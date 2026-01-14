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HELLENiQ ENERGY: Διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 €0,20/μτχ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:58 - 14 Ιαν 2026

HELLENiQ ENERGY: Διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 €0,20/μτχ

Reporter.gr Newsroom
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Τη διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 ύψους €0,20 ανά μετοχή αποφάσισε το ΔΣ της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E..

Ανακοίνωση για τη διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 Αναφορικά με την διανομή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (εφεξής η «Εταιρεία»), ύψους €0,20 ανά μετοχή, όπως αυτή αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 13.11.2025 συνεδρίασή του, υπενθυμίζουμε ότι την Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026, ημέρα αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης στο ως άνω μέρισμα.

Δικαιούχοι της διανομής είναι όσοι μέτοχοι εμφανίζονται εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την εκκαθάριση της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου 2026 (Ημερομηνία Καταγραφής), με ημερομηνία καταβολής τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026.

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