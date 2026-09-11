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Σε προχωρημένες συζητήσεις για την αγορά της NOVA ο Γιάννης Αλαφούζος
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
18:14 - 11 Σεπ 2026

Σε προχωρημένες συζητήσεις για την αγορά της NOVA ο Γιάννης Αλαφούζος

Reporter.gr Newsroom
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Η δημιουργία της τηλεοπτικής πλατφόρμας ΣΠΟΡ FM TV φαίνεται πως αποτέλεσε μόνο το πρώτο βήμα στις κινήσεις του Γιάννη Αλαφούζου στον χώρο των αθλητικών τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Έλληνας εφοπλιστής απέκτησε, για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων της Stoiximan GBL, του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και του Superbet Super Cup, καθώς και των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού και της ΠΑΕ Ηρακλής.

Ωστόσο, οι κινήσεις του κ. Αλαφούζου δε φαίνεται να σταματούν εκεί, καθώς ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της NOVA.

Εφόσον οι συζητήσεις οδηγήσουν σε συμφωνία, η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές ανακατατάξεις στον εγχώριο τηλεοπτικό χάρτη, επηρεάζοντας σημαντικά το τοπίο των αθλητικών μεταδόσεων στην Ελλάδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2026 - 18:21
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