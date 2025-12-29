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Τσιάρας: Παράταση και περαιτέρω μείωση στο αγροτικό ρεύμα - Ρυθμίσεις για πετρέλαιο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:55 - 29 Δεκ 2025

Τσιάρας: Παράταση και περαιτέρω μείωση στο αγροτικό ρεύμα - Ρυθμίσεις για πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Στα μέτρα στήριξης των αγροτών, το κόστος ενέργειας και τις αποζημιώσεις για την ευλογιά των προβάτων αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει από την πρώτη στιγμή αναγνωρίσει τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, σημειώνοντας πως έχουν γίνει «πολύ γενναία βήματα προς την επίλυσή τους». Όπως υπογράμμισε, ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του διαλόγου με τους αγρότες, επιδιώκοντας συνεννόηση και ουσιαστικές λύσεις.

«Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί, με όλα αυτά τα βήματα, κάποιοι δεν βλέπουν σήμερα μια ευκαιρία να συζητήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις πληρωμές, ο υπουργός εξήγησε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω της προσπάθειας εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των εκτεταμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν. Όπως είπε, βασικός στόχος είναι η πλήρης κάθαρση του οργανισμού, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη καταβληθεί σχεδόν το σύνολο των προβλεπόμενων πληρωμών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, επιβεβαιώνοντας ότι η χαμηλή τιμή παρατείνεται και μειώνεται περαιτέρω. «Παρατείνουμε τη χαμηλή τιμή και τη χαμηλώνουμε ακόμα περισσότερο», δήλωσε, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης της αγροτικής παραγωγής.

Σε ό,τι αφορά το αγροτικό πετρέλαιο, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι ικανοποιείται το αίτημα των αγροτών να μην παρακρατείται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κατά τον ανεφοδιασμό στην αντλία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα γίνει επαναπροσδιορισμός της κατανάλωσης πετρελαίου, διευκρινίζοντας ότι η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα είναι χωρίς πλαφόν.

«Είμαστε ανοιχτοί να εξετάσουμε ποια άλλα προϊόντα χρειάζονται πρόσθετη στήριξη», πρόσθεσε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στην ευλογιά των προβάτων, ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε γενναίες αποζημιώσεις για τα θανατοθέντα ζώα, ενώ ξεκαθάρισε πως το ζήτημα του εμβολιασμού αποτελεί απόφαση της επιστημονικής κοινότητας. Όπως επισήμανε, καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει εφαρμόσει εμβολιασμό για την ευλογιά.

Τέλος, ερωτηθείς αν προτίθεται να μεταβεί ο ίδιος στα αγροτικά μπλόκα, απάντησε ότι είναι διατεθειμένος να το κάνει, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει αντίστοιχη διάθεση διαλόγου και από την άλλη πλευρά.

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