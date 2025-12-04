ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου – Τα 9 «μυστικά» του αγαπημένου προϊόντος
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08:02 - 04 Δεκ 2025

Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου – Τα 9 «μυστικά» του αγαπημένου προϊόντος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η 4η Δεκεμβρίου είναι η μέρα που γιορτάζουν  οι λάτρεις του μπισκότου σε όλο τον κόσμο και η Βιολάντα ετοιμάζει μια μοναδική γιορτή για να κάνει την Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου ακόμα πιο ξεχωριστή.

"Η Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου είναι η δική μας αφορμή για να μοιραστούμε γλυκές στιγμές, γεύσεις και διασκέδαση με όλους όσοι αγαπούν τα μπισκότα" αναφέρει η εμβληματική ελληνική βιομηχανία, που στο εργοστάσιό της στη Λάρισα έχει εγκαταστήσει μια "πράσινη" διαδικασία παραγωγής και μάλιστα στη μονάδα δεν υπάρχει ούτε μία καμινάδα.

"Και επειδή κάθε μεγάλη γιορτή κρύβει τις δικές της μικρές εκπλήξεις, συγκεντρώσαμε μερικές πληροφορίες που κάνουν την Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου ακόμη πιο ενδιαφέρουσα" αναφέρει η εταρεία δίνονβτας 9 σημεία για την πορεία ενός αγαπημένου προϊόντος.

Όπως αναφέρει η Βιολάντα:

1) Το όνομα “μπισκότο” σημαίνει “ψημένο δύο φορές”.

Από το λατινικό bis-coctus. Έτσι έβγαινε όλη η υγρασία και μπορούσε να διατηρηθεί για μήνες!

2) Τα πρώτα μπισκότα ήταν το τρόφιμο του στρατού και της επιβίωσης.

Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι έφτιαχναν σκληρά παξιμάδια για ταξίδια, πολέμους και εκστρατείες.

Καμία σχέση με τα σημερινά γλυκά — ήταν τροφή αντοχής.

3) Η χαρτογράφηση του κόσμου ξεκίνησε με… μπισκότα.

Χωρίς αυτά τα μακράς διάρκειας μπισκότα, τα μεγάλα θαλάσσια ταξίδια δεν θα μπορούσαν ποτέ να πραγματοποιηθούν.

4) Το πιο ακριβό μπισκότο στον κόσμο πουλήθηκε 23.000€.

Προερχόταν από σωσίβια λέμβο του Titanic — και φημολογείται ότι το αγόρασε Έλληνας συλλέκτης!

5) Ο μέσος άνθρωπος τρώει πάνω από 6 κιλά μπισκότα τον χρόνο.

Στην Ευρώπη η κατανάλωση είναι ακόμη μεγαλύτερη…

6) Υπάρχει μπισκότο που αντέχει 25 χρόνια!

Στρατιωτικό σιτηρέσιο ειδικά για ακραίες αποστολές.

Και μάλιστα η Βιολάντα έχει φτιάξει τέτοιου τύπου μπισκότα για στρατούς ανά τον κόσμο — τα αποκαλούν «μερίδες επιβίωσης».

7) Τον 19ο αιώνα τα μπισκότα θεωρούνταν… φάρμακο.

Πολλά φαρμακεία πουλούσαν digestives ως τρόφιμο που βοηθά το στομάχι.

8) Η Βιολάντα δημιούργησε το μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα!

Χάρη σε τεχνολογία που ανέπτυξε η ίδια, δεν χρειάζεται καμινάδα για το ψήσιμο.

Γι’ αυτό πολλοί εργαζόμενοι, όταν τους ρωτούν πού είναι το εργοστάσιο, απαντούν γελώντας: «Στο μέλλον!».

9) Η Βιολάντα έχει περισσότερες καινοτομίες από πολλές πολυεθνικές.

Κάθε χρόνο λανσάρει προϊόντα που δεν αντιγράφονται, λόγω εσωτερικής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας που έχει αναπτύξει μόνη της.

Στον κλάδο θεωρείται ο «ευρηματικός παίκτης» που πάντα φέρνει κάτι νέο.

«ΜΠΙΣΚΟΤΕΚ: LESS DISCO, MORE BISCO!»

"Με αυτή τη σκέψη, τα Μπισκότα Βιολάντα μάς προσκαλούν να γιορτάσουμε μαζί και να γεμίσουμε τη μέρα με στιγμές χαράς και νοστιμιάς.

Φέτος, οι διαγωνισμοί στα social media υπόσχονται να προσφέρουν χαμόγελα και γευστικά δώρα σε όλους τους συμμετέχοντες. Μοιραστείτε τις αγαπημένες σας στιγμές απόλαυσης με τα Μπισκότα Βιολάντα και διεκδικήστε υπέροχα δώρα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας ακόμα πιο γλυκιά.

Στα Μπισκότα Βιολάντα, η Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου είναι άλλωστε κάτι παραπάνω από μια απλή γιορτή – είναι η στιγμή που φέρνουν κοντά όλους όσους αγαπούν την απόλαυση και τη νοστιμιά. Γιατί κάθε μπισκότο είναι μια στιγμή χαράς που αξίζει να μοιραστούμε με την οικογένεια και τους φίλους μας!" αναφέρει.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το μέλλον… από το παρελθόν: Μήνυμα Τσίπρα για Νέα Μεταπολίτευση, Ρελάνς Μητσοτάκη με Αυτοδυναμία
Πολιτική

Το μέλλον… από το παρελθόν: Μήνυμα Τσίπρα για Νέα Μεταπολίτευση, Ρελάνς Μητσοτάκη με Αυτοδυναμία

Wall Street: Ανοδικό κλείσιμο παρά την πτώση της απασχόλησης - Οι επενδυτές ποντάρουν σε μείωση επιτοκίων
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ανοδικό κλείσιμο παρά την πτώση της απασχόλησης - Οι επενδυτές ποντάρουν σε μείωση επιτοκίων

Μπέσεντ (Υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ): Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τους δασμούς παρά την εκκρεμή υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο
Ειδήσεις

Μπέσεντ (Υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ): Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τους δασμούς παρά την εκκρεμή υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανακαλούνται προληπτικά από την αγορά μπισκότα Oreo
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Ανακαλούνται προληπτικά από την αγορά μπισκότα Oreo

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 10:24

ΑΔΜΗΕ: Στην αφετηρία η ΑΜΚ - Επενδυση 70 εκατ. από την Capital World Investors

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
16/06/2026 - 10:24

Ορυκτά: Γιατί ο εξορυκτικός κλάδος είναι πυλώνας για την ελληνική οικονομία

Αναλύσεις
16/06/2026 - 10:19

Χρηματιστήριο: Στις 2500 μονάδες ο επόμενος άθλος στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης

Οικονομία
16/06/2026 - 10:03

Στο δημοσιονομικό «ζύγι» οι νέες παροχές - Ο χώρος και το «αυστηρό» σκάνερ των Βρυξελλών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/06/2026 - 09:58

Mustang Mach-E: Στο ρυθμό της ηλεκτροκίνησης

Σχόλια Αγοράς
16/06/2026 - 09:54

Χρηματιστήριο: «Βλέπει» την ετήσια αντίσταση των 2570 μονάδων - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 09:18

Πυρηνική ενέργεια: Οι πιθανές περιοχές για τη χωροθέτηση αντιδραστήρων στην Ελλάδα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 08:53

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/06/2026 - 08:51

Ε.Β.Ε.Π.: «Ευχής έργον» για την ελληνική οικονομία και το εμπόριο η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 08:44

Τράπεζα Χανίων: Βήματα και ζυμώσεις για την επόμενη μέρα - Δύο υποψήφιοι επενδυτές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 08:14

Τουρισμός: «Βαθιά ανάσα» από την εύθραυστη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 07:59

Συντριβή B-52 στην Αεροπορική Βάση Edwards της Καλιφόρνιας: 8 μέλη του πληρώματος νεκρά

Ειδήσεις
16/06/2026 - 07:54

Το Ισραήλ σε... συναγερμό για τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν - Υπό πίεση ο Νετανιάχου

Magazino
16/06/2026 - 07:00

Olympia Dialogues: Η ανανέωση της Ευρώπης και ο καθοριστικός ρόλος που έχει να διαδραματίσει η Ελλάδα

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:45

Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 23:31

Wall: Ιστορικό υψηλό για Dow και ράλι S&P και Nasdaq – Βουτιά στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:20

CNN: «Πολιτική δίωξη» καταγγέλλει ο Γκάβιν Νιούσομ – Στο στόχαστρο και η οικογένειά του

Πολιτική
15/06/2026 - 23:10

Τσίπρας από Κοκκινιά: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση - Σύντομα θα γίνουμε και κυβέρνηση

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 23:06

SAFRAN και THEON ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ταχύτερη επιχειρησιακή αξιοποίηση ηλεκτροπτικών λύσεων για drones

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:00

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

Πολιτική
15/06/2026 - 22:45

Ο Σκέρτσος απαντά στο Ινστιτούτο Τσίπρα: Το δις (και τρις) εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 22:30

Prodea: 1,4 εκατ. μετοχές πούλησε ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου

Εργασιακά
15/06/2026 - 22:15

Aπεργιακή κινητοποίηση στον τουρισμό και την εστίαση στις 24 Ιουνίου

Magazino
15/06/2026 - 22:00

Η PLAYMOBIL γιορτάζει τα 80ά γενέθλια της VESPA

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:57

Δράμα: Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία – Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγο του και αυτοκτόνησε

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 21:45

Νέα εποχή για τα δικαιώματα αεροπορικών επιβατών στην ΕΕ: Τι αλλάζει σε αποζημιώσεις, καθυστερήσεις και χρεώσεις

Magazino
15/06/2026 - 21:30

Έρευνα: Η ακτινογραφία του Έλληνα αναγνώστη & η νέα τάση των audiobooks

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:08

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Magazino
15/06/2026 - 21:00

Το παράδοξο της αυστηρής ανατροφής: Πώς οι σκληρές τιμωρίες «εκπαιδεύουν» τα παιδιά να λένε ψέματα

Οικονομία
15/06/2026 - 20:37

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ