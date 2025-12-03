Μπέσεντ (Υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ): Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τους δασμούς παρά την εκκρεμή υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προέβλεψε την Τετάρτη (3/12) ότι η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να έχει τη δυνατότητα της εφαρμογής των δασμών της, ανεξαρτήτως του αν θα επικρατήσει ή όχι σε μια εκκρεμή υπόθεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Επαναλαμβάνοντας δηλώσεις που είχε κάνει πριν από τη συνεδρίαση της υψηλής δικαστικής αρχής πριν από έναν μήνα, ο Μπέσεντ ανέφερε διάφορα άρθρα του Νόμου Εμπορίου του 1962 σύμφωνα με τα οποία δίνονται στον πρόεδρο εκτεταμένες εξουσίες σχετικά με τους εισαγωγικούς δασμούς.

«Μπορούμε να αναδημιουργήσουμε την ακριβή δομή δασμών με τα [άρθρα] 301, 232, 122», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε συνέδριο των New York Times.

Όταν ο παρουσιαστής Άντριου Ρος Σόρκιν τον ρώτησε αν η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα μόνιμα, ο Μπέσεντ απάντησε: «Μόνιμα».

Το άρθρο 122 επιτρέπει τη χρήση δασμών έως 150 ημέρες, ενώ τα άρθρα 301 και 232 είναι λιγότερο σαφή ως προς τη χρονική διάρκεια. Ο Μπέσεντ αναφέρθηκε επίσης στον Νόμο Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών (International Emergency Economic Powers Act) ως πηγή ευρείας εξουσίας για δασμούς, αν και αυτή η χρήση είναι το αντικείμενο ελέγχου από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει τους δασμούς ως βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο απέναντι σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Έχει επιβάλλει επίσης δασμούς σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων και σχεδόν σε όλες τις εισαγωγές στη χώρα, αν και έχει υποχωρήσει σε πολλά από τα πιο επιθετικά μέτρα.

Ο Μπέσεντ ανέφερε μερικές από τις επιτυχίες που έχει σημειώσει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση, αναφερόμενος ειδικά στην Κίνα, παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.

«Λόγω των δασμών για τη φεντανύλη, οι Κινέζοι κάνουν το πρώτο βήμα προόδου που έχουν κάνει» στο εμπόριο, είπε. Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι η Κίνα έχει κάνει «ισχυρή προσπάθεια» να σταματήσει την εισαγωγή της ουσίας στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι ΗΠΑ έχουν καλές πιθανότητες να επικρατήσουν στην υπόθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σε ξεχωριστό θέμα, ο Μπέσεντ απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για την επιλογή του Τραμπ για τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) και επισήμανε τη περιορισμένη εξουσία που έχει ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας επί των επιτοκίων. Πρόσφατες αναφορές έχουν δείξει ότι ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ, είναι ο βασικός υποψήφιος.

«Το σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε εδώ είναι ότι πρόκειται για ένα συμβούλιο και [υπάρχουν] αρκετοί άλλοι ψηφοφόροι από τις περιφερειακές τράπεζες», είπε. «Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας έχει τη δυνατότητα να κινήσει τη διαδικασία και να ξεκινήσει τη συζήτηση, αλλά στο τέλος ... η ψήφος του ή της είναι μόνο μία.»

Σημειώνεται ότι ο Μπέσεντ είχε δηλώσει πρόσφατα στο CNBC ότι πίστευε πως ο Τραμπ θα μπορούσε να πάρει την απόφαση μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά ο πρόεδρος υπέδειξε ότι ενδέχεται να γίνει γνωστή μέχρι το νέο έτος.