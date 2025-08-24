ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Επιστρατεύει την Εθνοφρουρά για «νόμο και τάξη» στο Σικάγο – Αντιδράσεις από τοπικούς ηγέτες
Ειδήσεις
12:15 - 24 Αυγ 2025

Τραμπ: Επιστρατεύει την Εθνοφρουρά για «νόμο και τάξη» στο Σικάγο – Αντιδράσεις από τοπικούς ηγέτες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ επεξεργάζεται εδώ και εβδομάδες σχέδια για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στο Σικάγο, κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της αστεγίας και της παράτυπης μετανάστευσης, όπως αποκαλύπτει η Washington Post, επικαλούμενη καλά πληροφορημένες πηγές.

Στο πλαίσιο αυτών των σχεδιασμών εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη αρκετών χιλιάδων ανδρών της Εθνοφρουράς, με την υλοποίηση να αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο.

Πολιτική «μηδενικής ανοχής» και έλεγχοι στα social media

Η πρωτοβουλία αυτή συνοδεύεται από αυστηρότερα μέτρα στον τομέα της μετανάστευσης. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ανακοινώσει την εντατικοποίηση των ελέγχων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταναστών που αιτούνται βίζα ή άδεια παραμονής. Οι αξιωματούχοι καλούνται να εστιάζουν σε ενδείξεις ότι ένας μετανάστης σχετίζεται με "αντιαμερικανικές" ή "τρομοκρατικές" οργανώσεις.

Η πολιτική βασίζεται σε νομοθεσία της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, που απαγορεύει την πολιτογράφηση μελών κομμουνιστικών ή αναρχικών ομάδων. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής ορισμός για το τι συνιστά «αντιαμερικανική ιδεολογία». Ο αναλυτής Άαρον Ράιχλιν-Μέλνικ του Αμερικανικού Συμβουλίου Μετανάστευσης προειδοποιεί για τη νομική ασάφεια του όρου και τη δυνατότητα αυθαίρετης ερμηνείας του.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε: «Αν μισείς την Αμερική, μην προσπαθείς να ζήσεις στην Αμερική. Είναι τόσο απλό». Από τον Απρίλιο, επιβάλλεται σε πολλούς μετανάστες, ακόμα και τουρίστες ή φοιτητές, να δηλώνουν τα προφίλ τους στα social media και να τα διατηρούν δημόσια για έλεγχο. Αρχικά οι έλεγχοι στόχευαν σε αντισημιτικά σχόλια, αλλά πλέον το μέτρο έχει επεκταθεί σημαντικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν τροποποιηθεί τα κριτήρια απόκτησης ιθαγένειας, με νέες απαιτήσεις όπως «καλή ηθική υπόσταση», συνεισφορά στην κοινότητα, φορολογική συνέπεια και σταθερή απασχόληση.

Έντονες αντιδράσεις από το Ιλινόι και το Σικάγο

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, από το Δημοκρατικό Κόμμα, δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει έρθει σε επαφή με την πολιτεία για το ζήτημα, ενώ υποστήριξε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων, καθώς δεν επικρατεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Ο Τραμπ προσπαθεί να κατασκευάσει μια κρίση, να εργαλειοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις και να αποσπάσει την προσοχή από τα πραγματικά προβλήματα των εργαζόμενων οικογενειών», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, επισήμανε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη της Εθνοφρουράς θα ήταν παράνομη και επικίνδυνη για την πόλη. Τόνισε ότι η στρατηγική του Τραμπ είναι «ασυντόνιστη, αχρείαστη και αβάσιμη», ενώ ανέφερε πως τα ποσοστά εγκληματικότητας έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά: οι ανθρωποκτονίες κατά 30%, οι κλοπές κατά 35% και τα περιστατικά με όπλα κατά σχεδόν 40% μέσα σε έναν χρόνο.

Επεμβάσεις και σε άλλες πολιτείες

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες να στείλουν δυνάμεις της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, ενώ τον Ιούνιο διέταξε την ανάπτυξη 700 πεζοναυτών και 4.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, παρά την αντίθεση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ. Αφορμή στάθηκαν τότε επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ενάντια στις μαζικές επιχειρήσεις-σκούπα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE).

Παρά την προσπάθεια του Τραμπ να παρουσιάσει πόλεις όπως το Σικάγο ή την Ουάσινγκτον ως επικίνδυνες, τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι τα βίαια εγκλήματα βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: Η αδράνεια είναι συνενοχή – Σπάμε τον κύκλο της βίας
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: Η αδράνεια είναι συνενοχή – Σπάμε τον κύκλο της βίας

ΕΕ: Επενδύει 116 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μέσω 13 νέων έργων
Περιβάλλον

ΕΕ: Επενδύει 116 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μέσω 13 νέων έργων

Προσάραξη ιστιοφόρου με πέντε επιβαίνοντες ανοιχτά της Σκιάθου
Ειδήσεις

Προσάραξη ιστιοφόρου με πέντε επιβαίνοντες ανοιχτά της Σκιάθου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποκλείστηκε από το Μουντιάλ Σομαλός διαιτητής μετά την απαγόρευση εισόδου του στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Αποκλείστηκε από το Μουντιάλ Σομαλός διαιτητής μετά την απαγόρευση εισόδου του στις ΗΠΑ

Προειδοποίηση Τραμπ προς Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν
Ειδήσεις

Προειδοποίηση Τραμπ προς Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν

Νέα ήττα Τραμπ: Ομοσπονδιακός δικαστής ακυρώνει το τέλος $100.000 για τις βίζες H-1B
Ειδήσεις

Νέα ήττα Τραμπ: Ομοσπονδιακός δικαστής ακυρώνει το τέλος $100.000 για τις βίζες H-1B

Σταματούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ: Προειδοποιήσεις και απειλές παραμένουν στο τραπέζι
Ειδήσεις

Σταματούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ: Προειδοποιήσεις και απειλές παραμένουν στο τραπέζι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
11/06/2026 - 14:06

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι 10 σημαντικότερες αλλαγές

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
11/06/2026 - 14:06

BofA για Metlen: Τιμή-στόχος στα €52 – Γάλλιο και κρίσιμα μέταλλα στο επίκεντρο

Ειδήσεις
11/06/2026 - 13:59

Reuters: Γιατί το άνοιγμα του Ορμούζ είναι υπαρξιακή απειλή για τον ΟΠΕΚ

Αναλύσεις
11/06/2026 - 13:55

JP Morgan: Στα 25 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΔΕΗ – Διατηρεί σύσταση «Overweight»

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/06/2026 - 13:48

Φακελάκια

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 13:47

TÜV NORD GROUP: Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και παγκόσμια εδραίωση το 2025

Ακίνητα
11/06/2026 - 13:41

ΤτΕ: Αύξηση 5,1% για τα γραφεία υψηλών προδιαγραφών το 2025 - +4,8% για τα καταστήματα

Υγεία
11/06/2026 - 13:40

«Καμπανάκι» ΣΦΕΕ για τα νέα φάρμακα – 3 στα 5 δεν θα έρθουν στην Ελλάδα

Εργασιακά
11/06/2026 - 13:37

Έρευνα: Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026

Πολιτική
11/06/2026 - 13:32

Χρηστίδης: Οι αποφάσεις των συνεδρίων του ΠΑΣΟΚ αλλάζουν μόνο στα συνέδρια

Ειδήσεις
11/06/2026 - 13:26

Κατάθεση Σαμαρά σε δίκη Βαλυράκη: Τον Σήφη τον φάγανε, ήταν στυγνή δολοφονία

Πολιτική
11/06/2026 - 13:19

Γεραπετρίτης: Οι θέσεις της Άγκυρας δεν αλλάζουν, αλλά μην εργαλειοποιούμε τα εθνικά θέματα

Αυτοδιοίκηση
11/06/2026 - 13:10

Δήμος Αθηναίων: Σφοδρή σύγκρουση Δούκα - Μπακογιάννη για το δάνειο €75 εκατ. από την ΕΤΕπ

Ανεμοδείκτης
11/06/2026 - 13:06

Πιερρακάκης καλεί Γιούνκερ και Ρούτε

Πολιτική
11/06/2026 - 12:56

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τις παραιτήσεις γενικών γραμματέων στην υπόθεση των πολεοδομιών

Πολιτική
11/06/2026 - 12:48

Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Από τις «εξυπηρετήσεις» στις παραιτήσεις γενικών γραμματέων

Οικονομία
11/06/2026 - 12:46

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε στασιμοπληθωρισμό, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν

Οικονομία
11/06/2026 - 12:34

Παπαθανάσης: Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση έως 95%

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:27

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:24

Σκάνδαλο Πολεοδομίας: Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 12:12

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε ΕΚΤ και Μέση Ανατολή

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11/06/2026 - 12:11

Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Madney φιλοξενούν τον Ανδρέα Σάμαρη στο «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:59

Φωτιά στη νησίδα Τουρλίδα Μεσολογγίου – Κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:55

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
11/06/2026 - 11:51

Η Παπουτσάνης υποστηρίζει 650 οικογένειες μέσω της ανθρωπιστικής οργάνωσης Humanity Greece

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:41

Γερμανία: Οι ελλείψεις υλικών επιβραδύνουν τη βιομηχανική παραγωγή και αυξάνουν τις τιμές

Οικονομία
11/06/2026 - 11:31

Η ένταση επενδύσεων παραμένει χαμηλότερη του μ.ο. της ΕΕ σε 10 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:14

Τρία χρόνια μετά το ναυάγιο της Πύλου τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:06

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν ευνοεί τον καταναλωτή

Πολιτική
11/06/2026 - 10:59

Υποψήφιοι με τη ΝΔ στις εκλογές Παπαστεργίου (Τρίκαλα), Σδούκου (A' Αθήνας) και Παπαϊωάννου (A' Θεσσαλονίκης)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ