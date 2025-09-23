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ΓΕΚ Τέρνα: Κάλυψη του ομολόγου των €500 εκατ. από την πρώτη μέρα της Δημόσιας Προσφοράς
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20:45 - 23 Σεπ 2025

ΓΕΚ Τέρνα: Κάλυψη του ομολόγου των €500 εκατ. από την πρώτη μέρα της Δημόσιας Προσφοράς

Reporter.gr Newsroom
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Η επενδυτική κοινότητα έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τον τίτλο που εκδίδει ο κατασκευαστικός όμιλος, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η έκδοση έχει ήδη καλυφθεί από την πρώτη μέρα της Δημόσιας Προσφοράς, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα της Πέμπτης.

Το εύρος απόδοσης που έχει οριστεί είναι μεταξύ 3,2% και 3,5%.

Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα ανακοινωθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της Εκδότριας εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά το κλείσιμο της Δημόσιας Προσφοράς.

Όπως είναι γνωστό, η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα καθοριστούν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, τα οποία περιλαμβάνουν τις συνθήκες στην αγορά ομολόγων, το επίπεδο ζήτησης ανά απόδοση από τους Ειδικούς Επενδυτές, τον αριθμό και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, τη ζήτηση από τους Ιδιώτες Επενδυτές (ιδιαίτερα εφόσον η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που πρόκειται να αναλάβει η Εκδότρια.

Για παράδειγμα, αν η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές καλύψει το σύνολο της έκδοσης μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους απόδοσης, αλλά παράλληλα σημαντικό μέρος της έκδοσης καλύπτεται σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, μπορεί να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα κι αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο συνολικό ύψος κεφαλαίων, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτεται η προϋπόθεση για την έκδοση των Ομολογιών.

Παράλληλα με τον ορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο θα οριστεί εντός του προαναφερόμενου δεσμευτικού εύρους απόδοσης. Το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι ίδιες για όλους τους επενδυτές, είτε είναι Ειδικοί Επενδυτές είτε Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών.

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