ΕΕ: Έκτακτη βοήθεια 2 εκατ. ευρώ στο Νεπάλ για τις καταστροφικές πλημμύρες

Έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους 2 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Νεπάλ, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η βοήθεια αυτή θα προσφέρει ζωτικής σημασίας στήριξη στις οικογένειες και τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πληγέντων, με έμφαση στην παροχή τροφίμων, την επείγουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την εξασφάλιση πρόσβασης σε καθαρό νερό, τις ανάγκες υγιεινής και την προσωρινή στέγαση.

Παράλληλα, οργανώσεις και άλλοι εταίροι που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ έχουν ήδη κινητοποιηθεί στις πληγείσες περιοχές. Για την αντιμετώπιση των αναγκών χρησιμοποιούν υλικά και εξοπλισμό ανθρωπιστικής βοήθειας που είχαν προτοποθετηθεί για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

{https://x.com/vonderleyen/status/2093326625966293297}

Μάχη με τον χρόνο από τα σωστικά συνεργεία

Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων, δύο ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και την Κίνα.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 584 νεκρούς, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία: 579 στο Νεπάλ και πέντε στην Κίνα.

Χιλιάδες διασώστες επιχειρούν και στις δύο πλευρές των συνόρων, ενώ οι προσπάθειες εντοπισμού αγνοουμένων συνεχίζονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις, με μεγάλες ποσότητες λάσπης να καλύπτουν περιοχές στα Ιμαλάια, κοντά στα σύνορα των δύο χωρών.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης νέων πλημμυρών εξακολουθεί να είναι αυξημένος, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο το έργο των σωστικών συνεργείων και την πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.