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Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου με δωρεά €11 εκατ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:54 - 08 Απρ 2026

Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου με δωρεά €11 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Masdar υπέγραψε σήμερα (Μεγάλη Τετάρτη) σύμβαση δωρεάς 11 εκατ. ευρώ προς τον Δήμο Πόρου, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «GR-ECO Islands».  

Η πρωτοβουλία αφορά ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πράσινων παρεμβάσεων, που συνδυάζει παραγωγή καθαρής ενέργειας, ηλεκτροκίνηση στη δημοτική και διασυνδετική συγκοινωνία και αναβάθμιση της διαχείρισης απορριμμάτων, με έμφαση στη βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων του νησιού. Οι παρεμβάσεις αυτές στηρίζουν τη σταδιακή μετάβαση του Πόρου σε μοντέλο κλιματικής ουδετερότητας και βελτιώνουν ουσιαστικά τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών προς όφελος των κατοίκων, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνει η Τέρνα Ενεργειακή, που λειτουργεί ως αναπτυξιακός και επιχειρησιακός βραχίονας του Ομίλου Masdar στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με την ολοκλήρωσή του, το έργο αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή αυτάρκεια του Πόρου, να περιορίσει τις εκπομπές από τις τοπικές μετακινήσεις και να αναβαθμίσει βασικές δημοτικές υπηρεσίες, με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των κατοίκων και στη λειτουργικότητα του νησιού.

Η παρέμβαση εντάσσεται στη στρατηγική της Masdar για την ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, μέσα από έργα που επιταχύνουν την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο και δημιουργούν μετρήσιμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η εξαγορά της Τέρνα Ενεργειακή το 2024 εντάσσεται στην ίδια κατεύθυνση, αποτυπώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για την περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, με στόχο την αξιοποίηση νέας δυναμικότητας και τη συμβολή στους στόχους της Ε.Ε. για μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050.

Ο κ. Γιώργος Κουτουζής, Δήμαρχος Πόρου, σημείωσε: «Η ένταξη του Πόρου στο πρόγραμμα “GR-ECO Islands” σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή πορείας για το νησί μας. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη στήριξη αυτής της εθνικής πρωτοβουλίας, καθώς και τη Masdar για τη σημαντική της συμβολή. Με τη συνεργασία της Τέρνα Ενεργειακή , που αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου, ο Πόρος αποκτά τις προϋποθέσεις να λειτουργήσει με πιο καθαρούς όρους, να ενισχύσει την ενεργειακή του αυτάρκεια και να βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του. Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τις υποδομές. Αφορά την ταυτότητα του τόπου μας και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να αναπτύσσεται στο μέλλον.»

Ο Khaleefa Almheiri, Acting COO της Masdar, δήλωσε: «Η Masdar στηρίζει με συνέπεια τους εταίρους της στην Ελλάδα για την προώθηση των εθνικών στόχων στον τομέα της καθαρής ενέργειας, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση και προστασία του Πόρου, ενός «GR-ECO Island» με ιδιαίτερη φυσική αξία. Με 17 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της καθαρής ενέργειας και εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών, η Masdar έχει αναπτύξει σειρά έργων σε νησιωτικά περιβάλλοντα διεθνώς και συμβάλλει ενεργά στην προσπάθεια τα ελληνικά νησιά να αποτελέσουν πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης.»

Ο κ. Αριστοτέλης Χαντάβας, Διευθύνων Σύμβουλος της Τέρνα Ενεργειακή, σχολίασε σχετικά: «Η Τέρνα Ενεργειακή ανέλαβε τον σχεδιασμό του προγράμματος και είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε σε μια πρωτοβουλία που αλλάζει ουσιαστικά το αποτύπωμα ενός νησιού. Το στοίχημα για εμάς ήταν να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη λύση που να συνδέει την ενέργεια, τις μετακινήσεις και τις ανάγκες του Δήμου σε ένα ενιαίο, λειτουργικό σχέδιο, μειώνοντας το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους του νησιού.

Η εμπειρία μας στη διαχείριση σύνθετων ενεργειακών έργων, όπως η αυτονομία της 115 Πτέρυγας Μάχης στα Χανιά και το μοναδικό πράσινο νησί τον Άγιο Ευστράτιο, μάς επιτρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση θα προχωρήσει με τεχνική επάρκεια, θεσμική συνέπεια και μετρήσιμο αποτέλεσμα για την τοπική κοινωνία. Στόχος μας είναι το πρόγραμμα να αποτελέσει ένα λειτουργικό παράδειγμα εφαρμογής της πράσινης ανάπτυξης σε νησιωτικό περιβάλλον.»

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