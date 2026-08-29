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Νέο CUPRA BORN: Πιο τολμηρό, πιο προηγμένο, πιο συναρπαστικό
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11:17 - 29 Αυγ 2026

Νέο CUPRA BORN: Πιο τολμηρό, πιο προηγμένο, πιο συναρπαστικό

Νίκος Λιβανός
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  Η CUPRA συνεχίζει να αμφισβητεί τα καθιερωμένα με το νέο CUPRA BORN, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, που επιστρέφει ανανεωμένο με ακόμα πιο δυναμική σχεδίαση, αναβαθμισμένο εσωτερικό και προηγμένες τεχνολογίες.

Το νέο CUPRA BORN υιοθετεί την τελευταία σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας, με νέα εμπρός όψη «shark nose», τριγωνικούς προβολείς CUPRA Matrix LED, ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες και φωτιζόμενο λογότυπο CUPRA ενσωματωμένο στην τρισδιάστατη πίσω φωτεινή υπογραφή.

Στο εσωτερικό, η αναβάθμιση επικεντρώνεται στην ποιότητα των υλικών, την εργονομία και την ψηφιακή εμπειρία. Ξεχωρίζουν η νέα κεντρική οθόνη αφής 12,9", ο μεγαλύτερος ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25", το νέο τιμόνι με φυσικά χειριστήρια και οι νέες επενδύσεις από ανακυκλωμένα υλικά.

Με αυτονομία που φτάνει έως τα 631 km και ισχύ έως 240 kW (326 PS), το νέο BORN προσφέρει ακόμη πιο έντονο οδηγικό χαρακτήρα. Στις διαθέσιμες τεχνολογίες περιλαμβάνονται τα One Pedal Driving και Launch Control, ενώ το πακέτο δυναμικής οδήγησης ενισχύεται με DCC Sport, ESC Sport και προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης.

Παράλληλα, το νέο CUPRA BORN προσφέρει προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και πρακτικότητας, όπως Vehicle-to-Load (V2L), νέο λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο Google Android™, Mobile Device Key, head-up display με προηγμένη απεικόνιση πραγματικότητας και το νέο ηχοσύστημα Sennheiser 10 ηχείων.

Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο διαθέτει αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης, μεταξύ των οποίων τα Travel Assist, Crossroad Assist, Front Assist και σύστημα Precrash με πίσω ανίχνευση εμποδίων.

Κάτω από την εντυπωσιακή σχεδίαση του CUPRA BORN βρίσκεται ένα από τα πιο προηγμένα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, σχεδιασμένο με γνώμονα τις επιδόσεις σε πραγματικές συνθήκες.new_born_03_d90abbc96a52d712.jpg

Το νέο CUPRA BORN προσφέρει μια ευρύτερη γκάμα επιλογών σε κινητήρες και μπαταρίες, σχεδιασμένων να καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών, ενισχύοντας παράλληλα τον δυναμικό και σπορ χαρακτήρα της CUPRA:

BORN

ENDURANCE

VZ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 190HP/140kW

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 231HP/170kW

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 326hp/240kW

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 58 kWh-LFP

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 79 kWh-NMC

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 79Kw-NMC

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 484-413 km

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 627-538 km

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 631-552 km

ΦΟΡΤΙΣΗ: 11Kw AC/105kW DC

ΦΟΡΤΙΣΗ: 11 kW AC/183kW DC

ΦΟΡΤΙΣΗ: 11Kw AC/ 183Kw DC

Από το λανσάρισμά του το 2021, το CUPRA BORN έχει ξεπεράσει τις 170.000 πωλήσεις παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων. Η νέα έκδοση εξελίσσει αυτή την επιτυχημένη συνταγή, συνδυάζοντας τολμηρό σχεδιασμό, ηλεκτρικές επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία και έντονο οδηγικό συναίσθημα.

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