Από Μάρτη… Άνοιξη στη Βαμβακού: Ένας μήνας με δράσεις για όλους

Στη Βαμβακού, η Άνοιξη δεν έρχεται ποτέ μόνη της: φέρνει μαζί της αισιοδοξία και την υπόσχεση μιας νέας πνοής. Στην καρδιά του Λακωνικού Πάρνωνα, το χωριό συντονίζεται με αυτόν τον παλμό και ζωντανεύει μέσα από ένα πλούσιο, πολυθεματικό πρόγραμμα με την υπογραφή της Vamvakou Revival, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς, που υλοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), συνεχίζοντας το όραμα για μια ζωντανή, βιώσιμη και δημιουργική ορεινή κοινότητα.

Τι φέρνει ο Μάρτιος στη Βαμβακού:



Παιδιά και ενήλικες πειραματίζονται, παίζουν, δημιουργούν, χαλαρώνουν και ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους μέσα από βιωματικά εργαστήρια τεχνολογίας και γαστρονομίας, εκπαιδευτικά προγράμματα, κουκλοθέατρο και καλλιτεχνικές δράσεις. Κάθε στιγμή γίνεται μια πρόσκληση να συνδεθούμε με τη φύση, να αφεθούμε στους ρυθμούς της και να θυμηθούμε ότι η πιο γοητευτική μορφή μάθησης είναι αυτή που βιώνεται μαζί: μέσα από το παιχνίδι, την περιπέτεια και την ανανέωση.



Κάθε Σαββατοκύριακο το σχολείο του χωριού μεταμορφώνεται σε ένα Playhouse για όλους, όπου η φαντασία αλλά και αυθορμητισμός της στιγμής αφήνονται ελεύθερα να εκφραστούν. Τα μικρότερα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο μέσα από δημιουργικά παιχνίδια, ενώ τα λίγο μεγαλύτερα —γιατί η διάθεση μετράει περισσότερο από τα χρόνια— δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε μια φιλική παρτίδα ping-pong, διασκεδάζουν με επιτραπέζια, παίζουν στο προαύλιο ή χαλαρώνουν με συζητήσεις ή ένα καλό βιβλίο. Ταυτόχρονα, στο V.Lab (Vamvakou Technology Lab fully powered by SNF) επίδοξοι επιστήμονες κάθε ηλικίας πειραματίζονται με VR, ρομποτική και τρισδιάστατη εκτύπωση, βλέποντας τις ιδέες τους να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια τους.



Η δημιουργικότητα ανθίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Clay & Lego play stories, χτίζοντας πόλεις από πηλό και τουβλάκια όπως τις ονειρεύονται. Παράλληλα, επίδοξοι σεφ ανακαλύπτουν τη χαρά της μαγειρικής, αναμειγνύοντας τους γαστρονομικούς πειραματισμούς με τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Το χωριό γεμίζει ιστορίες και φαντασία: μια πριγκίπισσα συναντά τον βάτραχό της σε μια παράσταση κουκλοθέατρου που γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα του είδους, ενώ οι Παραμυθοβόλτες περιδιαβαίνουν τα σοκάκια, παρασύροντας τους συμμετέχοντες σε γρίφους και διαδραστικά παιχνίδια.



Για όσους αναζητούν την ηρεμία, οι συνεδρίες massage στον Παραδοσιακό Ξενώνα της Βαμβακούς προσφέρουν στιγμές πολύτιμης ξεκούρασης και αναζωογόνησης. Η θέα στα βουνά και η γαλήνη του τόπου δίνουν σχήμα σε μια ζωή που μπορεί να είναι λιγότερο φορτισμένη και να περιλαμβάνει ήσυχες πεζοπορίες, βόλτες με ποδήλατο αλλά και μια Ψηφιακή Πολιτιστική Διαδρομή που αφηγείται ιστορίες του χωριού. Αρκεί να φορέσεις ακουστικά, να αναζητήσεις τα σημειώματα στους παλιούς τοίχους και να σκανάρεις τα QR codes στις στήλες-καθρέφτες, ώστε να ανακαλύψεις τις μνήμες και τα μυστικά ενός τόπου που ξέρει ποια είναι η ουσία της ζωής και τη μοιράζεται μαζί μας.



Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.vamvakourevival. org/events/