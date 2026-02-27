HELLENiQ ENERGY: Η «ρότα» κερδοφορίας και η πορεία σε διύλιση, ενέργεια και upstream

Υψηλές αποδόσεις, αποτέλεσμα των στρατηγικών επιλογών των τελευταίων ετών, καταγράφει η HELLENiQ ENERGY (HE), με βάση τα όσα ανέφερε, ενημερώνοντας τους αναλυτές με αιχμή τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, ο διευθύνων σύμβουλος της Ανδρέας Σιάμισιης.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 έκλεισε με καθαρή λειτουργική κερδοφορία 1,1 δισ. ευρώ, επίδοση που επαναλαμβάνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του ομίλου, η HE έχει διαμορφώσει πλέον μια «σταθερή βάση» γύρω από το 1 δισ. ευρώ, η οποία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον κύκλο των περιθωρίων διύλισης, αλλά στηρίζεται σε ένα πιο ισορροπημένο και διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο.

Συμπλήρωσε, δε, λέγοντας ότι η κερδοφορία μπορεί να διαμορφώνεται – ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς – μεταξύ 0,8 και 1,3 δισ. ευρώ, καθώς ο όμιλος είναι καθετοποιημένος κι έχει παρουσία σε σειρά κλάδων που διασφαλίζουν προβλέψιμες ταμειακές ροές, μειώνοντας την εξάρτηση από τη μεταβλητότητα της διεθνούς αγοράς καυσίμων.

Σε επίπεδο καθαρών κερδών, τα αποτελέσματα προσέγγισαν το μισό δισ. ευρώ, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει συνολικό μέρισμα 0,60 ευρώ ανά μετοχή (με 0,40 ευρώ τελικό), αυξημένο κατά 0,15 ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Η διανομή αυτή ενισχύθηκε και από την ολοκλήρωση της πώλησης της συμμετοχής στη ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Το 2025

Σημειώνεται ότι για το 2025 τα Κέρδη Προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου έφθασαν στο 1,132 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη αυτό οφείλεται στον μετασχηματισμό της HE ο οποίος μάλιστα ολοκληρώθηκε νωρίτερα, αλλά και τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων με ανάπτυξη δραστηριοτήτων στις εξαγωγές, στον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο αλλά ακόμη και τις έρευνες υδρογονανθράκων.

Κι όλα αυτά, μάλιστα, επέτρεψαν επενδύσεις της τάξης των 500 εκατ. ευρώ στις ΑΠΕ, η χρηματοδότηση των οποίων πραγματοποιήθηκε χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση του ισολογισμού, διατηρώντας – όπως σημειώθηκε – υγιή μόχλευση και ισχυρό πιστοληπτικό προφίλ.

Διύλιση

Σε σχέση με την παραδοσιακή δραστηριότητα της ΗΕ, τη διύλιση, όπως αναφέρθηκε, το 2025 διασφαλίστηκαν υψηλά περιθώρια διύλισης ειδικά τους τελευταίους μήνες του χρόνου με την πτώση της τιμής του πετρελαίου και την υποχώρηση του δολαρίου έναντι του ευρώ, κάτι που ευνόησε τις πωλήσεις καυσίμων ιδιαίτερα στην εσωτερική αγορά. Το 2026 ξεκίνησε επίσης με ισχυρά περιθώρια στη διύλιση, της τάξης των 10-11 δολ/βαρέλι. «Πιστεύω ότι τα διεθνή περιθώρια διύλισης θα αλλάξουν ξανά είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω. Δεν ξέρω πότε, αλλά εμείς έχουμε και τις άλλες δραστηριότητες» είπε ο κ. Σιάμισιης.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το 4 τρίμηνο του 2025 ο όμιλος πέτυχε το υψηλότερο περιθώριο τριμήνου από το 4ο τρίμηνο του 2023, στα 20,7 δολ/βαρέλι χάρη στη βελτίωση των επιδόσεών του και τις εξαγωγές, που στηρίχθηκαν από το νέο γραφείο trading της Γενεύης.

Με βάση τη διοίκηση το 2025 πέρασε με την ολοκλήρωση μιας σημαντικης προγραμματισμένης συντήρησης στην Ελευσίνα κάτι που θα γίνει και στον Ασπρόπυργο. Παρά ταύτα, η παραγωγή διαμορφώθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, γεγονός που καταδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ομίλου.

Το 2025, η στρατηγική επιλογή να κλείσει για συντήρηση το διυλιστήριο της Ελευσίνας το 2ο τρίμηνο, επέτρεψε, μάλιστα, στην εταιρία να εκμεταλλευτεί τις βελτιωμένες συνθήκες αγοράς του Γ' Τριμήνου. Έτσι η παραγωγή και οι πωλήσεις πετρελαιοειδών παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στα 15 εκατ. τόνους και στους 15,6 εκατ. τόνους αντίστοιχα, στο σύνολο του έτους.

Εμπορία: Βελτίωση ποιότητας και περιθωρίων

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εμπορία, όπου καταγράφηκε η καλύτερη επίδοση των τελευταίων ετών. Η άνοδος της κερδοφορίας στην εγχώρια αγορά δεν αποδίδεται πρωτίστως στην άρση του πλαφόν, αλλά σε μια σειρά δομικών παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο της αλυσίδας αξίας, τη διείσδυση premium καυσίμων, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εμπορίας άλλων ειδών στα πρατήρια, την ναδιάρθρωση και αναβάθμιση του δικτύου πρατηρίων.

Σε υψηλά επίπεδα οι εξαγωγές

Να σημειωθεί ότι ο Όμιλος είναι το "βαρύ εξαγωγικό πυροβολικό" της χώρας. Έτσι, εξαγωγές ανήλθαν στο 54% του συνόλου των πωλήσεων, ενώ ιδιαίτερα βελτιωμένα ήταν τα κέρδη της εμπορίας. Η διεθνής εμπορία αυξήθηκε κατά 18% σε σχέση με το 2024.

Ηλεκτρική ενέργεια

Παράλληλα, η εταρεία δίνει έμφαση στην enerwave (πρώην elpedison), που πλέον λειτουργεί ως καθετοποιημένη πλατφόρμα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Να σημειωθεί ότι το 2025 ήταν και μία χρονιά με ιστορικό υψηλό στις επενδύσεις, που ανήλθαν σε 757 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς του 50% της πρώην Elpedison από την ιταλική Edison.



Μάλιστα, πλέον η enerwave, σε pro forma βάση διαθέτει 1,4 GW εγκατεστημένης ισχύος και παραγωγή 3,7 TWh, με περίπου 1 δισ. ευρώ απασχολούμενο κεφάλαιο.

Στον τομέα των ΑΠΕ, οι καιρικές συνθήκες και οι περικοπές επηρέασαν τα αποτελέσματα, ωστόσο το επενδυτικό pipeline παραμένει ισχυρό. Ο στόχος είναι 1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2027, με ώριμα έργα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία.

Σε στρατηγικό ορίζοντα, ο όμιλος στοχεύει σε EBITDA έως 300 εκατ. ευρώ από τον τομέα ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και ΑΠΕ έως το 2030, διαμορφώνοντας έναν διαφοροποιημένο και λιγότερο κυκλικό πυλώνα κερδοφορίας.

Όπως επίσης αναφέρθηκε, η αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής και η ενίσχυση της διαχείρισης ενέργειας οδήγησαν σε αύξηση 27% του προσαρμοσμένου EBITDA, στα 54 εκατ. ευρώ. Το μοντέλο ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου – με συνδυασμό συμβατικών μονάδων, ΑΠΕ και μελλοντικών συστημάτων αποθήκευσης – αποτελεί τον βασικό άξονα ανάπτυξης.

Ο αγωγός ως «κάθετος άξονας»

Ο όμιλος στο τέλος του 2025 επαναλειτούργησε και τον αγωγό μεταφοράς ντίζελ Θεσσαλονίκης - Βόρειας Μακεδονίας, το λεγόμενο Vardax, του οποίου τα επίσημα εγκαίνια θα γίνουν εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος.

Τέλος, η ΗΕ πρόσφατα ενίσχυσε και τον κλάδο έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων με την ανάληψη -ως μέρους της κοινοπραξίας με τη Chevron - των τεσσάρων θαλάσσιων οικοπέδων της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Όπως μάλιστα ανέφερε η διοίκηση, η στρατηγική μετατοπίζεται σε μοντέλο χαρτοφυλακίου, με μικρότερες συμμετοχές αλλά ευρύτερη διασπορά και περιορισμό ρίσκου.

«Νέα κανονικότητα» για τον όμιλο

Κλείνοντας την παρουσίαση, ο κ. Σιάμισιης υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια η Helleniq Energy έχει μετασχηματιστεί ουσιαστικά: διαφοροποίησε το χαρτοφυλάκιό της, ενίσχυσε τη διακυβέρνηση και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, μείωσε το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και θωράκισε την ανθεκτικότητά της.