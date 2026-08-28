ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Έκτακτη βοήθεια 2 εκατ. ευρώ στο Νεπάλ για τις καταστροφικές πλημμύρες
Ειδήσεις
19:05 - 28 Αυγ 2026

ΕΕ: Έκτακτη βοήθεια 2 εκατ. ευρώ στο Νεπάλ για τις καταστροφικές πλημμύρες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους 2 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Νεπάλ, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η βοήθεια αυτή θα προσφέρει ζωτικής σημασίας στήριξη στις οικογένειες και τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πληγέντων, με έμφαση στην παροχή τροφίμων, την επείγουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την εξασφάλιση πρόσβασης σε καθαρό νερό, τις ανάγκες υγιεινής και την προσωρινή στέγαση.

Παράλληλα, οργανώσεις και άλλοι εταίροι που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ έχουν ήδη κινητοποιηθεί στις πληγείσες περιοχές. Για την αντιμετώπιση των αναγκών χρησιμοποιούν υλικά και εξοπλισμό ανθρωπιστικής βοήθειας που είχαν προτοποθετηθεί για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

{https://x.com/vonderleyen/status/2093326625966293297}

Μάχη με τον χρόνο από τα σωστικά συνεργεία

Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων, δύο ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και την Κίνα.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 584 νεκρούς, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία: 579 στο Νεπάλ και πέντε στην Κίνα.

Χιλιάδες διασώστες επιχειρούν και στις δύο πλευρές των συνόρων, ενώ οι προσπάθειες εντοπισμού αγνοουμένων συνεχίζονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις, με μεγάλες ποσότητες λάσπης να καλύπτουν περιοχές στα Ιμαλάια, κοντά στα σύνορα των δύο χωρών.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης νέων πλημμυρών εξακολουθεί να είναι αυξημένος, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο το έργο των σωστικών συνεργείων και την πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ για τουρκική προκλητικότητα: Ζητά από την κυβέρνηση μέτρα και κυρώσεις από την ΕΕ
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για τουρκική προκλητικότητα: Ζητά από την κυβέρνηση μέτρα και κυρώσεις από την ΕΕ

Νεπάλ: Πάνω από 90.000 οι πληγέντες – Φόβοι για νέες πλημμύρες
Ειδήσεις

Νεπάλ: Πάνω από 90.000 οι πληγέντες – Φόβοι για νέες πλημμύρες

Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: €4,77 δισ. στην Ελλάδα για ενεργειακή αναβάθμιση, κοινωνική κατοικία και ηλεκτροκίνηση
Οικονομία

Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: €4,77 δισ. στην Ελλάδα για ενεργειακή αναβάθμιση, κοινωνική κατοικία και ηλεκτροκίνηση

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ: Πάνω από εκατό νεκροί και 1.000 αγνοούμενοι
Ειδήσεις

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ: Πάνω από εκατό νεκροί και 1.000 αγνοούμενοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/08/2026 - 19:25

90ή ΔΕΘ: Εννέα ημέρες και όλες οι συναυλίες με €39 με το Full Access Pass

Ειδήσεις
28/08/2026 - 19:05

ΕΕ: Έκτακτη βοήθεια 2 εκατ. ευρώ στο Νεπάλ για τις καταστροφικές πλημμύρες

Πολιτική
28/08/2026 - 18:59

Μητσοτάκης από Πτολεμαΐδα: Η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
28/08/2026 - 18:45

Διπλή επιστροφή ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

Αυτοδιοίκηση
28/08/2026 - 18:20

Χαρδαλιάς: Ολοκληρώθηκε ψεκασμός σε περίπου 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Πολιτική
28/08/2026 - 17:53

Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Τουρνά: Υφίσταμαι συστηματικό bullying – Αυτά σας έμαθαν στον στρατό;

Ειδήσεις
28/08/2026 - 17:47

Γουόρς (Fed): Ανησυχία για τον πληθωρισμό – Ανοιχτό το ενδεχόμενο υψηλότερων επιτοκίων

Σχόλια Αγοράς
28/08/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Κράτησε το momentum με νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό

Ειδήσεις
28/08/2026 - 17:29

Έρευνα Barclays για Βρετανία: Ο καύσωνας χτυπά την οικονομία – Οι επιχειρήσεις επενδύουν στην προσαρμογή

Πολιτική
28/08/2026 - 17:25

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ χρησιμοποιεί τη διάσκεψη των Προέδρων για να παραβιάζει κάθε δημοκρατική λειτουργία

Πολιτική
28/08/2026 - 17:14

Μητσοτάκης από νοσοκομείο Κοζάνης: Κεντρική προτεραιότητα η ανάταξη των υποδομών του ΕΣΥ

Ναυτιλία
28/08/2026 - 17:05

Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Παράδοση τεσσάρων προεξοπλισμένων Blocks για την τρίτη γαλλική φρεγάτα FDI

Χρηματιστήρια
28/08/2026 - 17:03

Wall: Όλα τα βλέμματα στον Γουόρς – Αναμονή για το μήνυμα της Fed για τα επιτόκια

Εργασιακά
28/08/2026 - 16:47

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους

Νομίσματα
28/08/2026 - 16:35

Ιαπωνία: Παρέμβαση ρεκόρ $96 δισ. της Κεντρικής Τράπεζας για τη στήριξη του γεν

Εμπορεύματα
28/08/2026 - 16:31

Πάτησε «γκάζι» ο χρυσός: Με ράλι 43% στις μετοχές ξεπέρασε την τεχνολογία

Πολιτική
28/08/2026 - 16:25

ΠΑΣΟΚ για τουρκική προκλητικότητα: Ζητά από την κυβέρνηση μέτρα και κυρώσεις από την ΕΕ

Επιχειρήσεις
28/08/2026 - 16:21

Στο μικροσκόπιο της Ευρώπης η Tesla μετά την ανάκληση οχημάτων στην Κίνα

Ακίνητα
28/08/2026 - 16:13

Η ΕΤΑΔ στην 90ή ΔΕΘ: Στο επίκεντρο η αξιοποίηση των ακινήτων – Η αναβίωση του Κυβερνείου

Ειδήσεις
28/08/2026 - 16:02

Απάντηση Κάρνεϊ σε Τραμπ: «Οντάριο σήμερα και για πάντα»

Ειδήσεις
28/08/2026 - 15:58

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Παράταση προθεσμίας και διεύρυνση κριτηρίων – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
28/08/2026 - 15:52

Γερμανία: Σε υψηλό 3,5 ετών οι τιμές εισαγωγών – Πέμπτος μήνας ανόδου

Πολιτική
28/08/2026 - 15:45

Πλεύρης: Πρόκληση να πάει ο Τσίπρας πριν από τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Magazino
28/08/2026 - 15:27

Ποιο είναι το χόμπι που «σώζει» τις μαμάδες από το καθημερινό άγχος

Επιχειρήσεις
28/08/2026 - 15:22

Δομική Κρήτης: Έργο €5,45 εκατ. για την αποκατάσταση της ακτογραμμής στο Πεταλίδι

Ειδήσεις
28/08/2026 - 15:03

Πνιγμό έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τη 18χρονη στους καταρράκτες

Ειδήσεις
28/08/2026 - 14:57

ΑΔΕΔΥ: Παράσταση διαμαρτυρίας στις 31/8 στο Υπουργείο Οικονομικών

Ειδήσεις
28/08/2026 - 14:53

Ιράν: Υπό όρους το άνοιγμα του Ορμούζ – Τι ζητά από την Ουάσινγκτον

Πολιτική
28/08/2026 - 14:40

Τσίπρας: Είμαι αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας

Οικονομία
28/08/2026 - 14:37

Έως 15/9 οι αιτήσεις για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ