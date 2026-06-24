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Δώδεκα δωρεάν συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες στη Θεσσαλία - Το πρόγραμμα
Magazino
11:50 - 24 Ιουν 2026

Δώδεκα δωρεάν συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες στη Θεσσαλία - Το πρόγραμμα

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Mα σημαντική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία χρηματοδοτεί 12 συναυλίες, με δωρεάν είσοδο για τους πολίτες. Επισκέπτες και κάτοικοι της Θεσσαλίας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν από τις 29 Ιουνίου έως και τις 12 Σεπτεμβρίου τους αγαπημένους καλλιτέχνες: 

· ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Νίκο Πορτοκάλογλου και Άλκηστη Πρωτοψάλτη,

· ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Γιώτα Νέγκα,

· ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Βασίλη Παπακωνσταντίνου,

· ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Χρήστο Θηβαίο,

· ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Αναστασία Μουτσάτσου και Φωτεινή Βελεσιώτου,

· ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Ελένη Τσαλιγοπούλου,

· ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Ματούλα Ζαμάνη,

· ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Μελίνα Ασλανίδου,

· ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Πάνο Βλάχο,

· ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ τους Θεσσαλούς Δημιουργούς Magic Bus, Blues Trackers, Sunburst Leatherhead,

· ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Ηρώ Σαΐα και Εστουδιαντίνα,

· ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Μίλτο Πασχαλίδη

Σε μια εποχή που το κόστος της καθημερινότητας αυξάνεται, η πρόσβαση στον πολιτισμό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών με τους αγαπημένους καλλιτέχνες:

29/06 | Πάρκο Χατζηχαλάρ (Πάρκο Χρωμάτων) - Π.Ε. Λάρισας Νίκος Πορτοκάλογλου & Άλκηστις Πρωτοψάλτη

5/07 | Θεόπετρα- Π.Ε. Τρικάλων Γιώτα Νέγκα

17/07 | Ιτέα - Π.Ε. Καρδίτσας Βασίλης Παπακωνσταντίνου

29/07 | Πινακοθήκη Λάρισας - Π.Ε. Λάρισας Χρήστος Θηβαίος

1/08 | Ελληνόπυργος - Π.Ε. Καρδίτσας Αναστασία Μουτσάτσου και Φωτεινή Βελεσιώτου

7/08 | Φαρκαδόνα - Π.Ε. Τρικάλων Ελένη Τσαλιγοπούλου

9/08 | Αργιθέα (Λίμνη Στεφανιάδα) - Π.Ε. Καρδίτσας Ματούλα Ζαμάνη

22/08 | Λιμάνι Αγιοκάμπου - Π.Ε. Λάρισας Μελίνα Ασλανίδου

29/08 | Ελασσόνα (Κτήρια Καπνού) - Π.Ε. Λάρισας Πάνος Βλάχος

30/08 | Ελασσόνα (Κτήρια Καπνού) - Π.Ε. Λάρισας ​ Θεσσαλοί Δημιουργοί Magic Bus, Blues Trackers, Sunburst Leatherhead

8/09 | Βαρούσι - Π.Ε. Τρικάλων Ηρώ Σαΐα & Εστουδιαντίνα

12/09 | Μύλος Ματσόπουλου - Π.Ε. Τρικάλων Μίλτος Πασχαλίδης



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