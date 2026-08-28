Wall: Πτώση μετά το «σήμα» Γουόρς για τα επιτόκια – Εβδομαδιαία κέρδη για S&P και Nasdaq

Ο S&P 500 υποχώρησε την Παρασκευή 28/8, αλλά ολοκλήρωσε την εβδομάδα με κέρδη, καθώς ο πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, εξέφρασε ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού.

Ο ευρύτερος δείκτης της αμερικανικής αγοράς υποχώρησε 0,25% και έκλεισε στις 7.711,76 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,52%, στις 26.402,42 μονάδες, υπό το βάρος των απωλειών σε μετοχές ημιαγωγών, όπως η Nvidia και η Intel.

Τέλος, ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 9,45 μονάδες, ή 0,02%, και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 53.559,99 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,5%, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,9%. Ο Dow Jones κέρδισε επίσης 0,5%, σημειώνοντας την πρώτη θετική εβδομάδα του έπειτα από δύο εβδομάδες απωλειών.

Ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Στην ομιλία του στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Jackson Hole του Γουαϊόμινγκ, ο Γουόρς εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο η πρόσφατη βελτίωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό είναι αρκετή.

Όπως ανέφερε, οι τελευταίες μετρήσεις για τον PCE και τον CPI ήταν καλύτερες από τις αναμενόμενες, ωστόσο, κατά την εκτίμησή του, δεν αποτελούν επαρκή ένδειξη ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές τάσεις έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Fed θα πρέπει να είναι βέβαιη πως ο υποκείμενος πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο της κεντρικής τράπεζας, με σαφή και επαρκώς γρήγορο ρυθμό. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως σημείωσε, «υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει».

Αλλάζουν οι προσδοκίες για τα επιτόκια

Οι δηλώσεις του Γουόρς προκάλεσαν σημαντική μεταβολή στις προσδοκίες των επενδυτών για την πορεία των επιτοκίων.

Σύμφωνα με τα συμβόλαια fed funds futures και το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι πιθανότητες που αποδίδουν οι traders σε αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο ενισχύθηκαν την Παρασκευή περίπου στο 57%, από 35,4% μόλις μία ημέρα νωρίτερα.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων στο βραχυπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης κινήθηκαν υψηλότερα μετά την ομιλία του Γουόρς. Οι αποδόσεις στο μακροπρόθεσμο τμήμα, οι οποίες συνδέονται άμεσα με το κόστος δανεισμού στην οικονομία και έχουν αποτελέσει το τελευταίο διάστημα πηγή ανησυχίας για τις αγορές, παρέμειναν περίπου αμετάβλητες.

Ο Μπιλ Μπέρμιγχαμ, managing director της REX Financial, χαρακτήρισε την ομιλία ιδιαίτερα ισχυρό μήνυμα προς τις αγορές, αλλά και ευρύτερα, υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο η Fed ασκεί τη νομισματική πολιτική τα τελευταία περίπου 40 χρόνια ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην ήταν όσο αυστηρός θα μπορούσε.

Ο ίδιος εκτίμησε ακόμη ότι οι αναφορές του Γουόρς στη σύνθεση του δείκτη CPI δείχνουν πως ο αξιωματούχος αναζητά εσωτερική συναίνεση στην κεντρική τράπεζα για μια αύξηση των επιτοκίων.

Στο επίκεντρο και τα εταιρικά αποτελέσματα

Οι επενδυτές αξιολόγησαν παράλληλα και νέα εταιρικά αποτελέσματα.

Η μετοχή της Gap σημείωσε άνοδο σχεδόν 13%, παρά τα μικτά αποτελέσματα τριμήνου, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε νέο διευθύνοντα σύμβουλο για την αλυσίδα Old Navy, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα.

Αντίθετα, η Marvell Technology υποχώρησε περίπου 10%, μετά την ανακοίνωση προβλέψεων για το μικτό περιθώριο κέρδους σε προσαρμοσμένη βάση (non-GAAP) για το τρέχον τρίμηνο, οι οποίες απογοήτευσαν την αγορά.

Πετρέλαιο: Απώλειες άνω του 5% για το Brent στην εβδομάδα

Πτωτικά κινήθηκαν την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας απώλειες σε εβδομαδιαία βάση, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τη στασιμότητα στις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την ασταθή επανεκκίνηση των ροών αργού μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 39 σεντς και έκλεισαν στα 89,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσε απώλειες 13 σεντς, στα 83,40 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent υποχώρησε περισσότερο από 5%, ενώ το WTI κατέγραψε πτώση περίπου 4%.