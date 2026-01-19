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Έρευνες δείχνουν πως τα GLP-1 κατά της παχυσαρκίας έχουν απρόσμενα οφέλη για το έντερο
Υγεία
14:22 - 19 Ιαν 2026

Έρευνες δείχνουν πως τα GLP-1 κατά της παχυσαρκίας έχουν απρόσμενα οφέλη για το έντερο

Reporter.gr Newsroom
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Τα φάρμακα GLP-1, όπως τα Ozempic, Wegovy και Zepbound, είναι ευρέως γνωστά για τη συμβολή τους στην απώλεια βάρους και την καρδιαγγειακή υγεία. Ωστόσο, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο και ερευνητή που μελετά τη δράση τους στο πεπτικό σύστημα, τα φάρμακα αυτά ενδέχεται να προσφέρουν σημαντικά και λιγότερο γνωστά οφέλη για την υγεία του εντέρου.

Παρότι οι αρχικές κλινικές μελέτες ανέδειξαν κυρίως γαστρεντερικές παρενέργειες —όπως ναυτία, εμετούς και δυσκοιλιότητα— η συνολική εικόνα είναι πιο σύνθετη. Η Washington Post επισημαίνει ότι οι έρευνες δείχνουν πως η χρήση των GLP-1 μπορεί σε βάθος χρόνου να έχει περισσότερα οφέλη τα οποία υπερτερούν των παροδικών ενοχλήσεων.

Σύγχρονες τυχαιοποιημένες μελέτες δείχνουν ότι τα GLP-1 μπορούν να βελτιώσουν την πορεία της λιπώδους νόσου του ήπατος και της ηπατικής ίνωσης — καταστάσεις για τις οποίες έως πρόσφατα δεν υπήρχαν αποτελεσματικές φαρμακευτικές θεραπείες. Επιπλέον, φαίνεται ότι η χρήση GLP-1 σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης γαστρικών ελκών.

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα είναι η σύνδεση των GLP-1 με χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου. Πολλά από αυτά τα οφέλη φαίνεται να μην σχετίζονται άμεσα με την απώλεια βάρους, αν και η μείωση του βάρους μπορεί να πυροδοτήσει μια σειρά θετικών αλλαγών στον τρόπο ζωής, όπως αυξημένη σωματική δραστηριότητα και μείωση της φλεγμονής.

Όσον αφορά τη λειτουργία του πεπτικού, τα GLP-1 μειώνουν την παραγωγή γαστρικού οξέος και ενισχύουν το προστατευτικό στρώμα βλέννας στο στομάχι, γεγονός που ενδέχεται να εξηγεί τη μείωση των ελκών. Παράλληλα, επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου και του παχέος εντέρου, κάτι που προκαλεί αίσθημα πληρότητας αλλά μπορεί να οδηγήσει σε ναυτία ή δυσκοιλιότητα.

Επισημαίνουμε πως όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή για χρήση, αλλά εμπεριέχονται σε δημοσίευμα της WP, που επιπλέον αναφέρει ότι οι παρενέργειες από τη χρήση αυτών των φαρμάκων είναι συχνές αλλά συνήθως ήπιες και παροδικές. Λιγότερο από το 5% των ασθενών διακόπτουν τη θεραπεία λόγω γαστρεντερικών συμπτωμάτων. Με σωστή καθοδήγηση, προσαρμογή της δόσης και υποστηρικτικές θεραπείες (όπως φυτικές ίνες, ήπια καθαρτικά ή αντιεμετικά), τα περισσότερα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η χρήση GLP-1 δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «εύκολη λύση» ή ηθικό στίγμα. Η παχυσαρκία είναι χρόνια φλεγμονώδης νόσος που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών παθήσεων. Η φαρμακευτική αντιμετώπισή της αποτελεί ιατρική πράξη πρόληψης και βελτίωσης της συνολικής υγείας — κάτι που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αξίζει στήριξη και όχι ενοχή.

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