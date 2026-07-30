Το γάλλιο, «χρυσός» για τη Metlen

Η συμφωνία πώλησης, σε τιμές υψηλότερες από την τρέχουσα αξία του μετάλλου, του 25% της μελλοντικής παραγωγής γαλλίου της Metlen, δημιουργεί νέες προσδοκίες για την οικονομική πορεία της εταιρείας στο μέλλον.

Η τιμή του γαλλίου έχει διπλασιαστεί φέτος σε σχέση με το 2025 και η υπογραφή συμφωνίας με την αγοράστρια αμερικανική εταιρεία για πώληση της μελλοντικής παραγωγής σε υψηλότερες τιμές από τις φετινές, αποτυπώνει την πρόβλεψη της αγοράστριας ότι η τιμή του γαλλίου θα συνεχίσει να ανεβαίνει τα επόμενα χρόνια. Για αυτό και επιλέγει να «κλειδώσει» από σήμερα την αγορά των ποσοτήτων που χρειάζεται σε τιμές premium.

Η εταιρεία αναμένεται οτι θα φτάσει τους 50 τόνους παραγωγής ετησίως από το 2028. Η ποσότητα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλη για το εξαιρετικά πολύτιμο αυτό μέταλλο, το οποίο παράγεται στο εργοστάσιο της Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Αυτό, βεβαίως, αλλάζει τα δεδομένα για την μελλοντική οικονομική πορεία της ελληνικής πολυεθνικής, διότι προβλέπονται πολύ πιο αυξημένες εισροές εσόδων και κατά συνέπεια αυξημένα κέρδη, σε σχέση με όλα όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εταιρεία, αναμένεται μέσα στο χρόνο και η σύναψη νέων συμφωνιών με άλλες αγοράστριες εταιρείες και από εταιρείες άλλων χωρών που παράγουν μικροτσίπ.