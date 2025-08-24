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ΠΑΣΟΚ: Η Kυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα
Πολιτική
12:31 - 24 Αυγ 2025

ΠΑΣΟΚ: Η Kυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει για υπερπλεόνασμα 1,2 δισ. ευρώ, το οποίο προήλθε από υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι οι φορολογικές επιβαρύνσεις την περίοδο 2020-2024 αυξήθηκαν πέντε φορές περισσότερο από τους μισθούς και τις συντάξεις, ενώ τα υπερπλεονάσματα αφαιρούν ρευστότητα από την αγορά, επηρεάζοντας αρνητικά και τον τουρισμό. Τέλος, απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Πρωθυπουργού περί επιστροφής των οφελών στην κοινωνία, λέγοντας πως η κυβέρνηση προσφέρει ψίχουλα απέναντι στην οικονομική αιμορραγία των πολιτών.

Ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά έχει ως εξής: «Ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για την υπέρβαση κατά 1,2 δισ. του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα το διάστημα Ιανουαρίου -Ιουλίου.

Ενα πλεόνασμα που προήλθε από την φοροεπιδρομή κατά της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων μέσω της έμμεσης και άμεσης φορολογίας.

Την τετραετία 2020-2024 οι φορολογικές επιβαρύνσεις αυξήθηκαν πέντε φορές παραπάνω από την ονομαστική αύξηση μισθών και συντάξεων.

Τα υπερπλεονάσματα Μητσοτάκη είναι χρήματα που λείπουν από την αγορά. Αυτό φέτος το βίωσε για τα καλά στο πετσί του ο ελληνικός τουρισμός. Γι’ αυτό και οι πανηγυρισμοί του είναι εκτός τόπου και χρόνου τόσο ως προς τις ανάγκες της κοινωνίας όσο και ως προς τα αδιέξοδα της πολιτικής του.

Όσο για την αποστροφή του ότι «έχουμε μια οικονομία που παράγει οφέλη που επιστρέφονται στην κοινωνία» , υποτιμά ευθέως τη νοημοσύνη των πολιτών, που γνωρίζουν πως η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική τους αιμορραγία με ψίχουλα».

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