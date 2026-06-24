Δώδεκα δωρεάν συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες στη Θεσσαλία - Το πρόγραμμα

· Νίκο Πορτοκάλογλου και Άλκηστη Πρωτοψάλτη,
· Γιώτα Νέγκα,
· Βασίλη Παπακωνσταντίνου,
· Χρήστο Θηβαίο,
· Αναστασία Μουτσάτσου και Φωτεινή Βελεσιώτου,
· Ελένη Τσαλιγοπούλου,
· Ματούλα Ζαμάνη,
· Μελίνα Ασλανίδου,
· Πάνο Βλάχο,
· τους Θεσσαλούς Δημιουργούς Magic Bus, Blues Trackers, Sunburst Leatherhead,
· Ηρώ Σαΐα και Εστουδιαντίνα,
· Μίλτο Πασχαλίδη
Σε μια εποχή που το κόστος της καθημερινότητας αυξάνεται, η πρόσβαση στον πολιτισμό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών με τους αγαπημένους καλλιτέχνες:
29/06 | Πάρκο Χατζηχαλάρ (Πάρκο Χρωμάτων) - Π.Ε. Λάρισας Νίκος Πορτοκάλογλου & Άλκηστις Πρωτοψάλτη
5/07 | Θεόπετρα- Π.Ε. Τρικάλων Γιώτα Νέγκα
17/07 | Ιτέα - Π.Ε. Καρδίτσας Βασίλης Παπακωνσταντίνου
29/07 | Πινακοθήκη Λάρισας - Π.Ε. Λάρισας Χρήστος Θηβαίος
1/08 | Ελληνόπυργος - Π.Ε. Καρδίτσας Αναστασία Μουτσάτσου και Φωτεινή Βελεσιώτου
7/08 | Φαρκαδόνα - Π.Ε. Τρικάλων Ελένη Τσαλιγοπούλου
9/08 | Αργιθέα (Λίμνη Στεφανιάδα) - Π.Ε. Καρδίτσας Ματούλα Ζαμάνη
22/08 | Λιμάνι Αγιοκάμπου - Π.Ε. Λάρισας Μελίνα Ασλανίδου
29/08 | Ελασσόνα (Κτήρια Καπνού) - Π.Ε. Λάρισας Πάνος Βλάχος
30/08 | Ελασσόνα (Κτήρια Καπνού) - Π.Ε. Λάρισας Θεσσαλοί Δημιουργοί Magic Bus, Blues Trackers, Sunburst Leatherhead
8/09 | Βαρούσι - Π.Ε. Τρικάλων Ηρώ Σαΐα & Εστουδιαντίνα
12/09 | Μύλος Ματσόπουλου - Π.Ε. Τρικάλων Μίλτος Πασχαλίδης