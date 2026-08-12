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Ευρωαγορές: Διορθωτικές κινήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά
Χρηματιστήρια
21:00 - 12 Αυγ 2026

Ευρωαγορές: Διορθωτικές κινήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά

Reporter.gr Newsroom
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Με ήπιες απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παραμένοντας ωστόσο κοντά στα ιστορικά υψηλά τους, καθώς το αβέβαιο γεωπολιτικό σκηνικό εξακολουθεί να λειτουργεί ανασταλτικά για τους επενδυτές. Η εικόνα στις αγορές δεν άλλαξε ούτε μετά τη δημοσιοποίηση των τελευταίων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία κινήθηκαν εντός των εκτιμήσεων και περιορίζουν τα περιθώρια για μια άμεση νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ανέκοψε έτσι το ανοδικό σερί των τελευταίων ημερών, μετά τα έξι διαδοχικά ρεκόρ από την προηγούμενη εβδομάδα, υποχωρώντας κατά 0,16% στις 659,48 μονάδες.

Στα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης, ο γερμανικός DAX έκλεισε με απώλειες 0,23% στις 26.331 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 0,46% στις 8.674 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κινήθηκε επίσης πτωτικά, κατά 0,10%, στις 10.833 μονάδες.

Μικρότερες ήταν οι μεταβολές στις αγορές της περιφέρειας, με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να υποχωρεί οριακά κατά 0,01% στις 53.698 μονάδες και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κλείνει στις 20.204 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,05%.

Στο επίκεντρο της επενδυτικής προσοχής παραμένουν, πάντως, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, με τη νέα κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι να επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα και να απομακρύνει τις προσδοκίες για μια άμεση αποκλιμάκωση στην περιοχή.

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