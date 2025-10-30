ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Όμιλος CSG: Εγκαινιάζει την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ουκρανία
Επιχειρήσεις
13:15 - 30 Οκτ 2025

Όμιλος CSG: Εγκαινιάζει την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο όμιλος CSG εγκαινιάζει την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ουκρανία. Η παραγωγή πραγματοποιείται μέσω του εταίρου του ομίλου στην Ουκρανία, Ukrajinska Bronetechnika (Ukrainian Armor), ο οποίος έχει λάβει από τον όμιλο CSG την άδεια, την τεχνογνωσία και τα βασικά εξαρτήματα και υλικά. Το έργο σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο στη μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ της τσεχικής και της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας και ενισχύει σημαντικά την ικανότητα της Ουκρανίας να καλύπτει μέρος των αναγκών του πυροβολικού της μέσω της εγχώρια παραγωγής.

«Είμαστε περήφανοι που είμαστε μία από τις πρώτες εταιρείες του δυτικού κόσμου που με επιτυχία μετέφεραν την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ουκρανία», δήλωσε ο David Chour, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου CSG.

«Ο όμιλος CSG δεν κατέχει κανένα εργοστάσιο ή τεχνολογία παραγωγής στην Ουκρανία. Όλα αυτά διαχειρίζονται από τον εταίρο μας, στον οποίο μεταβιβάσαμε την άδεια και του παρείχαμε την απαραίτητη τεχνογνωσία, καθώς ο εταίρος ήδη διέθετε την απαιτούμενη τεχνολογία παραγωγής και μπόρεσε να ξεκινήσει σχετικά γρήγορα την παραγωγή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ομίλου CSG, Andrej Čírtek. «Ο όμιλος μας δεν καθορίζει την πολιτική τιμολόγησης, ούτε την επιλογή των πελατών. Επωφελούμαστε από το έργο μέσω τελών άδειας και από την προμήθεια κρίσιμων εξαρτημάτων, όπως προωθητικά καύσιμα, πυροκροτητές και αναφλεκτήρες. »

Ο εταίρος του ομίλου στην Ουκρανία παράγει το κέλυφος των βλημάτων τοπικά και αναλαμβάνει τη γόμωση, τη συναρμολόγηση και τις δοκιμές. Ο όμιλος CSG συνεχίζει να προμηθεύει εξαρτήματα υψηλής τεχνολογικής αξίας και να παρέχει τεχνική υποστήριξη για να διασφαλιστεί η ποιότητα του προϊόντος και η πλήρης συμβατότητα με τις προδιαγραφές παραγωγής του ομίλου CSG.

Σύμφωνα με τον όμιλο CSG, ο κύριος λόγος για την επιλογή του μοντέλου αδειοδότησης ήταν η επιτάχυνση της τοπικής παραγωγής. «Κατά την ανάλυση του νομικού πλαισίου για την ίδρυση μιας ενδεχόμενης κοινοπραξίας, συναντήσαμε πολύπλοκους ουκρανικούς κανονισμούς και ζητήματα συμβατότητας με το τσεχικό δίκαιο. Η μεταβίβαση της άδειας αποδείχθηκε πολύ απλούστερη και ταχύτερη λύση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ομίλου CSG, Andrej Čírtek.

Η αρχική παραγωγική ικανότητα ανέρχεται σε 100.000 βλήματα των 155 mm και 50.000 βλήματα των 105 mm ετησίως. Η ικανότητα αυτή αναμένεται να πολλαπλασιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Αρχικά, το ήμισυ της παραγωγής θα πραγματοποιείται στην Ουκρανία, με στόχο την επίτευξη 80% αυτάρκειας. Κατά την υλοποίηση του έργου, η παραγωγή εξαρτημάτων πυροκροτηρών θα μεταφερθεί επίσης σταδιακά στην Ουκρανία.

Το έργο αποτελεί ορόσημο για την Ουκρανία, καθώς για πρώτη φορά παράγει πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος με άδεια ξένου φορέα.

«Η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας και τη διαφοροποίηση των πηγών προέλευσης των προμηθειών της. Κάθε βλήμα που παράγεται είναι ζωτικής σημασίας για την άμυνα της χώρας», δήλωσε ο Vladyslav Belbas, Διευθύνων Σύμβουλος της Ukrainian Armor.

Για τον όμιλο CSG, το έργο αδειοδότησης αποτελεί στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της μακροχρόνιας θέσης του στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, λειτουργεί συμπληρωματικά στις δραστηριότητές του στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Czech Ammunition Initiative, η οποία παραμένει ο κύριος δίαυλος προμήθειας πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ουκρανία και χρηματοδοτείται από μία διεθνή συμμαχία δωρητών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries
Ειδήσεις

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος
Ειδήσεις

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού
Ειδήσεις

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές
Ειδήσεις

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ