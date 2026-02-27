Πολωνία: Στα σκαριά απαγόρευση των Social Media για ανηλίκους κάτω των 15

Η Πολωνία προτίθεται να εισαγάγει νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα απαγορεύει την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών, μεταθέτοντας την ευθύνη ελέγχου της ηλικίας στους ίδιους τους παρόχους των πλατφορμών, όπως δήλωσε η υπουργός Παιδείας Μπάρμπαρα Νοβάκα σε συνέντευξή της στο Bloomberg News, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η κυβερνώσα παράταξη Πλατφόρμα Πολιτών αναμένεται να καταθέσει εντός της ημέρας το σχετικό προσχέδιο νόμου, το οποίο θα προβλέπει την επιβολή χρηματικών κυρώσεων σε πλατφόρμες που εξακολουθούν να επιτρέπουν την πρόσβαση σε ανήλικους χρήστες. Η υπουργός διευκρίνισε ότι η εφαρμογή της ρύθμισης εκτιμάται πως θα μπορούσε να ξεκινήσει έως τις αρχές του 2027.

«Βλέπουμε την ψυχική υγεία παιδιών και νέων ανθρώπων, βλέπουμε μια μείωση στην πνευματική τους ικανότητα», αναφέρει η Νοβάκα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το ύψος των προστίμων που θα επιβάλλονται στις εταιρείες παραμένει αντικείμενο διαβούλευσης.

Παρόμοια μέτρα εξετάζονται και από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων η Δανία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία και η Βρετανία, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να έχουν επιβλαβή ή εθιστική επίδραση στους ανηλίκους.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι εξετάζει την επιβολή επιπρόσθετων περιορισμών για την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο, μετά την υιοθέτηση αντίστοιχης νομοθεσίας από την Αυστραλία τον Δεκέμβριο.

Η πρωτοβουλία της Βαρσοβίας εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει εντάσεις με αμερικανικούς τεχνολογικούς ομίλους όπως η Meta και το X του Έλον Μασκ, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν αντιδράσει σε ανάλογους περιορισμούς, ιδίως μετά την περσινή απαγόρευση που επέβαλε η Αυστραλία.