Το μέλλον… από το παρελθόν: Μήνυμα Τσίπρα για Νέα Μεταπολίτευση, Ρελάνς Μητσοτάκη με Αυτοδυναμία

Το βράδυ της Τετάρτης ζήσαμε μία σκηνή από το παρελθόν, αλλά και από το… μέλλον. Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας συγκρούστηκαν σε ένα άτυπο debate με το βλέμμα στις εθνικές εκλογές του 2027.

Ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε ομιλία στο ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ο πρώην πρωθυπουργός είχε την παρουσίαση του βιβλίου του Ιθάκη στο Παλλάς, στην οποία ουσιαστικά προανήγγειλε την ίδρυση νέου κόμματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε στην ομιλία του το κυβερνητικό έργο, λέγοντας πως υπάρχει σταθερή οικονομικά ανάπτυξη στη χώρα, που όπως είπε μεταφράζεται σε φοροελαφρύνσεις που τελικά αυξάνουν το πραγματικό εισόδημα των πολιτών.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε βέβαια και πολιτικές αναφορές, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και έθεσε ως στόχο της ΝΔ την αυτοδυναμία.

Καθώς την ίδια ώρα ήταν προγραμματισμένη η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης κλήθηκε να κάνει ένα σχόλιο για το βιβλίο και έριξε και το καρφί του: «Εσείς θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε μια φορά στα βράχια; Διαβάζοντας το βιβλίο βλέπω ότι έσπευσε να βγει πρώτος από το πλοίο, πήρε όλες τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα».

Big Bang Theory

Από τη μεριά του ο Αλέξης Τσίπρας μετέτρεψε την παρουσίαση του βιβλίου του σε πολιτική εκδήλωση και κατέστησε σαφές πως είναι έτοιμος να ιδρύσει νέο κόμμα που θα αναδειχθεί σε δεύτερο πόλο εξουσίας.

Είπε πως τα υπάρχοντα κόμματα δεν απειλούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη και πως «απαιτείται ένα πολιτικό big bang, που θα αναδιατάξει τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς. Έτσι θα γίνει η επιστροφή των πολιτών στην πολιτική και της αποκατάστασης της αξιοπιστίας των θεσμών χωρίς τους οποίους δεν μπορεί να λειτουργήσει μία δημοκρατία.

Πρέπει να ξαναζωντανέψουμε το ενδιαφέρον των πολιτών και την πίστη στη δημοκρατία», σημείωσε παρουσιάζοντας το όραμά του.

Κανένα πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς εναλλακτική και αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση ετοιμόρροπη κάτω απο το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της και της διαφθοράς, που όμως, παραμένει κυρίαρχη. Γιατί δεν έχει αντίπαλο. Δεν υπάρχει η πολιτική δύναμη που θα δώσει προοπτική αλλαγής, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη δική του πρωτοβουλία.

Άσκησε κριτική και στα κόμματα της κεντροαριστεράς λέγοντας πως «Στον προοδευτικό χώρο δεν κυριαρχεί η έγνοια για την παραγωγή εναλλακτικού σχεδίου. Υπάρχει η έγνοια για το ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, καθώς υπάρχει κατακερματισμός και ιδιοτέλεια που πολλαπλασιάζει την κοινωνική απογοήτευση. Η κυβέρνηση χρειάζεται αντιπολίτευση που θα της δώσει οξυγόνο».

Κλείνοντας είπε πως παραιτήθηκα από τη Βουλή αλλά «όχι από τη βούληση να αγωνιστούμε μαζί, είπε κάνοντας ουσιαστικά το πρώτο βήμα για την ίδρυση νέου κόμματος. Να γίνουμε εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε να έρθει. Να προχωρήσουμε σε επανίδρυση της πολιτικής και οργανωτικής μας υπόστασης με στόχο να γίνουμε ξανά πρωταγωνιστική δύναμη για το λαό και για τον τόπο με ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου».

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Να σημειωθεί πως η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς έδωσε το παρών στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα και αναμένονται εξελίξεις, ενδεχομένως και νέες διαστάσεις. Ζωή Κωνσταντοπούλου και Στέφανος Κασσελάκης δεν πρόκειται να συμπράξουν με τον πρώην πρωθυπουργό και… απομένει το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη έχει επιλέξει αυτόνομη πορεία και η αντίδραση στην ομιλία Τσίπρα ήταν αρνητική, ωστόσο, δεν αποκλείονται τριγμοί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που θυμίζουμε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2026 θα πραγματοποιήσει συνέδριο. Θεωρείται πως θα είναι εξαιρετικά κρίσιμο και ιδιαίτερα αν δεν έχει κερδίσει έδαφος στις δημοσκοπήσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης ενδεχομένως να δεχθεί έντονη εσωκομματική πίεση.