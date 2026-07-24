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Ε65: Ο νέος αναπτυξιακός διάδρομος που αλλάζει τον χάρτη των μεταφορών και της οικονομίας
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09:57 - 24 Ιουλ 2026

Ε65: Ο νέος αναπτυξιακός διάδρομος που αλλάζει τον χάρτη των μεταφορών και της οικονομίας

Γιώργος Αλεξάκης
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Ένα έργο 182 χιλιομέτρων που συνδέει τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία με τους ευρωπαϊκούς εμπορευματικούς άξονες    

Σε λειτουργία τίθεται πλέον στο σύνολό του ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, ένα έργο υποδομής που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τις μεταφορικές ροές στη χώρα, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλίας, της Δυτικής Μακεδονίας και ευρύτερα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Με την παράδοση των τελευταίων 45,5 χιλιομέτρων, ο Ε65 ολοκληρώνεται ως ένας ενιαίος οδικός άξονας μήκους 182,1 χιλιομέτρων, συνδέοντας τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών–Θεσσαλονίκης με την Εγνατία Οδό. Η νέα σύνδεση ενισχύει τη διασύνδεση παραγωγικών περιοχών, λιμένων και διεθνών εμπορευματικών διαδρομών, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της χώρας ως κόμβου μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μείωση χρόνων, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Η λειτουργία του Ε65 μειώνει αισθητά τις αποστάσεις προς τη Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία. Η διαδρομή από τη Λαμία έως την Εγνατία Οδό περιορίζεται σε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά, ενώ η σύνδεση της Αθήνας με τα Γρεβενά και το Μέτσοβο διαμορφώνεται πλέον στις τέσσερις ώρες.

Παράλληλα, η πρόσβαση προς την Κοζάνη και την Καστοριά γίνεται σε περίπου 4,5 ώρες, ενώ η μεταφορά από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια μειώνεται κατά περίπου δύο ώρες.

Η νέα υποδομή δημιουργεί έναν ταχύτερο διάδρομο για τις εμπορευματικές μεταφορές, περιορίζοντας το κόστος και τον χρόνο διακίνησης προϊόντων από και προς τις παραγωγικές περιοχές της χώρας.

Ο Ε65 ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου δημιουργεί νέα δεδομένα για την οικονομία της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας. Η βελτιωμένη πρόσβαση αναμένεται να ενισχύσει τον αγροτικό τομέα, τη μεταποίηση, το εμπόριο και τον τουρισμό, προσφέροντας στις επιχειρήσεις καλύτερη σύνδεση με τις μεγάλες αγορές.

Ο νέος άξονας συνδέει αποτελεσματικότερα το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, που αποτελεί πύλη προς την Κεντρική Ευρώπη, με το λιμάνι του Βόλου, δημιουργώντας μια εναλλακτική και συντομότερη διαδρομή για επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο μετά την απολιγνιτοποίηση.

Από την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση ενός εμβληματικού έργου

Η πορεία του Ε65 υπήρξε πολυετής και ιδιαίτερα σύνθετη. Η σύμβαση παραχώρησης υπογράφηκε το 2007, όμως η οικονομική κρίση, η αποχώρηση χρηματοδοτικών οργανισμών, οι απαλλοτριώσεις και οι καθυστερήσεις στον σχεδιασμό ανέκοψαν την αρχική πορεία υλοποίησης.

Καθοριστικό σημείο αποτέλεσε η εξασφάλιση της ευρωπαϊκής έγκρισης για την κατασκευή των δύο τμημάτων που παρέμεναν σε εκκρεμότητα, καθώς χωρίς αυτά ο αυτοκινητόδρομος θα παρέμενε ένας αποσπασματικός άξονας χωρίς την απαιτούμενη οικονομική και λειτουργική αξία.

Μετά από σειρά διαπραγματεύσεων και αλλαγών στο μοντέλο υλοποίησης, τα δύο τμήματα κατασκευάστηκαν ως δημόσια έργα και εντάχθηκαν στον συνολικό σχεδιασμό, οδηγώντας στην πλήρη ολοκλήρωση του άξονα.

Επενδυτικό αποτύπωμα και χρηματοδότηση

Σημαντική ήταν η συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων στην ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος Τρίκαλα–Εγνατία, με χρηματοδότηση 450 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Συνολικά, μαζί με τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφές του Daniel, οι επενδύσεις στην περιοχή προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη δυναμική ανάκαμψης και ανασυγκρότησης.

Η ολοκλήρωση του Ε65 επιβεβαιώνει παράλληλα τη σημασία του μοντέλου των παραχωρήσεων, στο οποίο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται για την ανάπτυξη μεγάλων υποδομών.

Οι υποδομές του νέου αυτοκινητοδρόμου

Ο Ε65 αποτελεί έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο υψηλών προδιαγραφών, ο οποίος περιλαμβάνει:

- 14 ανισόπεδους κόμβους και 4 ημικόμβους

- 5 δίδυμες σήραγγες, με μεγαλύτερη τη σήραγγα Τ2 στην οροσειρά της Όθρυος, μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων

- 31 γέφυρες, μεταξύ των οποίων η γέφυρα του Πηνειού μήκους 595 μέτρων

- 114 άνω και κάτω διαβάσεις

- χώρους στάθμευσης και ανάπαυσης

- κέντρα ελέγχου και συντήρησης

- κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας

- υποδομές ασφάλειας και υποστήριξης κυκλοφορίας

Το κόστος χρήσης: 13,50 ευρώ για 182,1 χιλιόμετρα

Για έναν οδηγό που θα διανύσει ολόκληρο τον Ε65 από τον ΑΘΕ έως την Εγνατία Οδό, το συνολικό κόστος διοδίων ανέρχεται σε 13,50 ευρώ.

Οι τέσσερις μετωπικοί σταθμοί διοδίων βρίσκονται στο Λιανοκλάδι, στους Σοφάδες, στα Τρίκαλα και στην Οξύνεια, με επιμέρους χρεώσεις:

- Λιανοκλάδι: 2,05 ευρώ

- Σοφάδες: 3,70 ευρώ

- Τρίκαλα: 3,25 ευρώ

- Οξύνεια: 4,50 ευρώ

Νέος άξονας ανάπτυξης για την επόμενη ημέρα

Ο Ε65 δεν αποτελεί μόνο ένα ακόμη οδικό έργο. Αποτελεί μια στρατηγική υποδομή που μεταβάλλει τις ισορροπίες στις μεταφορές, ενισχύει την πρόσβαση των περιφερειών στις αγορές και δημιουργεί νέες προϋποθέσεις για επενδύσεις, τουριστική ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση.

Με την ολοκλήρωσή του, το δίκτυο των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της ηπειρωτικής Ελλάδας αποκτά πλέον τη συνοχή που απαιτείται για μια οικονομία περισσότερο εξωστρεφή και ανταγωνιστική.

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