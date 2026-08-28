Μάντζος: Στόχος της ΝΔ να ενισχύσει την πλειοψηφία της και να αποδυναμώσει την αντιπολίτευση στη Βουλή

Στην εκπομπή «Δέκα Παντού» του τηλεοπτικού σταθμού OPEN BEYOND με τους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Κατερίνα Παπακωστοπούλου φιλοξενήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Συζητώντας για το ιδιωτικό χρέος, ο Δ. Μάντζος υπενθύμισε αρχικά πως «οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν ότι το μόνο κόμμα που μέσα στη μεγάλη κρίση μπόρεσε να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και να δημιουργήσει δίχτυ προστασίας για τους δανειολήπτες είναι το ΠΑΣΟΚ, ήδη από το 2010.

Στη συνέχεια, οι Κυβερνήσεις Τσίπρα, οι οποίες είχαν υποσχεθεί “Σεισάχθεια” και διαγραφή χρεών, άνοιξαν το δρόμο για την εκχώρηση απαιτήσεων στα funds και για τους πλειστηριασμούς. Και έπειτα, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτόν τον δρόμο τον έκανε “λεωφόρο”, που οδήγησε σε ένα περιβάλλον ασυδοσίας, όπου εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, χωρίς καμία διαφάνεια και λογοδοσία, χωρίς να συμμετέχουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, το μόνο που κάνουν είναι να εκπλειστηριάζουν περιουσίες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα».

Σημείωσε δε πως η Νέα Δημοκρατία «όταν υιοθέτησε τον εξωδικαστικό μηχανισμό, μιλούσε για 500.000 ρυθμίσεις. Έξι χρόνια τώρα έχουν γίνει 60.000 ρυθμίσεις και ρωτούμε επίμονα την Κυβέρνηση να μας πει πόσες από αυτές ακόμα τηρούνται. Αυτό είναι ένα υποπολλαπλάσιο αποτέλεσμα σε σχέση με την αρχική δέσμευση της Κυβέρνησης.

Γι' αυτό εμείς μιλούμε για ένα αποτυχημένο εξωδικαστικό μηχανισμό, στον οποίο οι πιστωτές απλώς συμμετέχουν τυπικά, δεν είναι υποχρεωμένοι καν να συμμετάσχουν, δεν είναι υποχρεωμένοι να αντιπροτείνουν, δεν είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογήσουν την άρνησή τους στις προτάσεις που κάνουν οι οφειλέτες. Ένας αποτυχημένος εξωδικαστικός μηχανισμός που ράφτηκε στα μέτρα των πιστωτών. Αυτό λέμε ότι πρέπει να αλλάξει με κανόνες και υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών».

Όσον αφορά στην προστασία της κύριας κατοικίας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «σήμερα δεν προστατεύεται η κατοικία, όπως ανακριβώς ισχυρίζεται η ΝΔ κι αυτό προκύπτει από μία απλή ματιά στο καθημερινό δελτίο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών» και πρόσθεσε:

«Είναι σαφές ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας ψαλιδίστηκε από τις Κυβερνήσεις Τσίπρα και Μητσοτάκη. Ο μόνος νόμος, ο οποίος είχε συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια διάσωσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, ήταν ο νόμος 3869/2010».

Υπενθύμισε, παράλληλα, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για «120 δόσεις προς το Δημόσιο, με μείωση προσαυξήσεων και διαγραφή του 30% για αυτούς που θα είναι πραγματικά συνεπείς στη ρύθμιση», καθώς και την πρόταση για «δικαίωμα προτίμησης στην αγορά του δανείου από τον οφειλέτη -όταν η τράπεζα επιλέγει να μεταβιβάσει μια απαίτηση, γιατί είναι υποχρεωμένη να τη μεταβιβάσει σε μια εταιρεία διαχείρισης και όχι στον δανειολήπτη;».

«Όσον δε αφορά στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, να κάνουμε ό,τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να υπάρξει μια δίκαιη κατανομή του βάρους της αλλαγής της συναλλαγματικής ισοτιμίας ανάμεσα στους πιστωτές και στον δανειολήπτη».

«Το πάρτι της ασυδοσίας θα τελειώσει, ό,τι και αν λέει σήμερα η ΝΔ», πρόσθεσε ο Δ. Μάντζος.

Ο Δ. Μάντζος υπογράμμισε, παράλληλα, ότι «η συζήτηση για το ιδιωτικό χρέος άνοιξε χθες με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Άρα υπάρχει μια αληθινή αντιπολίτευση, η οποία με πρόγραμμα, θέσεις και προτάσεις, θέτει την ατζέντα, θέτει την ημερήσια διάταξη της συζήτησης. Οι πολίτες έχουν ανάγκη από πολιτική, από λύσεις, να δούμε κατάματα τα προβλήματά τους και όχι τους εαυτούς μας. Δεν έχουν ανάγκη από ψευτοδιλήμματα και δίπολα του παρελθόντος.

Και, επειδή άκουσα να λέγεται ότι όλοι μέσα στη μεγάλη κρίση ψηφίσαμε τα ίδια. Ε, όχι. Τον Ν. 3869/2010 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τον εισηγήθηκε και τον ψήφισε μόνο το ΠΑΣΟΚ. Μέσα στην πρώτη, την πιο δύσκολη περίοδο του μνημονίου. Αυτά για την Ιστορία».

Όσον αφορά στις αντιδράσεις της κυβέρνησης για την υποωηφιότητα της κ. Έλενας Ακρίτας στη θέση της Ε΄ Αντιπροέδρου της Βουλής, ο Δ. Μάντζος ξεκαθάρισε:

«Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει face control στους Αντιπροέδρους της Βουλής, όπως αποδεικνύει η κοινοβουλευτική μας ιστορία.

Εγώ γνωρίζω πολύ καλά τι ψήφισα εγώ και τι ψήφισε ο Πρόεδρος του Κινήματος. Όλους πλην του υποψηφίους των Σπαρτιατών -των διαδόχων της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Γιατί εμείς, εκτός από συμπάθειες και αντιπάθειες, έχουμε και συνείδηση και αρχές.

Καταλήγοντας, σημείωσε:

«Είναι αντιδημοκρατικό σε μια Βουλή, η οποία λειτουργεί ήδη με τρεις βουλευτές λιγότερους, να της στερείς και μια Αντιπρόεδρο.

Και, επειδή δεν είναι όλα τόσο αθώα, η Διάσκεψη των Προέδρων, στην οποία μετέχουν οι αντιπρόεδροι, είναι ένα κρίσιμο όργανο το οποίο αποφασίζει και για τη σύνθεση ανεξάρτητων αρχών. Δεχόμαστε σήμερα με τη στάση της ΝΔ να μεγιστοποιηθεί και να διευρυνθεί περαιτέρω η πλειοψηφία της σε αυτό το όργανο; Γιατί πρέπει κατ' ανάγκη να αποδυναμώνεται η αντιπολίτευση ακόμα και στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής;».