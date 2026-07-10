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Riviera Tower: Με αυτοπαραγωγή ενέργειας και πιστοποίηση LEED Gold
Επιχειρήσεις
10:17 - 10 Ιουλ 2026

Riviera Tower: Με αυτοπαραγωγή ενέργειας και πιστοποίηση LEED Gold

Γιώργος Αλεξάκης
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Ένα νέο πρότυπο βιώσιμης δόμησης επιχειρεί να εισαγάγει ο Riviera Tower στο Ελληνικό, καθώς ο εμβληματικός ουρανοξύστης σχεδιάστηκε ως ο πρώτος πράσινος οικιστικός πύργος στην Ελλάδα, ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες ενεργειακής αποδοτικότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το έργο της LAMDA Development, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 350 εκατ. ευρώ, αναμένεται να λάβει την περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED Gold, επιβεβαιώνοντας τον σχεδιασμό του με βάση διεθνή πρότυπα βιώσιμων κτιρίων. Κεντρικό στοιχείο της ενεργειακής στρατηγικής του αποτελεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, το οποίο θα προσφέρει την ενέργεια των κοινόχρηστων χώρων και των λειτουργιών του κτιρίου.

Σημειώνεται ότι ο Riviera Tower αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της ανάπλασης του Ελληνικού και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πράσινη μετάβαση στον κτιριακό τομέα. Η σχεδίασή του από το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners ενσωματώνει αρχές βιώσιμου σχεδιασμού, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και τη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος κατοίκησης υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής ξενάγησης, μάλιστα, την Πέμπτη (9/7), στο εργοτάξιο, ο Site Management Senior Director της LAMDA Development, Βαγγέλης Πέρπερας, τόνισε ότι όσοι εμπιστεύθηκαν το όραμα του έργου από τα πρώτα του βήματα ήδη βλέπουν την επένδυσή τους να αποδίδει.

«Αυτοί που έδειξαν εμπιστοσύνη στο όραμα από νωρίς, βγαίνουν τώρα κερδισμένοι, καθώς οι αξίες των κατοικιών στον Πύργο έχουν ήδη αυξηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το προφίλ

Ο ουρανοξύστης, ύψους 200 μέτρων και 50 ορόφων, θα διαθέτει συνολικά 171 κατοικίες, ενώ οι υποδομές του περιλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους υψηλών προδιαγραφών, όπως lounge υποδοχής, επιχειρηματικό κέντρο, χώρους άθλησης, γήπεδο τένις και πισίνες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελούν οι ιδιωτικές πισίνες που προβλέπονται ανά δύο ορόφους σε επιλεγμένες κατοικίες, προσφέροντας παράλληλα ανεμπόδιστη θέα προς τον Σαρωνικό.

Η αρχιτεκτονική ανάπτυξη του πύργου βασίζεται σε δύο κύριους άξονες προσανατολισμού, με τα διαμερίσματα να απολαμβάνουν θέα τόσο προς τη Γλυφάδα όσο και προς τον Άλιμο και τον Πειραιά. Σε αρκετές κατοικίες δόθηκε η δυνατότητα προσαρμογής της εσωτερικής διαρρύθμισης στις ανάγκες των ιδιοκτητών, ενισχύοντας τον εξατομικευμένο χαρακτήρα του έργου.

Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2022, ενώ η θεμελίωση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε με 300 πασσάλους περιμέτρου, μήκους 1 έως 1,5 μέτρου. Το Φεβρουάριο του 2023 ολοκληρώθηκε και η κατασκευή αντιπλημμυρικού διαφραγματικού τοίχου, συνολικής περιμέτρου 520 μέτρων και βάθους 15 μέτρων.

Ο κατασκευαστικός κορμός του Riviera Tower ολοκληρώθηκε πρόσφατα με την επίτευξη του 50ού ορόφου, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στις όψεις και στις τελικές διαμορφώσεις. Με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Με την ολοκλήρωσή του, ο Riviera Tower δεν θα αποτελέσει μόνο ένα νέο αρχιτεκτονικό ορόσημο για την Αθήνα, αλλά και ένα παράδειγμα εφαρμογής πράσινων τεχνολογιών στον τομέα των κτιρίων, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή αποδοτικότητα και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τον κατασκευαστικό κλάδο.

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