ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπέσεντ (Υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ): Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τους δασμούς παρά την εκκρεμή υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο
Ειδήσεις
22:30 - 03 Δεκ 2025

Μπέσεντ (Υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ): Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τους δασμούς παρά την εκκρεμή υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προέβλεψε την Τετάρτη (3/12) ότι η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να έχει τη δυνατότητα της εφαρμογής των δασμών της, ανεξαρτήτως του αν θα επικρατήσει ή όχι σε μια εκκρεμή υπόθεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Επαναλαμβάνοντας δηλώσεις που είχε κάνει πριν από τη συνεδρίαση της υψηλής δικαστικής αρχής πριν από έναν μήνα, ο Μπέσεντ ανέφερε διάφορα άρθρα του Νόμου Εμπορίου του 1962 σύμφωνα με τα οποία δίνονται στον πρόεδρο εκτεταμένες εξουσίες σχετικά με τους εισαγωγικούς δασμούς.

«Μπορούμε να αναδημιουργήσουμε την ακριβή δομή δασμών με τα [άρθρα] 301, 232, 122», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε συνέδριο των New York Times.

Όταν ο παρουσιαστής Άντριου Ρος Σόρκιν τον ρώτησε αν η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα μόνιμα, ο Μπέσεντ απάντησε: «Μόνιμα».

Το άρθρο 122 επιτρέπει τη χρήση δασμών έως 150 ημέρες, ενώ τα άρθρα 301 και 232 είναι λιγότερο σαφή ως προς τη χρονική διάρκεια. Ο Μπέσεντ αναφέρθηκε επίσης στον Νόμο Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών (International Emergency Economic Powers Act) ως πηγή ευρείας εξουσίας για δασμούς, αν και αυτή η χρήση είναι το αντικείμενο ελέγχου από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει τους δασμούς ως βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο απέναντι σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Έχει επιβάλλει επίσης δασμούς σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων και σχεδόν σε όλες τις εισαγωγές στη χώρα, αν και έχει υποχωρήσει σε πολλά από τα πιο επιθετικά μέτρα.

Ο Μπέσεντ ανέφερε μερικές από τις επιτυχίες που έχει σημειώσει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση, αναφερόμενος ειδικά στην Κίνα, παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.

«Λόγω των δασμών για τη φεντανύλη, οι Κινέζοι κάνουν το πρώτο βήμα προόδου που έχουν κάνει» στο εμπόριο, είπε. Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι η Κίνα έχει κάνει «ισχυρή προσπάθεια» να σταματήσει την εισαγωγή της ουσίας στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι ΗΠΑ έχουν καλές πιθανότητες να επικρατήσουν στην υπόθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σε ξεχωριστό θέμα, ο Μπέσεντ απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για την επιλογή του Τραμπ για τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) και επισήμανε τη περιορισμένη εξουσία που έχει ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας επί των επιτοκίων. Πρόσφατες αναφορές έχουν δείξει ότι ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ, είναι ο βασικός υποψήφιος.

«Το σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε εδώ είναι ότι πρόκειται για ένα συμβούλιο και [υπάρχουν] αρκετοί άλλοι ψηφοφόροι από τις περιφερειακές τράπεζες», είπε. «Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας έχει τη δυνατότητα να κινήσει τη διαδικασία και να ξεκινήσει τη συζήτηση, αλλά στο τέλος ... η ψήφος του ή της είναι μόνο μία.»

Σημειώνεται ότι ο Μπέσεντ είχε δηλώσει πρόσφατα στο CNBC ότι πίστευε πως ο Τραμπ θα μπορούσε να πάρει την απόφαση μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά ο πρόεδρος υπέδειξε ότι ενδέχεται να γίνει γνωστή μέχρι το νέο έτος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

PeopleCert: Πάνω από τέσσερις φορές υπερκάλυψη στη νέα έκδοση ομολόγου €300 εκατ.
Επιχειρήσεις

PeopleCert: Πάνω από τέσσερις φορές υπερκάλυψη στη νέα έκδοση ομολόγου €300 εκατ.

Όμιλος AKTOR: Ομολογιακό δάνειο €140 εκατ. ευρώ με στόχο μία δυναμική ανάπτυξη
Επιχειρήσεις

Όμιλος AKTOR: Ομολογιακό δάνειο €140 εκατ. ευρώ με στόχο μία δυναμική ανάπτυξη

Πιερρακάκης: Συνάντηση στη Ρώμη με τον Ιταλό Υπουργό Οικονομικών Giancarlo Giorgetti
Οικονομία

Πιερρακάκης: Συνάντηση στη Ρώμη με τον Ιταλό Υπουργό Οικονομικών Giancarlo Giorgetti

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»
Ειδήσεις

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά
Ειδήσεις

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν
Ειδήσεις

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:45

Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 23:31

Wall: Ιστορικό υψηλό για Dow και ράλι S&P και Nasdaq – Βουτιά στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:20

CNN: «Πολιτική δίωξη» καταγγέλλει ο Γκάβιν Νιούσομ – Στο στόχαστρο και η οικογένειά του

Πολιτική
15/06/2026 - 23:10

Τσίπρας από Κοκκινιά: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση - Σύντομα θα γίνουμε και κυβέρνηση

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 23:06

SAFRAN και THEON ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ταχύτερη επιχειρησιακή αξιοποίηση ηλεκτροπτικών λύσεων για drones

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:00

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

Πολιτική
15/06/2026 - 22:45

Ο Σκέρτσος απαντά στο Ινστιτούτο Τσίπρα: Το δις (και τρις) εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 22:30

Prodea: 1,4 εκατ. μετοχές πούλησε ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου

Εργασιακά
15/06/2026 - 22:15

Aπεργιακή κινητοποίηση στον τουρισμό και την εστίαση στις 24 Ιουνίου

Magazino
15/06/2026 - 22:00

Η PLAYMOBIL γιορτάζει τα 80ά γενέθλια της VESPA

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:57

Δράμα: Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία – Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγο του και αυτοκτόνησε

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 21:45

Νέα εποχή για τα δικαιώματα αεροπορικών επιβατών στην ΕΕ: Τι αλλάζει σε αποζημιώσεις, καθυστερήσεις και χρεώσεις

Magazino
15/06/2026 - 21:30

Έρευνα: Η ακτινογραφία του Έλληνα αναγνώστη & η νέα τάση των audiobooks

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:08

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Magazino
15/06/2026 - 21:00

Το παράδοξο της αυστηρής ανατροφής: Πώς οι σκληρές τιμωρίες «εκπαιδεύουν» τα παιδιά να λένε ψέματα

Οικονομία
15/06/2026 - 20:37

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Ειδήσεις
15/06/2026 - 20:32

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 20:20

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ - Το 77% αμφισβητεί την κυβέρνηση

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 20:08

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Αναλύσεις
15/06/2026 - 19:57

S&P: Αξιολόγηση «BBB+» στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Οικονομία
15/06/2026 - 19:50

Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 19:35

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

Πολιτική
15/06/2026 - 19:15

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:56

Austriacard: O N. Λύκος μεταβίβασε το ποσοστό του στην Dai Nippon Printing

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:55

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τον πόλεμο και τον πληθωρισμό

Πολιτική
15/06/2026 - 18:54

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:52

Euronext Athens: Προωθεί την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:50

Διπλές εκλογές το 2027 ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Πολιτική
15/06/2026 - 18:48

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Τεχνολογία
15/06/2026 - 18:46

BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ