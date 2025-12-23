ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε λειτουργία νέα ψηφιακή πλατφόρμα για αγροτεμάχια – Στην τελική ευθεία οι πληρωμές του Μέτρου 23

Από τις 23 Δεκεμβρίου τέθηκε σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τα στοιχεία αγροτεμαχίων και επηρεάζουν χιλιάδες παραγωγούς. Παράλληλα, οι πληρωμές στο πλαίσιο του Μέτρου 23 βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων έχει ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιες εκτάσεις εντάσσονται στη νέα ψηφιακή διαδικασία

Η νέα διαδικασία που εφαρμόζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες αγροτεμαχίων που παρουσιάζουν διοικητικές εκκρεμότητες. Ειδικότερα, απευθύνεται σε εκτάσεις έως 20 στρέμματα οι οποίες δεν διαθέτουν έγκυρο Κωδικό Αριθμό Εκμετάλλευσης Κοινοτικών Κονδυλίων ή Αριθμό Τεμαχίου Αγροτικής Κτηματογράφησης. Η εφαρμογή ενεργοποιείται σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας, με έμφαση στην Κεντρική Μακεδονία, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες και να προχωρήσουν στην είσπραξη των ενισχύσεών τους χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Προθεσμίες και χρονοδιάγραμμα δηλώσεων

Η υποβολή δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026. Οι παραγωγοί που θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό πληρωμής που έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Όσοι υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση από την 1η έως και τις 13 Ιανουαρίου θα ενταχθούν στον επόμενο κύκλο πληρωμών, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Μέτρο 23: Στο τελικό στάδιο οι καταβολές

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ολοκλήρωση των πληρωμών του Μέτρου 23, συνολικού ύψους 177,5 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν πιστωθεί 157,5 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους, ενώ το εναπομείναν ποσό των 20 εκατ. ευρώ αναμένεται να καταβληθεί το επόμενο διάστημα. Η ολιγοήμερη καθυστέρηση οφείλεται στη διενέργεια πρόσθετων διασταυρωτικών ελέγχων μετά την αρχική φάση πληρωμών, οι οποίοι επέτρεψαν την απελευθέρωση αγροτεμαχίων χωρίς ουσιαστικά προβλήματα.