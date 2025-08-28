Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο TWINVEST, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ανοικτού, ασφαλούς και καινοτόμου Ψηφιακού Διδύμου (Digital Twin) για χερσαία αιολικά πάρκα. Το έργο, με διάρκεια 3,5 ετών (2024–2027), συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του TWINVEST αναπτύσσεται μια προηγμένη πλατφόρμα προσομοίωσης, η οποία ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση δεδομένων και τεχνικές μοντελοποίησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Στόχος της είναι να παρέχει αξιόπιστα εργαλεία για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επενδυτική αξιολόγηση αιολικών εγκαταστάσεων, βασισμένα σε πραγματικά δεδομένα.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει την αξιολόγηση επενδυτικών συνθηκών (αποθήκευση ενέργειας, ζήτηση, τιμές, κανονιστικό πλαίσιο) και θα υποστηρίζει την τεχνική ανάλυση εξοπλισμού και κόστους επενδύσεων. Παράλληλα, θα ενσωματώνει περιβαλλοντικούς και μετεωρολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή, καθώς και δεδομένα προγνωστικής συντήρησης και διαχείρισης κινδύνων, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Η ΔΕΗ συμβάλλει ενεργά, αξιοποιώντας το αιολικό πάρκο Κουρομάντρι (8 MW) στη Ναυπακτία. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει κρίσιμα δεδομένα πραγματικής λειτουργίας (παραγωγή ενέργειας, διάταξη εγκατάστασης, μετεωρολογικά στοιχεία, ιστορικά αρχεία συντήρησης, δεδομένα αισθητήρων). Επίσης, συμμετέχει στο σχεδιασμό σεναρίων εικονικών επενδύσεων, που περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις υποδομών, προσθήκη νέων ανεμογεννητριών και προσομοιώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών ή αιφνίδιων μεταβολών στην αγορά ενέργειας.

Η συμμετοχή στο TWINVEST εντάσσεται στη στρατηγική της ΔΕΗ για την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και την ενίσχυση των βιώσιμων επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε Powertech Όμιλο περιλαμβάνει τη συστηματική ενσωμάτωση καινοτομίας, την ενίσχυση τεχνολογικών ικανοτήτων και τη διαρκή βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.