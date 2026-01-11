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Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απαξιώνει τους αγρότες – Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη
Πολιτική
09:50 - 11 Ιαν 2026

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απαξιώνει τους αγρότες – Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
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Με αγρότες στη Σιάτιστα Κοζάνης συζήτησε το βράδυ του Σαββάτου (10/1) ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,  Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων επισήμανε:

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν ξεσηκωθεί γιατί για πάρα πολλά χρόνια η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο πορεύτηκε χωρίς σχέδιο ανάπτυξης και στήριξης του πρωτογενούς τομέα, αλλά παράλληλα είχαμε τη σκιά βαρύτατων σκανδάλων που οδήγησαν στο ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία εμπιστοσύνη σε μία κυβέρνηση, που απαξίωσε συστηματικά όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται να αναγεννήσουν την ελληνική περιφέρεια.

Διάλογος πρέπει να γίνει αλλά διάλογος με ειλικρίνεια. Διάλογος που να φέρει αποτελέσματα και όχι μια νέα κοροϊδία.

Εμείς προτείνουμε στο αγροτικό πετρέλαιο να υπάρχει αφορολόγητο στην αντλία, το προτείνουμε εδώ και τρία χρόνια και το είχε αρνηθεί επανειλημμένα η Νέα Δημοκρατία. Τώρα λέει ότι θα το κάνει.

Προτείνουμε για το αγροτικό ρεύμα 7 λεπτά την κιλοβατώρα για 5 χρόνια, 5 ευρώ το πάγιο και 120 δόσεις για να ρυθμίσουν τα πολύ μεγάλα χρέη τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Πρέπει η συζήτηση που θα ανοίξει να είναι συζήτηση με αποτέλεσμα και αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στα σπίτια τους αλλά και παράλληλα να υπάρξει προοπτική για όλη την ελληνική περιφέρεια που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Αυτό εικονοποιείται και στο πρόγραμμα νέων αγροτών.

Από 16.000 που είχαν δηλώσει συμμετοχή πριν από μερικά χρόνια , τώρα το πρόγραμμα δεν καλύφθηκε. Δήλωσαν μόλις 6.000.

Αν τώρα δεν δοθούν λύσεις χαμηλού κόστους παραγωγής, έργων υποδομής, προοπτική για την ελληνική περιφέρεια δεν υπάρχει.

Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ, οι λύσεις και η περιφερειακή ανάπτυξη.

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