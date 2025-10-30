ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω από 5.000 αλλοδαπές επιχειρήσεις στην Ελλάδα το 2023 – Συνολικός τζίρος κοντά στα €80 δισ.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Πέμπτη (30/10) τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τη διάρθρωση και την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από αλλοδαπά κεφάλαια για το έτος 2023.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι στατιστικές αυτές παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της συνεισφοράς των ξένων συμμετοχών στην ελληνική οικονομία, καλύπτοντας την κατανομή των συντελεστών παραγωγής, την αποδοτικότητα, καθώς και την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά την τριετία 2021-2023.

Αποτελέσματα Στατιστικών Διάρθρωσης Συνδεόμενων Επιχειρήσεων 2023

Κατά το έτος 2023 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 5.485 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (τομείς Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ο, Π, Ρ και κλάδοι Σ95, Σ96 με βάση την ταξινόμηση NACE Αναθεώρηση 2).

Από τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2023 προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ανήλθε στα 79,0 δισ. ευρώ.

Η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων αυτών ανήλθαν στα 49,7 και 18,4 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις των προαναφερθέντων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων, δαπάνησαν 62,6 δισ. ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2023, εκ των οποίων 31,4 δισ. ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς επεξεργασία.

Κατά το έτος 2023, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις ήταν 286.352 άτομα και οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα 9,6 δισ. ευρώ.

Επίσης, οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιήσαν ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι οι συνδεόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν άνω του 50% συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο από την αλλοδαπή, σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών, κατά το έτος 2023.

Σημειώνεται πως τα δεδομένα συγκεντρώνονται και αναλύονται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών για τη διάρθρωση των επιχειρήσεων, προσφέροντας έτσι μια αξιόπιστη και συγκρίσιμη βάση για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των συνδεόμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

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