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ΑΔΜΗΕ: Στα €633 εκατ. οι επενδύσεις για το 2025 – Διανομή μερίσματος €62,9 εκατ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:13 - 08 Απρ 2026

ΑΔΜΗΕ: Στα €633 εκατ. οι επενδύσεις για το 2025 – Διανομή μερίσματος €62,9 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Σε υψηλά επίπεδα, άνω του μισού δισ. ευρώ, διατηρήθηκαν για τρίτη συνεχή χρονιά οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ. Σύμφωνα με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το 2025, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 633 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων Κρήτης-Αττικής –που λειτουργεί από την περασμένη χρονιά- και νοτίων Κυκλάδων. Διανομή μερίσματος 62,9 εκατ. ευρώ από τα καθαρά κέρδη πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Το EBITDA το 2025 διαμορφώθηκε στα 304 εκατ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBITDA στα 307,6 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα το 2025 αυξήθηκαν κατά 6,3% σε 152 εκατ. ευρώ, έναντι 143 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα καθαρά κέρδη χρήσης για τον Όμιλο, διαμορφώθηκαν στα 130,1 εκατ. ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη χρήσης στα 132,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα για το 2025 διαμορφώθηκαν στα 456,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2024.

Ειδικότερα, τα έσοδα ενοικίου συστήματος μεταφοράς μειώθηκαν σε σχέση με τη χρήση του 2024 κατά 2%, ως αποτέλεσμα της μείωσης των εσόδων από τα δικαιώματα χρήσης των διασυνδέσεων και της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη εφαρμογής των μοναδιαίων χρεώσεων που οδήγησαν σε υποανάκτηση του εσόδου.

Τα έσοδα από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθαν σε 18,9 εκατ. ευρώ για το 2025, αυξημένα κατά 0,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2024.

Λόγω της ένταξης του έργου της διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΑΔΜΗΕ τον Νοέμβριο 2025 οι αποσβέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 124,3 εκατ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 7,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διανομή μερίσματος ποσού 62,9 εκατ. ευρώ από τα καθαρά κέρδη της χρήσης.

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