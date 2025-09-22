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Ξεκινά στην Κρήτη η μεγαλύτερη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 105 κατηγορούμενοι στο εδώλιο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
10:32 - 22 Σεπ 2025

Ξεκινά στην Κρήτη η μεγαλύτερη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 105 κατηγορούμενοι στο εδώλιο

Reporter.gr Newsroom
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Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου ξεκινά σήμερα (22/9) η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής δίκη που αφορά απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνολικά 105 άτομα κάθονται στο εδώλιο, κατηγορούμενοι ότι υπέβαλαν αιτήσεις με ψευδή στοιχεία προκειμένου να εξασφαλίσουν αγροτικές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα, οι υποβληθείσες δηλώσεις ήταν ψευδείς, καθώς οι εκμισθωτές δεν είχαν ποτέ στην κατοχή τους τα αγροτεμάχια που φέρονται να παραχώρησαν, ενώ η κατηγορούμενη – όπως αναφέρεται – ούτε τα είχε νοικιάσει ούτε τα είχε καλλιεργήσει ποτέ. Εντούτοις, προχώρησε σε δηλώσεις εν γνώσει της ανακρίβειας, με σκοπό να λάβει τις αντίστοιχες επιδοτήσεις.

Οι αιτήσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης φαίνεται να έχουν υποβληθεί μεταξύ των ετών 2019 και 2021. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από σχετική καταγγελία και στη συνέχεια εσωτερικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσαν τις παρατυπίες. Τα στοιχεία που εντοπίστηκαν, και αφορούσαν «ύποπτα ΑΦΜ», εστάλησαν αρχικά στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, η οποία στη συνέχεια τα διαβίβασε στις αντίστοιχες Εισαγγελίες ανά την επικράτεια, οδηγώντας τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στη Δικαιοσύνη.

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