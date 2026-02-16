Υδρογονάνθρακες: «Βήμα» για είσοδο στον διεθνή χάρτη των εξορύξεων μέσω των αμερικανικών κολοσσών

Με τον πλέον επίσημο τρόπο υπογράφονται στο Μέγαρο Μαξίμου οι συµβάσεις για έρευνα υδρογονανθράκων από τη Chevron, οι οποίες σηματοδοτούν επί της ουσίας ένα αποφασιστικό βήμα στην ενίσχυση του ελληνικού ενεργειακού σχεδιασμού. Οι σεισμικές εργασίες, δε, τοποθετούνται χρονικά προς τα τέλη του 2026.

Από ελληνικής πλευράς, τις συμφωνίες υπογράφουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) Άρης Στεφάτος, ενώ εκ μέρους της κοινοπραξίας συνυπογράφει ο επικεφαλής της HELLENiQ ENERGY.

Αμέσως μετά, θα γίνει η παρουσίαση τους στον Τύπο ενώ οι συμβάσεις θα εισαχθούν στη Βουλή προς κύρωση, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκκίνηση του ερευνητικού προγράμματος της Chevron.

Οι περιοχές

Ο λόγος για τέσσερα θαλάσσια τεμάχια σε Κρήτη και Πελοπόννησο συνολικής έκτασης 47.000 τ.χ. και δη στις περιοχές «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II»

Αυτές οι περιοχές αποδίδονται στην κοινοπραξία της Chevron και της HELLENiQ ENERGY, οι οποίες – με βάση πληροφορίες – θα «πατήσουν» σε ένα επενδυτικό πλάνο που αναπτύσσεται σε τρία στάδια:

Το πρώτο αφορά σε δισδιάστατες σεισμικές έρευνες με ελάχιστη εγγυημένη δαπάνη άνω των 20 εκατ. ευρώ .

Το δεύτερο αφορά την απόκτηση τρισδιάστατων δεδομένων , οι επενδύσεις ανέρχονται σε 24 εκατ. ευρώ .

Το τρίτο περιλαμβάνει ερευνητική γεώτρηση, με εκτιμώμενο κόστος που προσεγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ.

Οι σεισμικές έρευνες

Με βάση τα όσα έχουν αναφέρει στελέχη της κοινοπραξίας οι σεισμικές εργασίες τοποθετούνται χρονικά προς τα τέλη του 2026, με το ερευνητικό σκάφος που θα ναυλώσει η Chevron να καλύπτει θαλάσσια έκταση περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Το σήμα του ΥΠΕΝ

Ολοκληρώθηκε, στο μεταξύ, χθες (15/2) η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, η μεγαλύτερη παγκοσμίως συνάντηση για θέματα άμυνας και ασφάλειας, στην οποία η ενέργεια αναδείχθηκε ως βασικό εργαλείο σταθερότητας και πεδίο διατλαντικής σύγκλισης.

Στη δεύτερη μέρα της Διάσκεψης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ήταν κεντρικός ομιλητής σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τη «Διασφάλιση του ενεργειακού μέλλοντος της Ε.Ε.», την οποία συντόνισε ο γεωπολιτικός αναλυτής Grégoire Roos, Διευθυντής των Προγραμμάτων Ευρώπης, Ρωσίας και Ευρασίας στο Chatham House, με την συμμετοχή υψηλόβαθμων εθνικών και ευρωπαίων αξιωματούχων.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει άμεσα στην ενεργειακή της ασφάλεια και στρατηγική αυτονομία, υπογραμμίζοντας ότι η ενέργεια αποτελεί βασικό συστατικό της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας και σημείο σύγκλισης μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Σε αυτό το περιβάλλον και με την «αμερικανική ενεργειακή» διπλωματία να στοχεύει σε ενίσχυση της δραστηριότητας των μεγάλων αμερικανικών ομίλων σε όλη την περιοχή, εγγράφεται και ο ελληνικός εθνικός σχεδιασμός.

Στόχος μέσα από την παρουσία τόσο της ExxonMobil όσο και της Chevron στον ελληνικό τομέα υδρογονανθράκων είναι η ενίσχυση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας σε μια περίοδο ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι Αμερικανοί στη Μεσόγειο

Σημειώνεται ότι οι δύο ενεργειακοί κολοσσοί επεκτείνουν ταυτόχρονα τη δραστηριότητά τους σε Μέση Ανατολή, Αφρική και Μαύρη Θάλασσα, ενώ κινούνται δυναμικά και σε αγορές όπως το Ιράκ, η Αλγερία και το Αζερμπαϊτζάν.

Στην Ελλάδα, οι παραχωρήσεις «Δυτικά» και «Νοτιοδυτικά» της Κρήτης με την ExxonMobil έχουν ήδη κυρωθεί από το 2019, με την επόμενη φάση να αφορά την περαιτέρω εμβάθυνση των ερευνών.

Κομβικό ρόλο, βέβαια, στην όλη προδιάθεσα θα παίξει και έμπρακτη απόδειξη βούλησης από την πλευρά των εμπλεκόμενων φορέων με επιτάχυνση των διαδικασιών.

ΕΕ και ασφάλεια εφοδιασμού

Η όλη εξέλιξη αφορά και την ΕΕ που αναζητεί αυτάρκεια ή πιο σωστά ασφάλεια εφοδιασμού.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επενδύσει συστηματικά στην ενεργειακή της ασφάλεια, ενισχύοντας τις υποδομές, διαφοροποιώντας πηγές και διαδρομές εφοδιασμού και επιταχύνοντας την ενεργειακή μετάβαση. Η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι μόνο οικονομική αναγκαιότητα· είναι ζήτημα στρατηγικής αυτονομίας, ανθεκτικότητας και γεωπολιτικής σταθερότητας. Και, ταυτόχρονα, η ενεργειακή πολιτική πρέπει να διασφαλίζει προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», τόνισε ο ΥΠΕΝ στο Μόναχο, για να συμπληρώσει πως «η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επενδύει σταθερά στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αξιοποίηση των εθνικών της πόρων, διαμορφώνοντας μια χώρα ενεργειακά ασφαλή και γεωπολιτικά ισχυρή, διαφοροποιώντας το ενεργειακό της μείγμα επαρκώς».

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ο Υπουργός παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von derLeyen, σύμφωνα με τις οποίες «η ανταγωνιστικότητα δεν είναι μόνο το θεμέλιο της ευημερίας μας, αλλά και της ασφάλειάς μας, και τελικά των δημοκρατιών μας».

Για την απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια και ειδικότερα από το ρωσικό φυσικό αέριο, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο εγχείρημα που απαιτεί συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η ΕΕ να επιτρέψει δεύτερες σκέψεις ή πισωγυρίσματα. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των εναλλακτικών πυλών εισόδου του ρωσικού αερίου, μεταξύ των οποίων και ο TurkStream, αποτελεί πλέον ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κάθετο Διάδρομο, επισημαίνοντας ότι «αποτελεί εναλλακτική διαδρομή τροφοδοσίας για την περιοχή και την Ευρώπη, αλλά και μια ευρύτερη στρατηγική σύλληψη. Φιλοδοξεί να δημιουργήσει σταθερές βάσεις ασφάλειας για μια περιοχή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, αναπτύσσοντας αρτηρίες ανάπτυξης και ευημερίας, μέσα από ενεργειακές, μεταφορικές και εμπορικές διασυνδέσεις».

Μιλώντας για την ενεργειακή μετάβαση, τόνισε ότι αυτή πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και να επικεντρώνεται στις πιο αποδοτικές λύσεις, όπως έχει επισημάνει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο άρθρο του στους Financial Times.

«Η Ελλάδα αποτελεί συνεπή υπέρμαχο του ενεργειακού ρεαλισμού ως μόνου βιώσιμου δρόμου προς την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης», κατέληξε χαρακτηριστικά.