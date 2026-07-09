Ελληνικό: Τα επόμενα ορόσημα για κατοικίες, malls και αθλητικό πάρκο

Το έργο του Ελληνικού εισέρχεται πλέον στη φάση των πρώτων παραδόσεων και της σταδιακής λειτουργίας βασικών υποδομών, καθώς η Lamda Development προχωρά στην υλοποίηση των επόμενων ορόσημων της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Η αρχή γίνεται μέσα στον Ιούλιο με το άνοιγμα του Ellinikon Sports Park, ενώ το 2027 θα ακολουθήσουν οι πρώτες παραδόσεις κατοικιών και η λειτουργία των μεγάλων εμπορικών αναπτύξεων.

Κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, η διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε την πορεία των έργων, επισημαίνοντας ότι η κατασκευή εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ενώ παράλληλα προχωρούν οι νέες εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις.

Το πρώτο έργο παραδίδεται μέσα στον Ιούλιο

Το πρώτο ολοκληρωμένο έργο που θα ανοίξει τις πύλες του στο κοινό είναι το Ellinikon Sports Park. Η λειτουργία του θα ξεκινήσει σταδιακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με τις επιμέρους αθλητικές εγκαταστάσεις να τίθενται σε χρήση τμηματικά έως το τέλος του έτους, σηματοδοτώντας το πρώτο απτό βήμα λειτουργίας της νέας πόλης.

Οι πρώτοι κάτοικοι εγκαθίστανται το 2027

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο αφορά τις κατοικίες. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Lamda Development, οι πρώτες παραδόσεις προγραμματίζονται μέσα στο 2027, καθώς ο Riviera Tower, οι Cove Residences και οι πρώτες γειτονιές του Little Athens ολοκληρώνουν σταδιακά τις κατασκευαστικές εργασίες από τα τέλη του 2026 έως τις αρχές του επόμενου έτους.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία προχωρά σε νέο κύκλο διάθεσης κατοικιών. Περίπου 300 έως 350 νέα διαμερίσματα θα βγουν στην αγορά τους επόμενους μήνες, εκ των οποίων περίπου 120 μέσα στον Ιούλιο, ενώ οι υπόλοιπες κατοικίες θα διατεθούν σταδιακά έως το τέλος του 2026.

Η ζήτηση εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί όλες οι 315 κατοικίες που αναπτύσσονται στο παραλιακό μέτωπο, ενώ από τις περίπου 670 κατοικίες του Little Athens έχει ήδη δεσμευθεί το 90%. Με τη νέα διάθεση ακινήτων, η πρώτη φάση της οικιστικής ανάπτυξης θα προσεγγίσει συνολικά τις 1.300 κατοικίες.

Όπως ανέφερε η διοίκηση, η επιβράδυνση που καταγράφηκε τους τελευταίους μήνες στις πωλήσεις δεν συνδέεται με την πορεία της ζήτησης, αλλά με την απουσία διαθέσιμου αποθέματος, κάτι που πλέον αλλάζει με την κυκλοφορία νέων κατοικιών στην αγορά.

Προχωρούν Riviera Galleria και Ellinikon Mall

Παράλληλα εξελίσσεται και το εμπορικό σκέλος της επένδυσης. Η Riviera Galleria προηγείται χρονικά, με την ολοκλήρωση της κατασκευής να τοποθετείται στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027 και την έναρξη λειτουργίας της στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, ανάλογα με τον προγραμματισμό των μισθωτών.

Οι εμπορικοί χώροι παρουσιάζουν ήδη υψηλή ζήτηση, καθώς έχει καλυφθεί το 76% των διαθέσιμων επιφανειών, ενώ τα προσύμφωνα μετατρέπονται σταδιακά σε οριστικές συμβάσεις. Τα μισθώματα διαμορφώνονται σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα 80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Την ίδια ώρα έχουν ξεκινήσει οι κατασκευαστικές εργασίες και για το Ellinikon Mall, το οποίο έχει ήδη εξασφαλίσει προμισθώσεις για το 70% των εμπορικών του χώρων. Η ολοκλήρωση της τραπεζικής χρηματοδότησης αναμένεται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ μέχρι τότε οι σχετικές επενδύσεις καλύπτονται από ίδια κεφάλαια.

Πάντως, οι διαπραγματεύσεις του ομίλου με την ΙΟΝ έχουν δυσκολίες καθώς η διοίκηση ανέφερε ότι μόλις χθες ολοκληρώθηκε ουσιαστικά το due diligence. ενώ τονίστηκε ότι τους επόμενους μήνες θα γνωρίζει η Lamda πού βρίσκεται η διαδικασία σχετικά με τους Ιταλούς.

Επιταχύνονται οι επενδύσεις

Η ανάπτυξη του Ελληνικού συνοδεύεται από αυξημένες επενδυτικές δαπάνες. Μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις ανήλθαν σε περίπου 125 εκατ. ευρώ, ενώ ο στόχος παραμένει για σωρευτικό CAPEX ύψους 1,6 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους. Από τα περίπου 800 εκατ. ευρώ που προβλέπονται συνολικά για τα δύο εμπορικά κέντρα, έχουν ήδη επενδυθεί σχεδόν 200 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Κοσμά, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του έτους. Η επιστροφή των πρώτων σκαφών προγραμματίζεται να ξεκινήσει από το τελευταίο τρίμηνο του 2026 και να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η ανακαινισμένη μαρίνα θα δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης των εσόδων.

Στα 2 δισ. ευρώ τα σωρευτικά έσοδα

Η πρόοδος του έργου αποτυπώνεται και στα οικονομικά μεγέθη. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Lamda Development, τα σωρευτικά έσοδα του Ελληνικού έως τα τέλη Μαΐου ανέρχονται πλέον στα 2 δισ. ευρώ, ενώ οι εισροές μετρητών έχουν φθάσει περίπου στα 1,7 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, περίπου 400 εκατ. ευρώ παραμένουν καταχωρημένα ως αναβαλλόμενα έσοδα και θα αναγνωρίζονται λογιστικά όσο προχωρούν οι κατασκευαστικές εργασίες. Για το 2026, η εταιρεία επαναβεβαίωσε τον στόχο για ταμειακές εισροές ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, παράλληλα με αντίστοιχου ύψους επενδυτικές δαπάνες.