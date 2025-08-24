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Ευρωπαϊκή αναγνώριση για τη γαρίδα και τη σαρδέλα του Αμβρακικού: Πλέον προϊόντα ΠΓΕ
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13:00 - 24 Αυγ 2025

Ευρωπαϊκή αναγνώριση για τη γαρίδα και τη σαρδέλα του Αμβρακικού: Πλέον προϊόντα ΠΓΕ

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την επίσημη αποδοχή των αιτήσεων για την καταχώριση των δύο πιο γνωστών αλιευμάτων του Αμβρακικού Κόλπου, της γαρίδας και της σαρδέλας, ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η ένταξη ενός προϊόντος στο ευρωπαϊκό καθεστώς ΠΓΕ σημαίνει ότι αναγνωρίζεται επίσημα ο δεσμός του με μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ενισχύοντας τη φήμη, την εμπορική του αξία και την προστασία του από απομιμήσεις.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη έχουν οικονομική υπεραξία 2 έως 2,5 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τα μη πιστοποιημένα αντίστοιχά τους. Η συνολική ευρωπαϊκή αγορά για τέτοια επώνυμα αγροδιατροφικά προϊόντα εκτιμάται ότι φτάνει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της συγκεκριμένης αναγνώρισης για την τοπική οικονομία και την προβολή του ελληνικού αλιευτικού πλούτου.

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