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Πιερρακάκης: Η πρότασή του για «Ευρωπαϊκή Ενωση Φάσματος» με στόχο την άντληση έως €15 δισ.
Οικονομία
17:44 - 23 Σεπ 2026

Πιερρακάκης: Η πρότασή του για «Ευρωπαϊκή Ενωση Φάσματος» με στόχο την άντληση έως €15 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα πρότεινε στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσουν μια «Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος» (European Spectrum Union), η οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει μέρος των εσόδων από τις μελλοντικές εθνικές πωλήσεις φάσματος για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 6G, προκειμένου να χρηματοδοτήσει επενδύσεις στην τεχνολογία και να μειώσει την πίεση στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

«Η δυνητική αρχική χρηματοοικονομική κλίμακα θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 12-15 δισ. ευρώ», αναφέρεται στην πρόταση, η οποία εκπονήθηκε από τον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, και παρουσιάστηκε στους υπουργούς της ΕΕ την Τρίτη.

«Σε αυτό το στάδιο, πρόκειται για μια υπόθεση σχεδιασμού και όχι για επίσημη αποτίμηση ή πρόβλεψη και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική συνεισφορά από επιλεγμένα δικαιώματα 5G», σημειώνεται στην πρόταση.

Εφόσον η ιδέα γίνει αποδεκτή από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, τα έσοδα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, ο οποίος έχει προταθεί στα 2 τρισ. ευρώ και αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδότησης για το σύνολο των βασικών πολιτικών της Ένωσης.

Δύσκολες οι διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση

Οι διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση είναι δύσκολες, καθώς ο νέος προϋπολογισμός θα πρέπει να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, όπως η αύξηση των δαπανών για την άμυνα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, διατηρώντας παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για παραδοσιακές πολιτικές, όπως η στήριξη της γεωργίας και η πολιτική συνοχής.

Μεταξύ των άλλων προτάσεων για νέες πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες απορρίπτονται από ορισμένες χώρες και υποστηρίζονται από άλλες, περιλαμβάνεται η αξιοποίηση μέρους των εσόδων που εισπράττουν οι κυβερνήσεις της ΕΕ από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ σε επιχειρήσεις.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η πρόταση για τη διάθεση μέρους των εσόδων από τον φόρο σε προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ και έχουν παραχθεί σε χώρες με λιγότερο αυστηρές κλιματικές πολιτικές από εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν έναν φόρο στα μη συλλεγόμενα ηλεκτρονικά απόβλητα, την απόδοση μέρους των εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού, καθώς και μια ετήσια κατ’ αποκοπή εισφορά από μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και πραγματοποιούν πωλήσεις στην ΕΕ.

Επιπλέον, έχουν προταθεί εισφορές στον ακραίο πλούτο, στις ψηφιακές υπηρεσίες, στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και στα κεφαλαιακά κέρδη από κρυπτονομίσματα.

Η Ιρλανδία θα πρέπει πλέον να εξετάσει ποια από αυτές τις επιλογές, ή ποιος συνδυασμός τους, έχει πιθανότητες να εξασφαλίσει την ομόφωνη στήριξη και των 27 κρατών-μελών, ενόψει της επόμενης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 17:57
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