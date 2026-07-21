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Protergia Open: Ενέργεια χωρίς περιορισμούς
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:40 - 21 Ιουλ 2026

Protergia Open: Ενέργεια χωρίς περιορισμούς

Reporter.gr Newsroom
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Η Protergia, η ενέργεια της METLEN, παρουσιάζει το Protergia Open, μια νέα πρωτοβουλία που επανασχεδιάζει την εξυπηρέτηση πελατών με στόχο να διασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες ενέργειας για όλους, χωρίς περιορισμούς.

Με συνέπεια στη δέσμευσή της να προσφέρει μια εμπειρία χωρίς εμπόδια για κάθε άνθρωπο, η Protergia ξεκινά το Protergia Open με μια σειρά υπηρεσιών που απευθύνονται αρχικά σε άτομα με δυσκολίες στην ακοή ή την ομιλία, μέσω των ψηφιακών καναλιών Protergia.gr & Protergia App όσο και στα 85 φυσικά καταστήματα.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Protergia προσφέρει:

  • εξυπηρέτηση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα μέσω προγραμματισμένων βιντεοκλήσεων με τη συμμετοχή πιστοποιημένου διερμηνέα,
  • εξυπηρέτηση με live αυτόματο υποτιτλισμό κατά τη διάρκεια διαδικτυακών κλήσεων,
  • δυνατότητα live υποτιτλισμού κατά την επίσκεψη σε καταστήματα Protergia,
  • προσβάσιμα καταστήματα για άτομα με αναπηρία σε επιλεγμένες περιοχές,
  • προσβάσιμα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης μέσω του Protergia.gr και του Protergia App.

Το Protergia Open αποτελεί μόνο την αρχή μιας σειράς υπηρεσιών με τις οποίες η Protergia κάνει πράξη τη δέσμευσή της για προσβασιμότητα. Επενδύοντας σε καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των πελατών της, θα συνεχίσει να ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση στην ενέργεια και να διαμορφώνει μια πιο συμπεριληπτική εμπειρία εξυπηρέτησης, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

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