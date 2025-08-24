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ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: Η αδράνεια είναι συνενοχή – Σπάμε τον κύκλο της βίας
Πολιτική
11:45 - 24 Αυγ 2025

ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: Η αδράνεια είναι συνενοχή – Σπάμε τον κύκλο της βίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Τομέας Ισότητας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταγγέλλει τις συνεχείς γυναικοκτονίες, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για «οικογενειακές τραγωδίες» αλλά για εγκλήματα έμφυλης βίας.

Στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, ασκώντας κριτική στις αποσπασματικές ρυθμίσεις των τελευταίων ετών και ζητώντας την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, ενίσχυση των δομών στήριξης των θυμάτων, εκπαίδευση αρμόδιων φορέων και εκστρατείες ενημέρωσης. Τονίζει ότι η αδράνεια είναι συνενοχή και απαιτεί άμεση δράση για να σπάσει ο κύκλος της βίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση τομέα Ισότητας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έχει ως εξής: «Oι γυναικοκτονίες και αυτό το καλοκαίρι μας συγκλονίζουν σχεδόν σε καθημερινή βάση. Δεν έχουμε να κάνουμε με «εγκλήματα πάθους», ούτε με «οικογενειακές τραγωδίες». Πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους, πρόκειται για γυναικοκτονίες.

Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για αυτά τα στυγερά εγκλήματα και στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων. Όμως, δεν αρκούν οι δηλώσεις θλίψης και οι ευχές, οι γυναίκες-θύματα απαιτούν δικαίωση και αλλαγή πολιτικής ώστε να σπάσει ο κύκλος της βίας.

Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της καθώς έχασε ήδη δύο χρυσές ευκαιρίες να καλύψει τα κενά του συστήματος αντιμετώπισης της εμφυλης βίας, που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια των χρόνων εφαρμογής του ν.3.500/2006, με τις τροποποιήσεις που έφερε το 2024 και του 2025. Κατά την προσφιλή της μέθοδο προχώρησε για μια ακόμα φορά σε αποσπασματικού και επικοινωνιακού τύπου ρυθμίσεις χωρίς ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης και αγνοώντας τις πρόσφατες Συστάσεις της grevio.

Γι’ αυτό, ανάμεσα σε άλλα, απαιτούμε άμεσα:

  • Tην πλήρη εφαρμογή του συνόλου των δεσμεύσεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την πλήρη ενσωμάτωση των συστάσεων της grevio
  • Ενίσχυση των δομών στήριξης των θυμάτων, με σταθερή χρηματοδότηση, περισσότερους ξενώνες, 24ωρες γραμμές βοήθειας, νομική και ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων
  • Συνεχή εκπαίδευση αστυνομικών, δικαστικών και υγειονομικών ώστε να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα «σημάδια» και να προστατεύουν αποτελεσματικά τις γυναίκες που απειλούνται
  • Εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης για να σπάσει ο κύκλος της σιωπής και να αλλάξουν τα κοινωνικά στερεότυπα που τροφοδοτούν την έμφυλη βία

Κάθε καθυστέρηση στοιχίζει ζωές. Η κοινωνία απαιτεί δράση. Οι γυναίκες απαιτούν δικαίωση.

Η σιωπή δεν είναι επιλογή. Η αδράνεια είναι συνενοχή. Σπάμε τον κύκλο της της βίας».

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