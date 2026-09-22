Ανδριανός: Να εξάγουμε καλύτερα, με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τον παραγωγό και την ελληνική οικονομία

Στη σημασία της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, σε χαιρετισμό του στο ετήσιο Συνέδριο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων με θέμα «Η νέα εποχή της ελληνικής εξωστρέφειας».

Ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι η ελληνική αγροδιατροφή διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, ισχυρή ταυτότητα και παράδοση, καθώς και διεθνώς αναγνωρίσιμα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Όπως επεσήμανε, ζητούμενο είναι τα πλεονεκτήματα αυτά να μεταφράζονται σε μεγαλύτερη αξία για τον παραγωγό, τον αγροδιατροφικό κλάδο και την εθνική οικονομία. Στην κατεύθυνση αυτή, τόνισε την ανάγκη καλύτερης σύνδεσης της παραγωγής με τις απαιτήσεις των αγορών, ενίσχυσης των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, επενδύσεων που μειώνουν το κόστος και εξοικονομούν νερό και ενέργεια, καθώς και αξιοποίησης της έρευνας, της τεχνολογίας και των διαθέσιμων εργαλείων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης των ελληνικών προϊόντων σε νέες διεθνείς αγορές, μέσω της άρσης τεχνικών, υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών εμποδίων, καθώς και της στήριξης ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην προσπάθεια διεθνούς προβολής και δικτύωσης.

«Στόχος μας δεν είναι απλώς να εξάγουμε περισσότερα. Είναι να εξάγουμε καλύτερα: με μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία, με ισχυρότερη ταυτότητα, με σταθερή ποιότητα και με μεγαλύτερο μερίδιο της τελικής αξίας να επιστρέφει στον παραγωγό και στην ελληνική οικονομία», τόνισε ο Υφυπουργός.