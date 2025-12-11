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ΚΥΑ για επιπλέον €21 εκατ. σε αιγοπροβατοτρόφους για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών λόγω ευλογιάς
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17:10 - 11 Δεκ 2025

ΚΥΑ για επιπλέον €21 εκατ. σε αιγοπροβατοτρόφους για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών λόγω ευλογιάς

Reporter.gr Newsroom
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Συνολικά 21 εκατ. ευρώ σε αιγοπροβατοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά, για το κόστος των ζωοτροφών, προβλέπει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Στόχος είναι η στήριξη των κτηνοτρόφων για το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών που προέκυψε από τη χρονική επέκταση της ευλογιάς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 σε ορισμένες Περιφερειακές Ενότητες και τη συνεπακόλουθη συνέχιση των περιοριστικών μέτρων μετακινήσεων.

Με την πρόσθετη χρηματοδότηση των 21 εκατομμυρίων ευρώ, σε σχέση με την αρχική απόφαση, ενισχύεται το πλαίσιο στήριξης κατά +50%.

Αναφορικά με το ύψος της ενίσχυσης ανά επιλέξιμο ενήλικο θηλυκό αιγοπρόβατο αυτό καθορίζεται ανάλογα με την περιοχή σε 6, 9 και 21 ευρώ.

Η κλιμάκωση επιτρέπει την περισσότερο στοχευμένη στήριξη στις εκτροφές που βρέθηκαν για μεγαλύτερο διάστημα υπό καθεστώς απαγορεύσεων και συνεπώς υπέστησαν μεγαλύτερη επιβάρυνση στο κόστος διατροφής του ζωικού κεφαλαίου.

Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ για ζωοτροφές. Με τις επιπλέον πληρωμές που έχουν δρομολογηθεί στο ίδιο πλαίσιο στήριξης, η συνολική ενίσχυση για ζωοτροφές αναμένεται να φτάσει περίπου τα 80 εκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας «ανάσα» στις κτηνοτροφικές μονάδες που συνέχισαν να λειτουργούν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

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