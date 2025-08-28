ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% της δύναμης του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούνιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε την Πέμπτη (28/8) τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω) για τον μήνα Ιούνιο 2025. Ειδικότερα:

• Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,7%. Αύξηση κατά 0,3% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουνίου έτους 2024 προς τον Ιούνιο 2023

• Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 3,4% τον μήνα Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2024. Μείωση 2,7% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουνίου του έτους 2024 προς τον Ιούνιο 2023