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ΕΒΙΚΕΝ: «Σήμα» για επιτάχυνση των νησιωτικών διασυνδέσεων - Ο ορίζοντας μείωσης των ΥΚΩ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08:55 - 09 Μαρ 2026

ΕΒΙΚΕΝ: «Σήμα» για επιτάχυνση των νησιωτικών διασυνδέσεων - Ο ορίζοντας μείωσης των ΥΚΩ

Γιώργος Αλεξάκης
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Η ανάγκη επιτάχυνσης των μεγάλων νησιωτικών διασυνδέσεων, είναι η βασική προϋπόθεση για τον εξορθολογισμό των ΥΚΩ και τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας των νησιωτικών περιοχών επισημαίνει  η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), με παρέμβαση του προέδου της, Αντώνη Κοντολέοντος, προς τη ΡΑΑΕΥ και τον   κ. Δημήτριο Φούρλαρη, Αντιπρόεδρο ΡΑΑΕΥ,     στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το επικαιροποιημένο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2025–2034. 

Η ΕΒΙΚΕΝ εστιάζει, όπως αναφέρει, στην πραγματική εξέλιξη του κόστους παραγωγής στα ΜΔΝ,

  • τη θετική επίπτωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων και των νησιών του ΒΑ Αιγαίου στο ύψος των ΥΚΩ,

  • την ανάγκη επιτάχυνσης υλοποίησης των έργων αυτών

  • και τη σημαντική αδιαφάνεια που εξακολουθεί να επικρατεί σχετικά με το έλλειμμα του ΕΛΥΚΩ.

Παράλληλα τονίζει ότι η, η ταχύτερη υλοποίηση των έργων αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για τον εξορθολογισμό του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) όσο και για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας των νησιωτικών περιοχών.Ειδικότερα, σε σχέση με την εξέλιξη κόστους στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και τηναπόκλιση από το αντάλλαγμα ΥΚΩ, αναφέρει ότι από την απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε‑95/2025, η οποία αφορά τον υπολογισμό ΥΚΩ ΜΔΝ για το έτος 2020, όταν η μεσοσταθμική τιμή αγοράς στο διασυνδεδεμένο ήταν 58€/MWh και η τιμή των δικαιωμάτων CO2 ήταν 25€/tn CO2 προκύπτει ότι:

  • το συνολικό αντάλλαγμα ΥΚΩ ανερχόταν σε 579 εκατ. €, εκ των οποίων 337 εκατ € ήταν το αντάλλαγμα της Κρήτης, ήτοι η Κρήτη είναι περίπου το 50-60% του συνολικού ανταλλάγματος.

  • η συνολική κατανάλωση ήταν 3.83 TWh

Συνεπώς, το 2020, το αντάλλαγμα ΥΚΩ οριακά καλύπτεται από τα έσοδα από το τέλος ΥΚΩ που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Είναι προφανές, σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ," ότι σήμερα τα έσοδα από το τέλος ΥΚΩ δεν επαρκούν να καλύψουν το αντάλλαγμα ΥΚΩ, καθώς η μεσοσταθμική τιμή αγοράς είναι 125€/MWh και η τιμή των CO2 είναι περίπου 70€/tn CO2, με σαφή τάση να αυξηθεί σημαντικά στα προσεχή έτη, όπως φάνηκε στις αρχές του έτους που έφθασε τα 90€/tn CO2."

Η περίπτωση της Κρήτης Σε σχέση με την Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της διαβούλευσης:

  • το αποφευγόμενο ΥΚΩ κόστος παραγωγής (κόστος καυσίμου και CO2) λόγω της διασύνδεσης σε λειτουργία των Κυκλάδων Α- Δ φάσεων και της Κρήτης Α -Β φάσεων, συνυπολογίζοντας το κόστος για τη διατήρηση των απαραίτητων μονάδων σε καθεστώς ‘ψυχρής εφεδρείας’ παραγωγής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών ανέρχεται για το 2026 σε 509 εκατ. €.

  • Με βάση, ωστόσο, την ΕΒΙΚΕΝ, ,ε την πλήρη λειτουργία της μεγάλης διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής από 1/1/2026, το κόστος αυτό αποφεύγεται.

Ωστόσο, όπως τονίζει, η σημαντική εξοικονόμηση αυτή αντισταθμίζεται από την αύξηση της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ), η οποία για το 2026 εκτιμάται σε 213 εκατ. € και για το 2029 φθάνει τα 421 εκατ. €, καθώς δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το πολύ υψηλό κόστος υλοποίησης των διασυνδέσεων, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 3 δις € για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων και περίπου 1.6 δις € για τη διασύνδεση των νησιών του ΒΑ Αιγαίου. Αδυναμία μείωσης ΥΚΩ πριν το 2031

Με βάση, έτσι, την ΕΒΙΕΚΝ, υπάερχει ασάφεια για το σημερινό έλλειμμα των ΥΚΩ, καθώς πλήθος δημοσιευμάτων αναφέρουν ότι ανέρχεται σε 550εκατ €. "Καθίσταται επομένως ξεκάθαρο ότι, έως ότου ολοκληρωθούν οι διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων, και των νησιών του ΒΑ Αιγαίου (εκτιμώμενη ολοκλήρωση: 2031), δεν είναι ρεαλιστικά δυνατή οποιαδήποτε ουσιαστική μείωση των ΥΚΩ, καθώς τα ΜΔΝ συνεχίζουν να παράγουν κόστος που είναι περίπου 500εκατ €/έτος" υπογραμμίζει η ΕΒΙΚΕΝ.

Μέτρα

Τονίζει, δε, την ανάγκη άμεσης επίσπευσης των διασυνδέσεων που δεν αποτελεί μόνο οικονομική αναγκαιότητα για τη μείωση των ΥΚΩ αλλά και ζωτικής σημασίας ζήτημα ασφάλειας εφοδιασμού,καθώς και η τεχνικά ενδεδειγμένη και πλέον οικονομική λύση ως προς λύση με αυτόνομες μονάδες που είτε χρησιμοποιούν πετρέλαιο είτε φ.α.

Έλλειμμα ΕΛΥΚΩ

Παράλληλα, η ΕΒΙΚΕΝ τονίζει ότι εξακολουθεί να επικρατεί αδιαφάνεια ως προς το πραγματικό ύψος του ελλείμματος του ΕΛΥΚΩ. Το ζήτημα αυτό πρέπει να διευθετηθεί άμεσα, ώστε οι καταναλωτές και οι προμηθευτές να γνωρίζουν το πραγματικό σημείο εκκίνησης του κόστους ΥΚΩ.

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