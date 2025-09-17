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Σε 10 ημέρες τα ειδοποιητήρια για οχήματα με εκκρεμότητες - Δημιουργείται ενιαία βάση δεδομένων
Οικονομία
12:11 - 17 Σεπ 2025

Σε 10 ημέρες τα ειδοποιητήρια για οχήματα με εκκρεμότητες - Δημιουργείται ενιαία βάση δεδομένων

Reporter.gr Newsroom
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Μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες θα ξεκινήσει η αποστολή των πρώτων ειδοποιητηρίων σε ιδιοκτήτες οχημάτων με εκκρεμότητες, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος επιβεβαίωσε δημοσίευμα της Καθημερινής και τόνισε ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για τη δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία σχετικά με τα οχήματα, δίνοντας λύση σε ζητήματα που εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις διασταυρώσεις που έχουν ξεκινήσει το Υπουργείο και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, περισσότερα από 700.000 οχήματα κυκλοφορούν χωρίς να έχουν περάσει ΚΤΕΟ, ενώ έχουν εντοπιστεί περίπου 244.000 ανασφάλιστα οχήματα.

Παράλληλα, ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε και στην έκδοση του προσωπικού αριθμού, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα 1,5 εκατομμύριο πολίτες έχουν ήδη προχωρήσει στη διαδικασία. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Η αποστολή ειδοποιητηρίων και η λειτουργία της νέας βάσης δεδομένων εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν καθοριστικά στην καλύτερη οργάνωση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας των οχημάτων στη χώρα, αντιμετωπίζοντας χρόνιες εκκρεμότητες που δημιουργούν κενά στην οδική ασφάλεια και στα δημόσια έσοδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2025 - 12:27
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