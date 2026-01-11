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«Πράσινο» φως της κυβέρνησης για δύο συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους αγρότες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
20:00 - 11 Ιαν 2026

«Πράσινο» φως της κυβέρνησης για δύο συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους αγρότες

Reporter.gr Newsroom
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Την Τρίτη (13/1) αναμένεται να κριθεί το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων, με τη συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η διαπραγμάτευση προμηνύεται σκληρή, καθώς μέχρι στιγμής οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί από τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, επιμένοντας στην ανάγκη άμεσων και θεσμοθετημένων λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Την ίδια ώρα, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, εφόσον η συνάντηση δεν αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κυβερνητικές πηγές, πάντως, υπογραμμίζουν ότι έχουν ήδη ικανοποιηθεί βασικά αιτήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά το αγροτικό ρεύμα, τον ΕΛΓΑ και το κόστος ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση στήριξης του πρωτογενούς τομέα, χαρακτηρίζοντας παράλληλα ορισμένα αιτήματα «μαξιμαλιστικά», όπως οι κατώτατες εγγυημένες τιμές και η ακύρωση της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Τόνισε ωστόσο ότι με καλή θέληση από όλες τις πλευρές μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης των αγροτών στη Νίκαια ακούστηκαν φωνές που ζητούσαν ακόμη και συλλαλητήριο στην Αθήνα ή ακύρωση της συνάντησης με τον πρωθυπουργό. Και οι δύο προτάσεις απορρίφθηκαν, με τους αγρότες να επιλέγουν τελικά τη συμμετοχή στον διάλογο.

Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει η σύνθεση των αντιπροσωπειών που θα μεταβούν στο Μαξίμου. Οι αγρότες ζήτησαν η πρώτη επιτροπή να αποτελείται από 25 άτομα, με κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητα και τη γνώση των θεμάτων που θα τεθούν στον πρωθυπουργό. Η δεύτερη επιτροπή θα εκπροσωπεί κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς και θα αποτελείται από 10 μέλη.

Η απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα των αγροτών ήταν τελικά θετική.

«Η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη», υπογράμμισαν την Κυριακή (11/1) κυβερνητικά στελέχη.

Τόνισαν ότι «στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 ατόμα η κάθε μία για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό».

«Για τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων θα ενημερωθείτε, όταν οριστικοποιηθούν», καταλήγουν.

Στην ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, με τους αγρότες να εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τις συνθήκες ανταγωνιστικότητας και τις επιπτώσεις στην ελληνική αγροτική παραγωγή. Όπως επεσήμανε σε ανάρτησή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, δεν έχει προηγηθεί ουσιαστικός δημόσιος διάλογος για τη συγκεκριμένη συμφωνία και τις συνέπειές της στον πρωτογενή τομέα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 11/01/2026 - 20:08
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