ΟΠΕΚΕΠΕ: Καθυστερούν κι άλλο οι πληρωμές στους αγρότες - Σε δύο μήνες η απάντηση της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα 5/11 ότι έλαβε από τις ελληνικές αρχές το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης που αφορά τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), δεσμευόμενη να απαντήσει επισήμως εντός δύο μηνών.

«Επιβεβαιώνουμε ότι η Επιτροπή έλαβε το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για το ΟΣΔΕ από την Ελλάδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα αγροτικής πολιτικής, Μπάλας Ουζβάρι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Επιτροπή «θα αξιολογήσει κατά πόσο το νέο σχέδιο επαρκεί για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί», προσθέτοντας ότι η απάντηση προς την ελληνική πλευρά «θα δοθεί εγγράφως το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του σχεδίου».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις αρχές Αυγούστου, ότι δεν είχε μείνει πλήρως ικανοποιημένη από την αρχική απάντηση της Ελλάδας σχετικά με τη λειτουργία και τις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε, η Κομισιόν είχε ζητήσει την κατάθεση ενός «βελτιωμένου και πιο ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης» που θα ανταποκρίνεται στις ανησυχίες της.

Η σχετική προθεσμία για την αποστολή του επικαιροποιημένου σχεδίου έληγε τη Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου, και η Ελλάδα φαίνεται ότι την τήρησε εμπρόθεσμα.

Το επόμενο διάστημα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα εξετάσουν αν οι νέες προτάσεις και μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει το ελληνικό σχέδιο επαρκούν για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αποτελεσματική διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση υπό την πίεση των αγροτών πηγαίνει από εβδομάδα σε εβδομάδα τις επιδοτήσεις. Ενώ αρχικά έλεγε πως τον Οκτώβριο θα γίνουν πληρωμές, τελικά δόθηκαν πολύ μικρά ποσά.

Σε νεότερη ενημέρωση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, έκανε λόγο για πληρωμές στο τέλος του Νοεμβρίου, ωστόσο, με βαση την ενημέρωση των Κομισιόν μπορεί να μην έχει εγκριθεί μέχρι τότε το κυβερνητικό σχέδιο.

Η ΕΕ δηλώνει ότι θα απαντήσει μέσα σε δύο μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι ενδεχομένως οι πληρωμές να μετατεθούν για τον Δεκέμβριο ή ακόμα και τον Ιανουάριο.

Η υπομονή των αγροτών, ωστόσο, έχει ήδη εξαντληθεί και οι κινητοποιήσεις τους αναμένεται να πυκνώσουν, αρχής γενομένης από το προγραμματισμένο συλλαλητήριο για τις 11 Νοεμβρίου.





