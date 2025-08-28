ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΕΗ: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο TWINVEST
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:37 - 28 Αυγ 2025

ΔΕΗ: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο TWINVEST

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο TWINVEST, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ανοικτού, ασφαλούς και καινοτόμου Ψηφιακού Διδύμου (Digital Twin) για χερσαία αιολικά πάρκα. Το έργο, με διάρκεια 3,5 ετών (2024–2027), συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του TWINVEST αναπτύσσεται μια προηγμένη πλατφόρμα προσομοίωσης, η οποία ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση δεδομένων και τεχνικές μοντελοποίησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Στόχος της είναι να παρέχει αξιόπιστα εργαλεία για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επενδυτική αξιολόγηση αιολικών εγκαταστάσεων, βασισμένα σε πραγματικά δεδομένα.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει την αξιολόγηση επενδυτικών συνθηκών (αποθήκευση ενέργειας, ζήτηση, τιμές, κανονιστικό πλαίσιο) και θα υποστηρίζει την τεχνική ανάλυση εξοπλισμού και κόστους επενδύσεων. Παράλληλα, θα ενσωματώνει περιβαλλοντικούς και μετεωρολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή, καθώς και δεδομένα προγνωστικής συντήρησης και διαχείρισης κινδύνων, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Η ΔΕΗ συμβάλλει ενεργά, αξιοποιώντας το αιολικό πάρκο Κουρομάντρι (8 MW) στη Ναυπακτία. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει κρίσιμα δεδομένα πραγματικής λειτουργίας (παραγωγή ενέργειας, διάταξη εγκατάστασης, μετεωρολογικά στοιχεία, ιστορικά αρχεία συντήρησης, δεδομένα αισθητήρων). Επίσης, συμμετέχει στο σχεδιασμό σεναρίων εικονικών επενδύσεων, που περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις υποδομών, προσθήκη νέων ανεμογεννητριών και προσομοιώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών ή αιφνίδιων μεταβολών στην αγορά ενέργειας.

Η συμμετοχή στο TWINVEST εντάσσεται στη στρατηγική της ΔΕΗ για την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και την ενίσχυση των βιώσιμων επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε Powertech Όμιλο περιλαμβάνει τη συστηματική ενσωμάτωση καινοτομίας, την ενίσχυση τεχνολογικών ικανοτήτων και τη διαρκή βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χατζηδάκης: Προτεραιότητα η Μακεδονία και η Θράκη – Προχωρούν μεγάλα έργα σε Θεσσαλονίκη και περιφέρειες
Πολιτική

Χατζηδάκης: Προτεραιότητα η Μακεδονία και η Θράκη – Προχωρούν μεγάλα έργα σε Θεσσαλονίκη και περιφέρειες

ΕΞΑ: Πτώση πληρότητας στα ξενοδοχεία της Αθήνας τον Ιούλιο – «Επικίνδυνη στασιμότητα» στις τουριστικές επιδόσεις
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΞΑ: Πτώση πληρότητας στα ξενοδοχεία της Αθήνας τον Ιούλιο – «Επικίνδυνη στασιμότητα» στις τουριστικές επιδόσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% της δύναμης του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούνιο
Ναυτιλία

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% της δύναμης του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούνιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

JP Morgan: Στα 25 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΔΕΗ – Διατηρεί σύσταση «Overweight»
Αναλύσεις

JP Morgan: Στα 25 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΔΕΗ – Διατηρεί σύσταση «Overweight»

Deal ΔΕΗ – Vodafone: Οι νέες ισορροπίες και το στοίχημα της συγκέντρωσης στις τηλεπικοινωνίες
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Deal ΔΕΗ – Vodafone: Οι νέες ισορροπίες και το στοίχημα της συγκέντρωσης στις τηλεπικοινωνίες

ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδας διερευνούν τη δυνατότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους στις οπτικές ίνες
Επιχειρήσεις

ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδας διερευνούν τη δυνατότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους στις οπτικές ίνες

ΔΕΗ FIBER: Σε νέες περιοχές σε Αττική και Περιφέρεια το FTTH internet με 100% οπτική ίνα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ FIBER: Σε νέες περιοχές σε Αττική και Περιφέρεια το FTTH internet με 100% οπτική ίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:57

Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια το Σαββατοκύριακο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:53

Πειραιάς: Δύο συλλήψεις για παροχή «υπηρεσιών» πάρκινγκ χωρίς αποδείξεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/06/2026 - 13:49

BeWell Festival 2026 by Allwyn: Fitness, fun, 31.000 συμμετέχοντες και το απόλυτο challenge με δώρο ταξίδι στην Ιαπωνία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 13:39

Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τop picks και νέες τιμές-στόχοι

Ακίνητα
15/06/2026 - 13:32

Real Estate Forum: Ευνοϊκές προϋποθέσεις για διεθνείς επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 13:31

«Κατρακυλούν» οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κάτω από τα $83 το Brent

Πολιτική
15/06/2026 - 13:20

Ανδρουλάκης: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:10

Ιράν: Τουλάχιστον 40 εκτελέσεις από την αρχή του έτους για λόγους «εθνικής ασφαλείας»

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:03

Λίβανος: Καλεί τους εκτοπισμένους σε αυτοσυγκράτηση - Το Ισραήλ αρνείται να αποσύρει τα στρατεύματά του

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:03

«Ανάκριση» Τραμπ στην G7 για τα... μυστικά της συμφωνίας με το Ιράν - Στις ΗΠΑ ζητούν έγκριση από το Κογκρέσο

Εργασιακά
15/06/2026 - 12:54

ΕΛΣΤΑΤ: Σε ποιους κλάδους αυξήθηκε η απασχόληση στο α’ τρίμηνο

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 12:40

Οι «μεταγραφές αεροδρομίου» του ΠΑΣΟΚ δεν λύνουν το πρόβλημα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:39

Metlen: Νέα φωτοβολταϊκά έργα στη Βρετανία σε συνεργασία με την Elgin

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:38

Η Enerwave υλοποιεί για τρίτη χρονιά τη δράση Cinema Night

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/06/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 16,5% στο δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,1% η αύξηση των τιμών παραγωγού στον αγροτικό τομέα τον Απρίλιο

Οικονομία
15/06/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,4% στο μισθολογικό κόστος το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:10

Παπασταύρου: Συνάντηση με τη Chevron στο ΥΠΕΝ για την επισημοποίηση της εισόδου της στο Block 10

Πολιτική
15/06/2026 - 12:01

ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 11:59

Δούρου: Να σταματήσει η πλάκα των επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων και των προσωπικών διαπραγματεύσεων

Πολιτική
15/06/2026 - 11:48

Παππάς: Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο

Αναλύσεις
15/06/2026 - 11:43

Optima για ΑΔΜΗΕ: Περιθώριο ανόδου άνω του 27% με «κλειδί» την ΑΜΚ

Αναλύσεις
15/06/2026 - 11:35

Motor Oil: Ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €51 η NBG Sec.

Πολιτική
15/06/2026 - 11:34

Νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπ. Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας – Ποιοι είναι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/06/2026 - 11:33

ΕΟΤ: Νέα έρευνα αγοράς σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες για ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού του ελληνικού τουρισμού

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 11:28

Στρατηγική συνεργασία Εθνικής Τράπεζας - ΠΟΞ για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 11:17

Χρηματιστήριο: Έβγαλε... φτερά ο ΓΔ για νέα υψηλά 17ετίας

Magazino
15/06/2026 - 11:14

Rory Gallagher: 31 χρόνια μετά, η κιθάρα του εξακολουθεί να μιλάει

Ειδήσεις
15/06/2026 - 11:14

Στάρμερ: «Τέλος» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 11:01

Σε τροχιά νέων υψηλών το XA – Τράπεζες και επενδύσεις δίνουν τον τόνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ