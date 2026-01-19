Τα αποστάγματα της Θεσσαλίας, μεγάλο κεφάλαιο της εξαγωγικής δύναμης

Στα εγκαίνια της έκθεσης «Αποστάγματα & Υγεία. Η Θεσσαλική Τέχνη, η Παράδοση και τα Οφέλη τους», που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, παρευρέθηκα πλήθος κόσμου και εκπροσώπων φορέων. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, αφού ευχαρίστησε όλους όσοι έδωσαν το «παρών» και εργάστηκαν για την διοργάνωσή της, δήλωσε στην ομιλία του πως η «Θεσσαλία είναι μία και αυτή την αγροτική γη και την παραγωγή της, την υπερασπίζεται η Περιφέρεια με δύναμη. Είμαστε όλοι μαζί». Αυτό ήταν και ένα ισχυρό μήνυμα του Περιφερειάρχη ​ για τους αγρότες που ακόμα βρίσκονται στις εθνικές οδούς.

Ο κ. Κουρέτας, παρουσιάζοντας τον τόπο και ​ την ιστορία του, μίλησε και με την επιστημονική του ιδιότητα για την αξία και την σημασία των αποσταγμάτων αναφέροντας πως «το πασίγνωστο ούζο δεν είναι αδρανές ποτό, αλλά κατά την παρασκευή του, ο αστεροειδής γλυκάνισος που τοποθετείται στο βράσιμο εκχυλίζει την ουσία σικιμικό οξύ που χρησιμοποιεί η Bayer για να φτιάξει το γνωστό αντιικό φάρμακο Tamiflu.

Η Θεσσαλία αναδεικνύεται ως μια περιοχή-κλειδί για τις ελληνικές εξαγωγές τροφίμων, με μια δυναμική που ξεπερνά τις τοπικές δυσκολίες και αποτελεί ένα «πανευρωπαϊκό παράδοξο, όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την απόδοσή της.» ο κ. Κουρέτας φώτισε ένα δομικό παράδοξο, καθώς την ώρα που η Θεσσαλία καταγράφει εξαγωγές ύψους 2,1 δισ. ευρώ –με τα τρόφιμα να αγγίζουν το 70%– η αγροτική παραγωγή συνεχίζει να αντιμετωπίζεται ως περιφερειακό ζήτημα και όχι ως εθνικός πυλώνας ανάπτυξης.

Με το μεγαλύτερο πλεόνασμα σε εμπορικό ισοζύγιο στη χώρα, τα αγροτικά προϊόντα είναι ο μοχλός της ανάπτυξης και ο Περιφερειάρχης ανέφερε πως τα αποστάγματά της θα αποκτήσουν την εξαγωγική δυναμική που τους αναλογεί στις αγορές.

Την έκθεση επισκέφθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε εντυπωσιασμένος και ανέφερε πως η Θεσσαλία προσφέρει με τις δράσεις της περηφάνεια και πλατιά χαμόγελα για τις ιδιαίτερες παραγωγές της. Τα αποστάγματα ανοίγουν δρόμους στις αγορές, γιατί δείχνουν σε όλο τον κόσμο την παράδοση της χώρας με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο νέο περιβάλλον. Η παράδοση της χώρας, είναι οι άνθρωποί της , οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της που αγωνίζονται για το μέλλον τους. «Συνδέομαι μαζί τους και είμαι δίπλα τους, για μια βιώσιμη παραγωγή, για μία Θεσσαλία ανθεκτική, που προοδεύει. Γιατί όσα προϊόντα είναι σήμερα στην έκθεση, τα δημιούργησαν άνθρωποι που εργάστηκαν σκληρά στη γη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε πως «η Θεσσαλία παράγει προϊόντα που δίνουν υπεραξία στην πραγματική οικονομία και θέσεις εργασίας. Στην Θεσσαλία παράγει κόσμος που δίνει υπεραξία στην χώρα και στην ύπαιθρο και τους αξίζουν συγχαρητήρια Οι Περιφέρειες μπορούν να ασκούν κρίσιμη πολιτική γι΄ αυτό και πρέπει η πολιτεία να τις ενισχύσει με αρμοδιότητές τους».

Ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος συνεχάρη την Περιφέρεια για την πρωτοβουλία, όπως και τους συμμετέχοντες, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου και όλους τους ιδιώτες «που με τα προϊόντα τους μας κάνουν περήφανους» και τόνισε την ανάγκη ανάδειξης των ποιοτικών Θεσσαλικών προιόντων στην Αθήνα και στο εξωτερικό.

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης αναφέρθηκε καταρχάς στην καλή συνεργασία των δύο Περιφερειακών Αρχών, η οποία οδήγησε στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των Σποράδων με την Μυτιλήνη, τονίζοντας ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης της συνεργασίας και στα αγροτικά προϊόντα και κυρίως στα εξαγώγιμα. Σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση δήλωσε: «Στην περιοχή μας έρχονται κάθε χρόνο μισό εκατομμύριο τουρίστες από την Τουρκία, οι οποίοι πλέον θα αποκτήσουν έναν ακόμη τουριστικό προορισμό που θα είναι το Πήλιο και οι άλλες ομορφιές της Θεσσαλίας. Με την Θεσσαλία έχουμε κοινά ιστορικά στοιχεία και ας μας χωρίζουν 140 μίλια, ενώ μας συνδέει και το ούζο. Εκτιμώ ότι η συνεργασία μας και σε άλλους τομείς θα είναι εξίσου πετυχημένη»

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Λάρισας Λίτσας Λιακούλη, Ρεθύμνης και Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Μανώλη Χνάρη, του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρη Τσέτσιλα, ο οποίος ευχαρίστησε τα στελέχη της ΔΑΟΚ για την επιτυχή διοργάνωση της έκθεσης και αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία της Περιφέρειας με τους αποσταγματοποιούς καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς για την προώθηση του τσίπουρου, του προέδρου της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής, Στέφανου Κούτρα, της αντιδημάρχου Αθηναίων, Ζαχαρούλας Αγρογιάννη- Μουγκριώτου, του πρώην υπαλλήλου στην Κομισιόν, Γιώργου Μαλλιά, του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων.