Ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει στη Nova το μεγαλύτερο έργο μαζικής διασύνδεσης έξυπνων μετρητών στην Ελλάδα

Η Novaεπιλέχθηκε ως ανάδοχος του μεγαλύτερου έργου μαζικής διασύνδεσης έξυπνων μετρητών στην Ελλάδα, μέσα από το σχετικό διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο διαγωνισμός αφορά τη διασύνδεση 1.000.000 έξυπνων μετρητών που θα λειτουργούν μέσω δικτύων NB-IoT και LTE-M, με ειδικές SIM κάρτες και πλήρη πλατφόρμα διαχείρισης, που παρέχονται από τη Nova. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ για την αντικατάσταση όλων των συμβατικών μετρητών με «έξυπνους» (7,7 εκατομμύρια συσκευές πανελλαδικά), συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ενεργειακών υποδομών και την πράσινη ανάπτυξη της χώρας.

Ο Δημήτρης Μάγκος, Executive Director B2B της Nova, σημείωσε σχετικά: «Με το έργο αυτό η Nova θέτει νέα πρότυπα στον τομέα των έξυπνων μετρήσεων, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών που επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που αυτό το έργο θα αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο σε λειτουργικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο «έξυπνου» και πράσινου ενεργειακού δικτύου, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους εθνικούς στόχους για την πράσινη μετάβαση».