Τραμπ: Επιστρατεύει την Εθνοφρουρά για «νόμο και τάξη» στο Σικάγο – Αντιδράσεις από τοπικούς ηγέτες

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ επεξεργάζεται εδώ και εβδομάδες σχέδια για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στο Σικάγο, κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της αστεγίας και της παράτυπης μετανάστευσης, όπως αποκαλύπτει η Washington Post, επικαλούμενη καλά πληροφορημένες πηγές.

Στο πλαίσιο αυτών των σχεδιασμών εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη αρκετών χιλιάδων ανδρών της Εθνοφρουράς, με την υλοποίηση να αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο.

Πολιτική «μηδενικής ανοχής» και έλεγχοι στα social media

Η πρωτοβουλία αυτή συνοδεύεται από αυστηρότερα μέτρα στον τομέα της μετανάστευσης. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ανακοινώσει την εντατικοποίηση των ελέγχων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταναστών που αιτούνται βίζα ή άδεια παραμονής. Οι αξιωματούχοι καλούνται να εστιάζουν σε ενδείξεις ότι ένας μετανάστης σχετίζεται με "αντιαμερικανικές" ή "τρομοκρατικές" οργανώσεις.

Η πολιτική βασίζεται σε νομοθεσία της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, που απαγορεύει την πολιτογράφηση μελών κομμουνιστικών ή αναρχικών ομάδων. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής ορισμός για το τι συνιστά «αντιαμερικανική ιδεολογία». Ο αναλυτής Άαρον Ράιχλιν-Μέλνικ του Αμερικανικού Συμβουλίου Μετανάστευσης προειδοποιεί για τη νομική ασάφεια του όρου και τη δυνατότητα αυθαίρετης ερμηνείας του.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε: «Αν μισείς την Αμερική, μην προσπαθείς να ζήσεις στην Αμερική. Είναι τόσο απλό». Από τον Απρίλιο, επιβάλλεται σε πολλούς μετανάστες, ακόμα και τουρίστες ή φοιτητές, να δηλώνουν τα προφίλ τους στα social media και να τα διατηρούν δημόσια για έλεγχο. Αρχικά οι έλεγχοι στόχευαν σε αντισημιτικά σχόλια, αλλά πλέον το μέτρο έχει επεκταθεί σημαντικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν τροποποιηθεί τα κριτήρια απόκτησης ιθαγένειας, με νέες απαιτήσεις όπως «καλή ηθική υπόσταση», συνεισφορά στην κοινότητα, φορολογική συνέπεια και σταθερή απασχόληση.

Έντονες αντιδράσεις από το Ιλινόι και το Σικάγο

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, από το Δημοκρατικό Κόμμα, δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει έρθει σε επαφή με την πολιτεία για το ζήτημα, ενώ υποστήριξε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων, καθώς δεν επικρατεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Ο Τραμπ προσπαθεί να κατασκευάσει μια κρίση, να εργαλειοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις και να αποσπάσει την προσοχή από τα πραγματικά προβλήματα των εργαζόμενων οικογενειών», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, επισήμανε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη της Εθνοφρουράς θα ήταν παράνομη και επικίνδυνη για την πόλη. Τόνισε ότι η στρατηγική του Τραμπ είναι «ασυντόνιστη, αχρείαστη και αβάσιμη», ενώ ανέφερε πως τα ποσοστά εγκληματικότητας έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά: οι ανθρωποκτονίες κατά 30%, οι κλοπές κατά 35% και τα περιστατικά με όπλα κατά σχεδόν 40% μέσα σε έναν χρόνο.

Επεμβάσεις και σε άλλες πολιτείες

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες να στείλουν δυνάμεις της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, ενώ τον Ιούνιο διέταξε την ανάπτυξη 700 πεζοναυτών και 4.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, παρά την αντίθεση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ. Αφορμή στάθηκαν τότε επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ενάντια στις μαζικές επιχειρήσεις-σκούπα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE).

Παρά την προσπάθεια του Τραμπ να παρουσιάσει πόλεις όπως το Σικάγο ή την Ουάσινγκτον ως επικίνδυνες, τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι τα βίαια εγκλήματα βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.