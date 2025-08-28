ΕΞΑ: Πτώση πληρότητας στα ξενοδοχεία της Αθήνας τον Ιούλιο – «Επικίνδυνη στασιμότητα» στις τουριστικές επιδόσεις

Η απόδοση του Ιουλίου 2025 δεν ήταν αυτή που θα επιθυμούσαν τα ξενοδοχεία της Αθήνας, κάτι που, όπως σημειώνει η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής & Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ), είχε σε έναν βαθμό προδιαγραφεί από την εικόνα του Ιουνίου. Αν και το επτάμηνο του 2025 κλείνει σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα της αντίστοιχης περιόδου του 2024, προβληματίζει το γεγονός ότι τον Ιούλιο, δηλαδή στην «καρδιά» του καλοκαιριού, σημειώθηκε πτώση της μέσης πληρότητας και του εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR), με τη μέση τιμή δωματίου (ADR) να παραμένει ουσιαστικά σταθερή.

Πτώση πληρότητας και RevPAR τον Ιούλιο – Σταθερότητα στο επτάμηνο

Ο Ιούλιος 2025 κατέγραψε 83,3% μέση πληρότητα, έναντι 86,4% του περσινού Ιουλίου, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 3,6%, σε συνέχεια ενός Ιουνίου που, επίσης, παρουσίασε πτώση της μέσης πληρότητας κατά 2%. Αξίζει να σημειωθεί πως η αντίστοιχη αρνητική μεταβολή μέσης πληρότητας Ιουλίου 2025 έναντι του Ιουλίου 2023 φτάνει το 5,7%. Η Μέση Τιμή Δωματίου (ADR), τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στα 207,85 ευρώ, έναντι 205,54 ευρώ του περσινού Ιουλίου, δηλαδή παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της τάξης του 1,1%, το δε RevPar Ιουλίου 2025 διαμορφώθηκε στα 173,19 ευρώ, έναντι 177,64 ευρώ του περσινού Ιουλίου, δηλαδή μειώθηκε κατά 2,5%.

Η κίνηση και απόδοση των αθηναϊκών ξενοδοχείων σε επίπεδο επταμήνου, κλείνει στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο κάτι που αποδίδεται κυρίως στην καλύτερη απόδοση των ξενοδοχείων κατά το Α΄ τρίμηνο του έτους: η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αθήνας κατά το επτάμηνο 2025 (75,8%) σημείωσε αύξηση της τάξης του 0,4%, η μέση τιμή δωματίου (ADR) διαμορφώθηκε στα 176,18 ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 1,6% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ το μέσο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (Rev Par) έφτασε στα 133,49 ευρώ (αύξηση κατά 2% έναντι του περσινού επταμήνου). Ιδιαίτερα πιεσμένα εμφανίζονται τα ξενοδοχεία 3* όπου οι δείκτες πληρότητας ακολουθούν πτωτική πορεία από το μήνα Μάρτιο.

Συγκριτικά με τις πόλεις – ανταγωνιστές της Αθήνας, σε επίπεδο επταμήνου οι επιδόσεις της Αθήνας σε πληρότητα, μέση τιμή δωματίου και έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο εξακολουθούν να είναι καλύτερες από αυτές της Κωνσταντινούπολης, αλλά απέχουν απ’ αυτές της Βαρκελώνης, της Μαδρίτης και της Ρώμης. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην μέση τιμή δωματίου (ADR), παρατηρούμε αύξηση κατά 1,6% για την Αθήνα, κατά 3% για την Ρώμη, κατά 4,9% για την Μαδρίτη και κατά 2.4% για τη Βαρκελώνη, ενώ στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκε μείωση κατά 1,9%. Αντίστοιχα, στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) κατά το επτάμηνο, παρατηρήθηκε μείωση για την Αθήνα κατά 2%, ενώ για την Μαδρίτη αύξηση κατά 4,8%, για την Βαρκελώνη αύξηση κατά 1,3%, για την Ρώμη αύξηση κατά 2% ενώ στην Κωνσταντινούπολη καταγράφηκε μείωση κατά 3% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

«Επικίνδυνη στασιμότητα» και αναγκαίες παρεμβάσεις

Η ΕΞΑ τονίζει ότι τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την «επικίνδυνη στασιμότητα» που καταγράφεται στις τουριστικές επιδόσεις της Αθήνας – αλλά και της χώρας συνολικά.

Η Ένωση καλεί την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να λάβουν σοβαρά υπόψη τα «μηνύματα» του κλάδου και να προχωρήσουν εγκαίρως σε μέτρα και στρατηγικές που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος, θα βελτιώσουν τις υποδομές, θα αναβαθμίσουν την τουριστική εμπειρία και θα ενισχύσουν τη σχέση με παραδοσιακές αλλά και νέες αγορές.

Προσδοκίες ενόψει ΔΕΘ

Η Ένωση αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξουν «δυσάρεστες εκπλήξεις» για τον ξενοδοχειακό κλάδο, όπως συνέβη το 2024 με τις αυξήσεις σε τέλη και επιβαρύνσεις. Αντίθετα, προσδοκά ανακοινώσεις που θα δώσουν ώθηση, θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και θα συμβάλουν στην επανατοποθέτηση του ελληνικού τουρισμού ως ενός τομέα που οφείλει να πρωτοπορεί, ανανεώνοντας διαρκώς την πρότασή του προς τις διεθνείς αγορές.