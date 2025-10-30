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Αναγνώριση της στρατηγικής επένδυσης του Ομίλου Σαράντη στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
13:03 - 30 Οκτ 2025

Αναγνώριση της στρατηγικής επένδυσης του Ομίλου Σαράντη στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
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Με εντυπωσιακές διακρίσεις σε δύο από τους σημαντικότερους θεσμούς επιβράβευσης επιχειρηματικής αριστείας και καινοτομίας, τα Best in Pharmacy & Supplement Awards 2025 και τα Supermarket Awards 2025, ο Όμιλος Γρ. Σαράντης απέδειξε για ακόμη μία χρονιά την ηγετική του θέση στους τομείς της υγείας, της ευεξίας, της φροντίδας και της καθημερινής ζωής του καταναλωτή. Οι βραβεύσεις αυτές αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της στρατηγικής επένδυσης του Ομίλου στην καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις ισχυρές συνεργασίες του με τους εταίρους του λιανεμπορίου.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Όμιλος Σαράντη διακρίθηκε για τη συνολική του συνεισφορά στον φαρμακευτικό και παραφαρμακευτικό χώρο, αποσπώντας πλήθος βραβείων για τα κορυφαία του brands Clinea, PiC και Lanes.

Το brand Clinea, το πρώτο refillable skincare brand στην Ελλάδα, απέσπασε συνολικά επτά (7) βραβεία, επιβεβαιώνοντας την επιστημονική του εγκυρότητα και τη στρατηγική του καινοτομία:

  • 3 Gold Awards για Καλύτερο Packaging, Καλύτερη Πράσινη Πολιτική και Καλύτερο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης σε Προϊόν Φαρμακείου
  • 1 Silver Award για Καλύτερο Λανσάρισμα Προϊόντος (“Clinea – Bak Off Wrinkles”)
  • 3 Bronze Awards για Antiaging Προϊόν, Online & Social Media Καμπάνια και Πρόγραμμα Υποστήριξης στο Φαρμακείο

Η PiC, με το προϊόν PiC Aquabloc, απέσπασε Silver Award στην κατηγορία Καλύτερο Προϊόν για Πρώτες Βοήθειες, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των λύσεων της σειράς.

Παράλληλα, το brand Lanes ξεχώρισε στα Supplement Awards 2025 με πέντε (5) διακρίσεις:

  • 2 Gold Awards για Καλύτερη Καμπάνια Μάρκετινγκ και Καλύτερη Online & Social Media Καμπάνια για το Lanes 3,2,1 Sleep
  • 3 Silver Awards για Καλύτερο Συμπλήρωμα για τον Ύπνο, για τον Έλεγχο Βάρους (Lanes Kcaligram SlimBody) και για Καλύτερο Λανσάρισμα Προϊόντος (Lanes 3,2,1 Sleep).

Οι βραβεύσεις αυτές αναδεικνύουν τη σταθερή προσήλωση του Ομίλου στην ανάπτυξη προϊόντων που προάγουν την υγεία, την ευεξία και τη βιώσιμη διατροφή, απαντώντας στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Διακρίσεις στα Supermarket Awards 2025

Στην τελετή απονομής των Supermarket Awards 2025, ο Όμιλος Σαράντη ξεχώρισε ανάμεσα σε κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου FMCG, κερδίζοντας σειρά σημαντικών βραβείων με τα δημοφιλή του brands SANITAS και AVA.

  • SANITAS Σακούλα απορριμμάτων για την παραλία – Gold Award στην κατηγορία Νέο Προϊόν Non-Food (Είδη οικιακής χρήσης)
  • SANITAS Σφουγγαράκια Κουζίνας – Silver Award στην κατηγορία Marketing & Επικοινωνία (Non-Food) για την ενέργεια «Άλλαξέ το κάθε 2η εβδομάδα χωρίς 2η σκέψη!»
  • AVA & Εταιρεία Alzheimer Αθηνών – Bronze Award στην κατηγορία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Άνθρωπος για την καμπάνια «Ακόμα κι αν ξεχάσεις, σε θυμόμαστε εμείς!»
  • SANITAS – ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ (Γρ. Σαράντης – Μιχ. Αραμπατζής) – Gold Award & Top Rated Project στην κατηγορία Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές FMCG για την Καινοτόμα πλατφόρμα συνεργασίας και κοινές προωθητικές ενέργειες σε συμπληρωματικά brands.

Οι διακρίσεις αυτές αναδεικνύουν την εξαιρετική στρατηγική του Ομίλου Σαράντη στην ανάπτυξη και υποστήριξη brands που εμπνέουν τον καταναλωτή, συνδυάζοντας καινοτομία, υπευθυνότητα και δημιουργικότητα.

Ο Όμιλος Σαράντη – Πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη και την καινοτομία

Με παρουσία σε περισσότερες από 13 χώρες και ιστορία άνω των 60 ετών, ο Όμιλος Γρ. Σαράντης συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του ως ένας από τους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς επιχειρηματικούς οργανισμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι συνεχείς διακρίσεις σε διαφορετικούς κλάδους — από τη φαρμακευτική αγορά έως το λιανεμπόριο FMCG — επιβεβαιώνουν τη συνέπεια του Ομίλου στο όραμά του: να δημιουργεί προϊόντα που βελτιώνουν την καθημερινότητα του καταναλωτή, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

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