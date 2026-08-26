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Εντατικοποίηση των ελέγχων στον αιγιαλό και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις
Οικονομία
22:20 - 26 Αυγ 2026

Εντατικοποίηση των ελέγχων στον αιγιαλό και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο του συστηματικού ελέγχου για την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι Κτηματικές Υπηρεσίες προχώρησαν σε νέα σειρά διοικητικών μέτρων και προστίμων σε επιχειρήσεις που λειτουργούσαν εκτός νόμιμου πλαισίου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις:

Ρόδος: Η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’ επέβαλε διαταγή σφράγισης και πρόστιμο 174.000 ευρώ σε πέντε καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα. Στην παραλία Anthony Quinn Bay, στο Φαληράκι, η Κτηματική Υπηρεσία, μετά την υποβολή στις 28 Ιουλίου καταγγελίας από συλλογικό φορέα και την παραλαβή της στις 29/7 (αρ. εισερχ. 104877), διενήργησε στις 30 Ιουλίου την πρώτη επιτόπια αυτοψία και στις 7 Αυγούστου τη δεύτερη. Κατόπιν της διενέργειας των δύο επιτόπιων αυτοψιών, στις 14 Αυγούστου, η Κτηματική Υπηρεσία εξέδωσε τις εκθέσεις αυτοψίας-πορίσματος και επέβαλλε στην επιχείρηση τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα της πράξης άμεσης απομάκρυνσης και διαταγής σφράγισης και πρόστιμο 37.000 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας και αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης.

Καβάλα: Σε έλεγχο της Κτηματικής Υπηρεσίας Καβάλας, εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 28.889 ευρώ και πράξη άμεσης διοικητικής απομάκρυνσης.

Σκιάθος: Σε έλεγχο της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας στη Σκιάθο, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ σε τέσσερις επιχειρήσεις.

Κέρκυρα: Σε αυτοψίες που πραγματοποίησε η Κτηματική Υπηρεσία Κέρκυρας ελέγχθηκαν 14 επιχειρήσεις, εκ των οποίων σε οκτώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 107.665 ευρώ, καθώς και πράξεις διοικητικής απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης.

Τα παραπάνω παραδείγματα καταδεικνύουν τη σταθερή προσήλωση των αρμόδιων υπηρεσιών στην τήρηση της νομιμότητας και την προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2026 - 21:48
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