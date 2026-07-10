The Ellinikon Sports Park: Ένα νέο αθλητικό σημείο αναφοράς στο Ελληνικό - Οι στόχοι

Ένα νέο κεφάλαιο για τον αθλητισμό, την αναψυχή και την ποιότητα ζωής στην Αθήνα ανοίγει με τη δημιουργία του The Ellinikon Sports Park, του μεγάλου αθλητικού συγκροτήματος που αναπτύσσεται στην έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Το έργο, συνολικής έκτασης 287 στρεμμάτων, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου στα ΜΜΕ, φιλοδοξεί, όπως αναφέρθηλε, να αποτελέσει έναν σύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας, συνδέοντας κατοίκους, επισκέπτες, αθλητές και αθλητικές διοργανώσεις σε έναν ενιαίο χώρο.

Η πρώτη φάση

Η πρώτη φάση της επένδυσης, συνολικού ύψους μεταξύ 80 και 100 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Το πρώτο άνοιγμα προς το κοινό (soft opening) έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιουλίου, ενώ τα επίσημα εγκαίνια τοποθετούνται για τον Σεπτέμβριο. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 300.000 επισκέπτες μέχρι το τέλος της πρώτης χρονιάς λειτουργίας και για άνοδο της επισκεψιμότητας στο επίπεδο του 1 εκατομμυρίου το 2027.

Όπως ανέφερε ο κ. Δημήτρης Καραστογιάννης, Chief Property and Community Manager Officer της LAMDA Development, το The Ellinikon Sports Park αποτελεί «το πρώτο μεγάλο έργο που παραδίδεται από την ανάπλαση του Ελληνικού», με βασικό στόχο «να επανασυνδέσει την πόλη με τον αθλητισμό».

Η επένδυση της πρώτης φάσης περιλαμβάνει όχι μόνο τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και τις απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία ολόκληρου του πάρκου, όπως δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Παράλληλα, η δεύτερη φάση του έργου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, σχεδιάζεται να υλοποιηθεί μέσω συγχρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι στο παραπάνω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις που η LAMDA Development έχει αναλάβει να κατασκευάσει ή να αναβαθμίσει σε άλλους δήμους της Αθήνας, με το σχετικό κόστος να ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι επενδύσεις σε αθλητικά έργα εντός και εκτός Ελληνικού αναμένεται να υπερβούν τα 100 εκατ. ευρώ.

Ένας πολυχώρος αθλητισμού και κοινωνικής συμμετοχής

Το The Ellinikon Sports Park σχεδιάστηκε, με βάση τη Lamda, ως ένας ανοιχτός χώρος δραστηριοτήτων, όπου ο επαγγελματικός αθλητισμός συναντά την καθημερινή άσκηση και την ψυχαγωγία. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου επαγγελματίες αθλητές, μαθητές, κάτοικοι και επισκέπτες θα συνυπάρχουν, έχοντας πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Από τα συνολικά 287.000 τ.μ. της έκτασης, περίπου 115.000 τ.μ. θα αποτελούν ελεύθερους πράσινους χώρους, ενταγμένους στο ευρύτερο μητροπολιτικό πάρκο του Ελληνικού.

Στην πρώτη φάση λειτουργίας θα περιλαμβάνονται:

ανοιχτός στίβος και στίβος ρίψεων με 1.070 θέσεις θεατών,

δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11 με τεχνητό χλοοτάπητα,

δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11 με υβριδικό χλοοτάπητα,

δύο γήπεδα μπάσκετ,

δύο γήπεδα τένις,

χώροι πρασίνου για ελεύθερη άσκηση,

αθλητικοί ξενώνες δυναμικότητας 124 δωματίων.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν στη διάθεσή τους πεζόδρομους και ποδηλατοδρόμους, τέσσερις χώρους εστίασης, 1.350 θέσεις στάθμευσης και ειδικά διαμορφωμένους χώρους αναψυχής για παιδιά.

Υποδομές για αθλητικό τουρισμό και διεθνείς διοργανώσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη φιλοξενία αθλητικών ομάδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού στην Αθήνα. Οι αθλητικοί ξενώνες, που θα παραδοθούν τον Σεπτέμβριο, θα απευθύνονται σε αθλητές και ομοσπονδίες και θα διαθέτουν εστιατόριο, γυμναστήριο, φυσιοθεραπευτήριο, σάουνα, καθώς και πλήρως εξοπλισμένους χώρους για εταιρικές εκδηλώσεις.

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται επίσης να ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις του υγρού στίβου, οι οποίες περιλαμβάνουν σύγχρονη πισίνα 50 μέτρων με τεχνολογία νέας γενιάς. Στη δεύτερη φάση προβλέπεται η δημιουργία επιπλέον γυμναστηρίου, δεύτερης κλειστής πισίνας 25 μέτρων και κέντρου αθλητικής αποκατάστασης.

Σημαντικό στοιχείο του έργου αποτελούν και οι εγκαταστάσεις ελεύθερης χρήσης (free play), όπως τα γήπεδα μπάσκετ και τένις, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω ψηφιακής κράτησης από το φθινόπωρο. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της κοινωνικής διάστασης του έργου, δημιουργώντας έναν χώρο ανοικτό σε όλους.

Η δεύτερη φάση και το όραμα για ένα διεθνές αθλητικό κέντρο

Η δεύτερη φάση του έργου, με χρονικό ορίζοντα το 2028, περιλαμβάνει επιπλέον αθλητικές υποδομές, μεταξύ των οποίων γήπεδα και ακαδημία τένις. Στόχος είναι η δημιουργία εγκαταστάσεων ικανών να φιλοξενήσουν διεθνείς διοργανώσεις σε αθλήματα όπως το τένις, το μπάσκετ και το beach volley, αλλά και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου κέντρου ευεξίας, τομέας που παρουσιάζει αυξανόμενη ζήτηση διεθνώς.

Από τα 287 στρέμματα του αθλητικού πάρκου, η πρώτη φάση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης, ενώ περίπου το ένα τρίτο παραμένει για την επόμενη ανάπτυξη.

Η ψηφιακή πύλη του Ελληνικού

Παράλληλα με την ανάπτυξη των φυσικών υποδομών, προχωρά και η δημιουργία της εφαρμογής The Ellinikon app, η οποία θα λειτουργήσει ως ψηφιακή πύλη για το σύνολο των δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Η εφαρμογή δεν θα περιορίζεται στο αθλητικό πάρκο, αλλά θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που θα συνδέει την άθληση, την ευεξία, την ψυχαγωγία και τις υπηρεσίες του Ελληνικού. Μέσω αυτής θα πραγματοποιούνται εύκολα και γρήγορα οι κρατήσεις για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα γήπεδα free play, ενώ οι δυνατότητές της θα διευρύνονται όσο προχωρά η συνολική ανάπλαση.

Το The Ellinikon Sports Park φιλοδοξεί έτσι να αποτελέσει όχι απλώς έναν ακόμη αθλητικό χώρο, αλλά έναν νέο προορισμό ζωής για την Αθήνα — έναν χώρο όπου ο αθλητισμός, η φύση και η κοινωνική συμμετοχή θα συνυπάρχουν καθημερινά.