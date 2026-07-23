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Λιακούλη (ΠΑΣΟΚ): Επικοινωνιακές φιέστες πάνω στα συντρίμμια της Θεσσαλίας!
Πολιτική
22:16 - 23 Ιουλ 2026

Λιακούλη (ΠΑΣΟΚ): Επικοινωνιακές φιέστες πάνω στα συντρίμμια της Θεσσαλίας!

Reporter.gr Newsroom
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Με επικοινωνιακά σόου, κομμένες κορδέλες και παράλληλες φιέστες επιχειρεί για ακόμη μία φορά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να εξωραϊσει την τραγική κατάσταση στην οποία παραμένουν οι υποδομές της Θεσσαλίας, τρία χρόνια μετά τις καταστροφικές θεομηνίες «Daniel» και «Elias», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ , Ευαγγελία Λιακούλη.

Συγκεκριμένα και με αφορμή την παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών για να εγκαινιάσουν τη γέφυρα του Αλμυρού, η Λαρισαία Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, επισημάνει τα εξής :

«Αποτελεί ευθεία πρόκληση για τους πολίτες, τους αγρότες, τις επιχειρήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση, που βιώνουν καθημερινά την εγκατάλειψη, τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και την απουσία ενός σοβαρού σχεδίου από την Κυβέρνηση αντιπλημμυρικής θωράκισης, παραγωγικής ανασυγκρότησης και στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών της περιοχής μας, οι φιέστες που οργανώνουν στον πληγωμένο τόπο μας .

Ήρθαν οι ‘επίσημοι’ ξένοι και τους συνόδεψαν οι δικοί μας, οι ντόπιοι.

Οι βουλευτές της ΝΔ, δεν γνώριζαν αλήθεια να πάνε τους Υπουργούς τους, μια βόλτα μέχρι τη γέφυρα του Παλαιόπυργου;

Να δουν από κοντά τα …έργα τους και τις ‘αποκαταστάσεις’ τους ;

Γιατί δεν τους πήγαν μια βόλτα μέχρι την Πύλη, το Μουζάκι και τον Ενιπέα, να δουν μαζί τα περιβόητα … φράγματα, που εξήγγειλε εδώ και τρία χρόνια ο ίδιος ο κ Πρωθυπουργός στο Κιλελέρ;

Γιατί δεν πήγαν μια βόλτα στα χωράφια να μιλήσουν με τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους μας, που ρήμαξαν και περιμένουν απελπισμένοι μόνο ένα …θαύμα;

Γιατί δεν επισκέφθηκαν την Περιφέρεια Θεσσαλίας να πληροφορηθούν για την αντιπλημμυρική θωράκιση, η οποία, παρά την μεγάλη προσπάθεια της αυτοδιοίκησης με εκατοντάδες μικρές τοπικές αποκαταστάσεις, η συνολική θωράκιση αγγίζει σήμερα μόνο το 40% των δυνατοτήτων, ενώ τα υπόλοιπα έργα είναι σύνθετα και απαιτούν τη συνολική δαπάνη ύψους 2 δισ. ευρώ, η οποία «καθυστερεί σοβαρά» από την Κυβέρνηση;

Γιατί δεν πήγαν μια βόλτα μέχρι τον Τύρναβο και την Αγιά να μιλήσουν με τους παραγωγούς που καταστράφηκαν, στα Φάρσαλα, στα Τέμπη και στο Κιλελέρ που μετρούν ορθάνοιχτες πληγές και στην Ελασσόνα, που ερημοποιείται ανησυχητικά ;

Περιορίστηκαν στις κορδέλες και στις φιέστες, στις φωτογραφίες και στα χαμόγελα, μακριά από την πραγματική ζωή, την αλήθεια της δύσκολης καθημερινότητας, την αγωνία των ανθρώπων μας για το παρόν και το μέλλον των παιδιών τους.

Οι τοπικές κοινωνίες, η Θεσσαλία και οι παραγωγικοί φορείς, δεν χρειάζονται άλλες υποσχέσεις, ούτε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Η αποκατάσταση των ζημιών δεν είναι χάρη, είναι υποχρέωση της Πολιτείας.

Απαιτείται άμεση δημοπράτηση και ολοκλήρωση όλων των καθυστερημένων έργων, ουσιαστική ενίσχυση των πληγέντων και εφαρμογή ενός πραγματικού σχεδίου θωράκισης που θα εγγυάται την ασφάλεια και την επιβίωση της Θεσσαλίας.

Αυτά όμως είναι… ψιλά γράμματα.

Δεν χωράνε στα μεγάλα λόγια, στην αλαζονεία και στην έπαρση αυτής της κυβέρνησης, η οποία …ήλθε, είδε και απήλθε !

Αλήθεια, ποιον άγγιξαν οι φιέστες τους ;

Προσωπικά, αν η κατάσταση της Θεσσαλίας και της Στερεάς ήταν αυτή που είναι σήμερα, θα ντρεπόμουν να εγκαινιάσω μια γέφυρα, μέσα στο υπόλοιπο χάος..

Τώρα, νιώθω …ετεροντροπή!»

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